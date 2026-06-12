Israel trả tự do cho người đồng sáng lập Hamas

Ông Hassan Yousef, người đồng sáng lập Hamas, đã được trả tự do sau hơn 2 năm bị Israel giam giữ.

Truyền thông Palestine đưa tin ngày 11/6, ông Hassan Yousef, người đồng sáng lập Hamas, đã được trả tự do sau hơn 2 năm bị Israel giam giữ và không bị buộc tội.

Ông Hassan, 71 tuổi, bị lực lượng Israel bắt vào ngày 19/10/2023 tại nhà riêng gần Ramallah, trong đợt truy bắt các thành viên Hamas ở Bờ Tây sau cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

Ông Hassan Yousef, người đồng sáng lập Hamas, đã được trả tự do sau hơn 2 năm bị Israel giam giữ. Ảnh: X/@qudsn.

Con trai của Hassan Yousef xác nhận ông đã được trả tự do gần thành phố Hebron ở phía nam Bờ Tây và được đưa tới một bệnh viện ở Ramallah.

Đoạn video được công bố sau khi Hassan Yousef được thả cho thấy ông nằm trong bệnh viện với bàn tay được băng bó. Chưa rõ chính xác tình trạng sức khỏe hiện tại của ông.

Hassan Yousef là một lãnh đạo cấp cao của Hamas ở Bờ Tây. Ông là người đồng sáng lập nhóm vũ trang này vào những năm 1980 cùng với Sheikh Ahmad Yassin và các thành viên người Palestine khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Lực lượng Israel đã bắt giữ Yousef nhiều lần trong những năm qua. Lần cuối cùng ông được thả là vào tháng 7/2020 sau 16 tháng bị giam giữ hành chính.

Israel đã tăng cường sử dụng biện pháp giam giữ hành chính đối với người Palestine trong cuộc chiến Gaza. Điều này cho phép họ giam giữ các cá nhân trong thời hạn 6 tháng có thể gia hạn mà không cần buộc tội.

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