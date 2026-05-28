Hamas xác nhận tân thủ lĩnh quân sự thiệt mạng ở Gaza

Lực lượng Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của họ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza.

Theo AP ngày 28/5, trong một tuyên bố, Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của họ, Mohammed Odeh, cùng vợ và hai con của ông đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 26/5.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo rằng Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu và hạ sát ông Odeh.

"Ít nhất 5 người, bao gồm ông Odeh và các thành viên gia đình ông, đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ tấn công của Israel nhằm vào một khu chợ ở thành phố Gaza hôm 26/5", thông tin từ bệnh viện địa phương cho biết.

Lực lượng Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự mới của họ, ông Mohammed Odeh, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Ảnh: X.

Hamas lên án vụ tấn công và cho biết ông Odeh đã hoạt động tích cực trong lực lượng này suốt hơn 3 thập kỷ và là một phần của thế hệ đầu tiên giúp thành lập cánh quân sự của tổ chức.

Tel Aviv tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh Hamas có liên quan đến vụ tấn công vào Israel ngày 7/10/2023.

Một cuộc tấn công khác tại thành phố Gaza tối 27/5 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 1 phụ nữ. Hơn 20 người khác bị thương, trong đó có một số trẻ em, theo Bệnh viện Shifa.

Video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà và những người xung quanh vội vã đưa nạn nhân bị thương, trong đó có một số trẻ em, lên xe cứu thương đang chờ sẵn.

Quân đội Israel tuyên bố cuộc tấn công của họ tối 27/5 nhắm vào hai chiến binh Hamas ở phía bắc Dải Gaza.

