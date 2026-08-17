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[GALLERY] Loại cá ít béo, giàu protein giúp giữ dáng, hỗ trợ chống lão hóa

Kho tri thức

[GALLERY] Loại cá ít béo, giàu protein giúp giữ dáng, hỗ trợ chống lão hóa

Giàu protein, ít chất béo cùng nhiều vitamin và khoáng chất, cá tuyết là lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn của phụ nữ sau tuổi 40.

Ngọc Mai
Cá tuyết từ lâu đã được xem là một trong những loại cá biển ngon nhất, đặc biệt phổ biến tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Với thịt trắng, mềm, vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến, cá tuyết không chỉ chinh phục thực khách mà còn được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Bách hoá Xanh
Cá tuyết từ lâu đã được xem là một trong những loại cá biển ngon nhất, đặc biệt phổ biến tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Với thịt trắng, mềm, vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến, cá tuyết không chỉ chinh phục thực khách mà còn được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Bách hoá Xanh
Điểm nổi bật của cá tuyết là hàm lượng chất béo thấp nhưng lại rất giàu protein chất lượng cao. Thịt cá dễ tiêu hóa, phù hợp với người lớn tuổi, trẻ em và cả những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Ảnh minh hoạ AI
Điểm nổi bật của cá tuyết là hàm lượng chất béo thấp nhưng lại rất giàu protein chất lượng cao. Thịt cá dễ tiêu hóa, phù hợp với người lớn tuổi, trẻ em và cả những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Ảnh minh hoạ AI
Theo dữ liệu dinh dưỡng, trong 100 gram cá tuyết có khoảng 18-20 gram protein. Đây là nguồn đạm quan trọng giúp cơ thể duy trì các hoạt động trao đổi chất và tái tạo mô. Sau tuổi 40, khả năng tổng hợp và sử dụng protein của cơ thể bắt đầu suy giảm. Nếu không bổ sung đủ protein, da dễ chảy xệ, cơ nhão, vóc dáng kém săn chắc và gương mặt cũng trông già hơn tuổi thật. Ảnh minh hoạ AI
Theo dữ liệu dinh dưỡng, trong 100 gram cá tuyết có khoảng 18-20 gram protein. Đây là nguồn đạm quan trọng giúp cơ thể duy trì các hoạt động trao đổi chất và tái tạo mô. Sau tuổi 40, khả năng tổng hợp và sử dụng protein của cơ thể bắt đầu suy giảm. Nếu không bổ sung đủ protein, da dễ chảy xệ, cơ nhão, vóc dáng kém săn chắc và gương mặt cũng trông già hơn tuổi thật. Ảnh minh hoạ AI
Protein trong cá tuyết có cấu trúc axit amin gần giống với protein của cơ thể người nên khả năng hấp thu rất tốt. Nhờ đó, loại cá này giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, yếu tố quan trọng quyết định độ đàn hồi và căng mịn của làn da. Ảnh: Bách hoá Xanh
Protein trong cá tuyết có cấu trúc axit amin gần giống với protein của cơ thể người nên khả năng hấp thu rất tốt. Nhờ đó, loại cá này giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, yếu tố quan trọng quyết định độ đàn hồi và căng mịn của làn da. Ảnh: Bách hoá Xanh
Không chỉ hỗ trợ làn da, cá tuyết còn giúp duy trì khối cơ và hạn chế tình trạng teo cơ theo tuổi tác. Khi khối cơ được bảo toàn, cơ thể sẽ trông gọn gàng, khỏe khoắn và trẻ trung hơn so với những người cùng độ tuổi. Ảnh: VASEP
Không chỉ hỗ trợ làn da, cá tuyết còn giúp duy trì khối cơ và hạn chế tình trạng teo cơ theo tuổi tác. Khi khối cơ được bảo toàn, cơ thể sẽ trông gọn gàng, khỏe khoắn và trẻ trung hơn so với những người cùng độ tuổi. Ảnh: VASEP
Bên cạnh protein, cá tuyết còn chứa nhiều vitamin A, vitamin E cùng các khoáng chất thiết yếu như selen và i-ốt. Đây đều là những vi chất có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào da và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Sohu
Bên cạnh protein, cá tuyết còn chứa nhiều vitamin A, vitamin E cùng các khoáng chất thiết yếu như selen và i-ốt. Đây đều là những vi chất có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào da và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Sohu
Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu cá biển, đặc biệt là các loại cá thịt trắng như cá tuyết, có liên quan đến làn da mịn màng hơn, ít nếp nhăn hơn và tình trạng viêm mạn tính thấp hơn. Đây cũng là lý do cá tuyết thường xuất hiện trong thực đơn của những người chú trọng chăm sóc sắc đẹp từ bên trong. Ảnh: Sohu
Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu cá biển, đặc biệt là các loại cá thịt trắng như cá tuyết, có liên quan đến làn da mịn màng hơn, ít nếp nhăn hơn và tình trạng viêm mạn tính thấp hơn. Đây cũng là lý do cá tuyết thường xuất hiện trong thực đơn của những người chú trọng chăm sóc sắc đẹp từ bên trong. Ảnh: Sohu
Một ưu điểm khác của cá tuyết là có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, áp chảo, nướng hoặc nấu súp mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Ảnh minh hoạ AI
Một ưu điểm khác của cá tuyết là có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, áp chảo, nướng hoặc nấu súp mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Ảnh minh hoạ AI
Khi nấu đúng cách, thịt cá mềm, không tanh, dễ ăn và phù hợp với cả gia đình. Ảnh minh hoạ AI
Khi nấu đúng cách, thịt cá mềm, không tanh, dễ ăn và phù hợp với cả gia đình. Ảnh minh hoạ AI
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Ngọc Mai
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