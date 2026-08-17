Vì sao Tổng thống Trump cắt giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc.

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump ngày 16/8 đã chỉ thị Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc, viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield, bắt đầu từ ngày 17/8, không chỉ tốn kém mà còn “gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch” tới Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Do đã quá muộn để hủy bỏ, tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung!”, ông Trump viết.

Động thái này cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với cách chính quyền ông Trump nhìn nhận Hàn Quốc trong những tháng gần đây.

Trong một cuộc họp tại Lầu Năm Góc vào tháng 5, ông Hegseth từng ca ngợi đồng minh lâu năm này vì “cam kết tăng chi tiêu quốc phòng” và “vai trò lãnh đạo trong việc đảm nhận trách nhiệm chính về an ninh bán đảo Triều Tiên”.

“Điều này thể hiện sự chia sẻ gánh nặng liên minh mà tất cả các đối tác của Mỹ nên noi theo”, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh khi đó.

Cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày với sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc. Đây là một trong hai cuộc tập trận chung lớn nhất được quân đội Hàn Quốc và Mỹ tổ chức hàng năm, bên cạnh đợt huấn luyện mùa xuân.

Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ thực hành các hoạt động phối hợp trong nhiều kịch bản phức tạp, bao gồm diễn tập bắn đạn thật để kiểm tra khả năng tấn công chính xác và cơ động phối hợp, vượt sông, cũng như phân phối trang thiết bị quân sự dự trữ, theo thông tin từ quân đội Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận các cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 17/8 như kế hoạch.

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