Indonesia nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau động đất mạnh 7,7 độ Richter

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 47 người thiệt mạng ở Indonesia.

AP đưa tin, tính đến sáng 16/8, một ngày sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển phần lớn đảo Flores, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 47 người. Ngoài ra, hơn 100 người khác bị thương và hàng nghìn người phải sơ tán.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau động đất

"Ít nhất 24 người thiệt mạng ở huyện Manggarai và 17 người ở huyện Đông Manggarai lân cận, cùng với các trường hợp tử vong khác được báo cáo ở huyện Sikka, Ngada và Ende", theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia.

Ngày 16/8, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người dân làng được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong các vụ sạt lở đất do động đất gây ra trên khắp 6 huyện của đảo Flores.

Một tòa nhà bị hư hại do động đất ở Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 15/8/2026. Ảnh AP/Reymond Ujan.

Cơ quan quản lý thiên tai cho biết thêm, trận động đất đã phá hủy hơn 900 ngôi nhà và làm hư hại gần 450 ngôi nhà khác, buộc khoảng 5.000 người phải sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời. Ít nhất 167 cơ sở công cộng, bao gồm trường học, trung tâm y tế và nhà thờ, cũng bị hư hại.

Nhiều cư dân lựa chọn ngủ ngoài trời thay vì mạo hiểm trở về những ngôi nhà bị hư hại của mình.

“Trận động đất thật kinh hoàng, dữ dội đến mức nhà tôi suýt sụp đổ. Chúng tôi sợ rằng dư chấn sẽ khiến nó sập xuống khi chúng tôi đang ngủ”, Anastasia Imad, một nông dân ở Labuan Bajo, nói khi ngồi trong chiếc lều tạm màu xanh được dựng bên cạnh ngôi nhà bị hư hại của mình.

Các nhân viên cứu trợ đã bắt đầu phân phát gạo, thức ăn chế biến sẵn, nước uống, chăn và thuốc men, đồng thời thiết lập các nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân bị mất nhà cửa. Chính quyền cho biết việc khôi phục điện và thông tin liên lạc cũng như cung cấp viện trợ cho các làng mạc vùng sâu vùng xa bị cô lập do sạt lở đất vẫn là những thách thức lớn nhất.

Trận động đất cũng ảnh hưởng đến Labuan Bajo, cửa ngõ vào Vườn quốc gia Komodo, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Indonesia. Sạt lở đất đã chặn nhiều đoạn đường của cao tốc Trans-Flores, một con đường dài khoảng 700 km nối liền các cộng đồng dân cư trên khắp hòn đảo miền núi này.

Các đội cứu hộ đã nối lại công tác tìm kiếm vào ngày 16/8 tại những khu vực vẫn chưa thể tiếp cận kể từ sau trận động đất, đặc biệt là ở các huyện Manggarai, Đông Manggarai và Nagekeo.

“Chúng tôi đã dọn dẹp và mở lại các tuyến đường đến những ngôi làng trước đây bị cô lập, mặc dù sự gián đoạn liên lạc và mất điện tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm”, ông Fathur Rahman, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ ở Maumere, huyện Sikka, cho biết.

Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân có thể vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát của những ngôi nhà và các tòa nhà bị sập.

Vì sao Indonesia thường xuyên xảy ra động đất?

Indonesia, một quần đảo gồm hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa do vị trí nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Hồi tháng 4/2026, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở ngoài khơi Indonesia đã gây ra sóng thần nhỏ và làm hư hại nhiều ngôi nhà, công trình.

"Các trạm quan trắc đã ghi nhận sóng thần tại một số địa điểm chưa đầy nửa giờ sau động đất, trong đó tại Bitung có sóng thần cao 20 cm và tại Tây Halmahera cao 30 cm", Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) khi đó thông tin.

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Manado, Bắc Sulawesi, Indonesia, ngày 2/4/2026. Ảnh: AP/Tonny Rarung.

Trước đó, Flores từng hứng chịu thảm họa động đất kinh hoàng gây thương vong lớn. Trận động đất và sóng thần mạnh năm 1992 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.500 người trên đảo.

Năm 2018, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã gây ra sóng thần ở Sulawesi khiến hơn 4.400 người thiệt mạng.

Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter ngoài khơi Sumatra đã gây ra sóng thần khiến khoảng 230.000 người thiệt mạng ở hàng chục quốc gia.

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