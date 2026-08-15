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Quân sự - Thế giới

Động đất mạnh 7,7 độ Richter ngoài khơi Indonesia, có thương vong

Một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Indonesia vào sáng sớm ngày 15/8, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra ở vùng Flores của Indonesia vào lúc 5h58 sáng ngày 15/8 với tâm chấn ở độ sâu 10 km nằm cách thành phố Ende thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara 68 km về phía Bắc-Tây Bắc. Trận động đất ban đầu đã kéo theo nhiều dư chấn.

Giới chức trách đã ban hành cảnh báo sóng thần nhưng sau đó dỡ bỏ cảnh báo khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết việc giám sát cho thấy không có sự thay đổi mực nước biển đáng kể nào gây nguy hiểm cho các cộng đồng ven biển.

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Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 15/8/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Tuy nhiên, trận động đất đã làm sập nhiều ngôi nhà, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

"Ít nhất 2 người dân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do trận động đất gây ra thiệt hại nghiêm trọng và làm sập nhiều tòa nhà", theo Cơ quan quản lý thảm họa của Indonesia.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy bệnh nhân tại một số bệnh viện được sơ tán khỏi các tòa nhà như một biện pháp phòng ngừa sau trận động đất.

Yohanna Embu, một cư dân của Sikka, huyện thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết nhiều tòa nhà đã bị hư hại do trận động đất mạnh và người dân hoảng sợ vội vàng chạy lên vùng đất cao hơn.

“Nhiều tòa nhà ở đây bị hư hại… Tôi thấy phòng chờ ở nhà ga cảng Maumere đã bị sập”, Yohanna nói.

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Một tòa nhà bị hư hại do động đất ở Palu, Trung Sulawesi, Indonesia, ngày 16/6/2026. Ảnh: AP/Josua Marunduh.

Trước đó, vào tháng 6/2026, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter cũng đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ở Indonesia, khiến nhiều công trình bị hư hại.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Venezuela hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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