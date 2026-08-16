Hiện trường tai nạn xe buýt ở Hungary, 12 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết một chiếc xe buýt gặp nạn khi đang lưu thông trên đường cao tốc ở Hungary, khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, khi đang di chuyển trên đường cao tốc ở Hungary, chiếc xe buýt chở khách bất ngờ lao khỏi đường và bị lật, khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Chiếc xe buýt, chở một nhóm du khách Ba Lan, đang lưu thông trên làn đường hướng đông gần thị trấn Mezokeresztes thì bị lật trên tuyến cao tốc M3, cách thủ đô Budapest của Hungary khoảng 140 km về phía đông, vào khoảng 1h sáng ngày 16/8", nguồn tin cho hay.

Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao ra khỏi đường cao tốc và lật úp ở Hungary ngày 16/8/2026. Ảnh: Zoltan Mathe/MTI/AP.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Hungary cho biết trong một thông cáo rằng vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 57 hành khách và 2 tài xế. Một số hành khách đã bị mắc kẹt dưới xe khi phương tiện bị lật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Maciej Wewiór, nói với hãng thông tấn PAP rằng tất cả những người trên xe buýt đều là công dân Ba Lan.

"Chiếc xe buýt này chở những người đến từ vùng Podkarpackie, đông nam Ba Lan, đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại Bosnia-Herzegovina", chính quyền khu vực Rzeszow, Ba Lan, cho biết trên một bài đăng Facebook.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc” về vụ tai nạn. “Tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này với gia đình các nạn nhân”, ông viết trên mạng X.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar viết trên Facebook rằng ít nhất 10 người bị thương nặng trong vụ tai nạn. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cảm ơn lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Trong một thông báo, cảnh sát cho biết nhiều khả năng tài xế đã ngủ gật, dẫn đến vụ tai nạn. Người lái xe đã bị tạm giữ.

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