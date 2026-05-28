Hamas xác nhận tân thủ lĩnh quân sự thiệt mạng ở Gaza

Lực lượng Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của họ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza.

An An (Theo AP)

Theo AP ngày 28/5, trong một tuyên bố, Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của họ, Mohammed Odeh, cùng vợ và hai con của ông đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 26/5.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo rằng Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu và hạ sát ông Odeh.

"Ít nhất 5 người, bao gồm ông Odeh và các thành viên gia đình ông, đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ tấn công của Israel nhằm vào một khu chợ ở thành phố Gaza hôm 26/5", thông tin từ bệnh viện địa phương cho biết.

Lực lượng Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của họ, ông Mohammed Odeh, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Ảnh: X.

Hamas lên án vụ tấn công và cho biết ông Odeh đã hoạt động tích cực trong lực lượng này suốt hơn 3 thập kỷ và là một phần của thế hệ đầu tiên giúp thành lập cánh quân sự của tổ chức.

Tel Aviv tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh Hamas có liên quan đến vụ tấn công vào Israel ngày 7/10/2023.

Một cuộc tấn công khác tại thành phố Gaza tối 27/5 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 1 phụ nữ. Hơn 20 người khác bị thương, trong đó có một số trẻ em, theo Bệnh viện Shifa.

Video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà và những người xung quanh vội vã đưa nạn nhân bị thương, trong đó có một số trẻ em, lên xe cứu thương đang chờ sẵn.

Quân đội Israel tuyên bố cuộc tấn công của họ tối 27/5 nhắm vào hai chiến binh Hamas ở phía bắc Dải Gaza.

Israel tập kích tân thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Gaza

Israel đã thực hiện 2 cuộc không kích vào thành phố Gaza, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ bệnh viện địa phương cho biết, hai cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza tối 26/5 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận cuộc tấn công nhắm vào tân thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, ông Mohammed Odeh.

Israel trục xuất hàng trăm nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ Gaza

Israel đã trả tự do và trục xuất hàng trăm nhà hoạt động tham gia đoàn tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza.

Theo AP, Israel hôm 21/5 thông báo nước này đã trả tự do và trục xuất hàng trăm nhà hoạt động trên đoàn tàu nhân đạo cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với Dải Gaza.

Khoảng 420 nhà hoạt động đã rời Israel trên các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh tại Istanbul vào tối 21/5. Mặc đồng phục thể thao màu xám và khăn keffiyeh Ả Rập, họ bước xuống cầu thang máy bay, giơ hai ngón tay biểu tượng chiến thắng và hô vang “Tự do cho Palestine”. Một số người có dấu hiệu bị thương ở chân.

Chính sách đối ngoại cứng rắn của ông Trump gặp 'bế tắc' với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran.

Tổng thống Donald Trump luôn tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran khi những lời lẽ cứng rắn, đe dọa và thậm chí là hành động quân sự của ông không khiến Tehran thay đổi lập trường lâu nay của họ, theo AP.

Dù những mục tiêu thay đổi liên tục, Tổng thống Trump và các trợ lý cấp cao của ông vẫn khẳng định rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến và Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận sau khi Mỹ leo thang đe dọa giữa lệnh ngừng bắn mong manh.

