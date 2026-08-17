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[GALLERY] GAC S7 được nhận cọc tại Việt Nam, phân khúc SUV hạng D sôi động

Số hóa - Xe

[GALLERY] GAC S7 được nhận cọc tại Việt Nam, phân khúc SUV hạng D sôi động

Mẫu GAC S7 2026 khi về Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc và dùng hệ truyền động hybrid sạc điện, cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D.

Hải Nam
Một số đại lý GAC tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho một mẫu xe mới mang tên S7. Đại diện của nhà phân phối xe GAC chính hãng tại Việt Nam cũng đã xác nhận kế hoạch giới thiệu S7 với khách hàng trong nước. Tuy nhiên, nhà phân phối chưa công bố thời điểm ra mắt của GAC S7 ở thị trường Việt Nam.
Một số đại lý GAC tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho một mẫu xe mới mang tên S7. Đại diện của nhà phân phối xe GAC chính hãng tại Việt Nam cũng đã xác nhận kế hoạch giới thiệu S7 với khách hàng trong nước. Tuy nhiên, nhà phân phối chưa công bố thời điểm ra mắt của GAC S7 ở thị trường Việt Nam.
GAC S7 là mẫu SUV hạng D đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 3/2025. Ở thị trường nội địa, mẫu xe này được gọi bằng cái tên đầy đủ là GAC Trumpchi S7 PHEV 2026. Mẫu xe SUV này vốn thuộc dòng xe Aspiration của GAC, cùng với M8 và S9.
GAC S7 là mẫu SUV hạng D đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 3/2025. Ở thị trường nội địa, mẫu xe này được gọi bằng cái tên đầy đủ là GAC Trumpchi S7 PHEV 2026. Mẫu xe SUV này vốn thuộc dòng xe Aspiration của GAC, cùng với M8 và S9.
Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.950 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.880 mm. So với các mẫu SUV hạng D đang bán ở Việt Nam như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento, GAC S7 có kích thước nhỉnh hơn. Chưa hết, xe còn được trang bị dải đèn thông minh dài 2.618 mm nằm vắt ngang phía trước và cụm đèn chiếu sáng cảm xúc thông minh AI với 2.248 hạt đèn.
Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.950 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.880 mm. So với các mẫu SUV hạng D đang bán ở Việt Nam như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento, GAC S7 có kích thước nhỉnh hơn. Chưa hết, xe còn được trang bị dải đèn thông minh dài 2.618 mm nằm vắt ngang phía trước và cụm đèn chiếu sáng cảm xúc thông minh AI với 2.248 hạt đèn.
Trong khi đó, phía sau sử dụng đèn hậu nằm dọc, nối liền bằng dải đèn mỏng trên cửa cốp, và cột D tích hợp đèn hiển thị trạng thái sạc. Ngoại thất của GAC S7 có 5 tùy chọn màu sơn gồm đỏ Far East Dawn Red, xanh lục Far South Rainforest Green, xám Far West Moon Gray, đen Far North Crystal Black và trắng Urban Blade Shadow White.
Trong khi đó, phía sau sử dụng đèn hậu nằm dọc, nối liền bằng dải đèn mỏng trên cửa cốp, và cột D tích hợp đèn hiển thị trạng thái sạc. Ngoại thất của GAC S7 có 5 tùy chọn màu sơn gồm đỏ Far East Dawn Red, xanh lục Far South Rainforest Green, xám Far West Moon Gray, đen Far North Crystal Black và trắng Urban Blade Shadow White.
Khoang nội thất được phủ vật liệu da mềm với diện tích lên đến 23 m². Trang bị đáng chú ý bên trong mẫu xe Trung Quốc này gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với kích thước 27 inch và độ phân giải cao, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 8,88 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Phía sau là màn hình giải trí gắn trần dành cho hàng ghế thứ hai với kích thước 17,3 inch và độ phân giải 3K.
Khoang nội thất được phủ vật liệu da mềm với diện tích lên đến 23 m². Trang bị đáng chú ý bên trong mẫu xe Trung Quốc này gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với kích thước 27 inch và độ phân giải cao, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 8,88 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Phía sau là màn hình giải trí gắn trần dành cho hàng ghế thứ hai với kích thước 17,3 inch và độ phân giải 3K.
Trang bị tiêu chuẩn của GAC S7 tại thị trường Trung Quốc gồm sạc điện thoại không dây, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, gương chiếu hậu có sưởi điện, điều khiển từ xa, mở khóa không cần chìa khóa và trợ lý cá nhân AI. Hệ thống âm thanh ADiGO có thể thu gọn được đặt phía sau màn hình trung tâm, bên cạnh 22 loa độ trung thực cao bố trí khắp khoang nội thất.
Trang bị tiêu chuẩn của GAC S7 tại thị trường Trung Quốc gồm sạc điện thoại không dây, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, gương chiếu hậu có sưởi điện, điều khiển từ xa, mở khóa không cần chìa khóa và trợ lý cá nhân AI. Hệ thống âm thanh ADiGO có thể thu gọn được đặt phía sau màn hình trung tâm, bên cạnh 22 loa độ trung thực cao bố trí khắp khoang nội thất.
Nhờ kích thước lớn, hàng ghế thứ hai có khoảng duỗi chân lên đến 1.058 mm. Ghế có cấu tạo 10 lớp, hỗ trợ thông gió, sưởi và massage trong khi tựa lưng có thể điều chỉnh tối đa 137 độ. Khi hàng ghế thứ hai được gập phẳng, dung tích khoang hành lý có thể đạt 2.050 lít.
Nhờ kích thước lớn, hàng ghế thứ hai có khoảng duỗi chân lên đến 1.058 mm. Ghế có cấu tạo 10 lớp, hỗ trợ thông gió, sưởi và massage trong khi tựa lưng có thể điều chỉnh tối đa 137 độ. Khi hàng ghế thứ hai được gập phẳng, dung tích khoang hành lý có thể đạt 2.050 lít.
Một điểm nổi bật khác là hệ thống lái thông minh đầu cuối L2++ không cần bản đồ do GAC tự phát triển, tích hợp cảm biến LiDAR lấy nét biến thiên, 11 camera độ phân giải cao, 3 radar sóng milimet và 8 hoặc 12 radar siêu âm, tùy phiên bản.
Một điểm nổi bật khác là hệ thống lái thông minh đầu cuối L2++ không cần bản đồ do GAC tự phát triển, tích hợp cảm biến LiDAR lấy nét biến thiên, 11 camera độ phân giải cao, 3 radar sóng milimet và 8 hoặc 12 radar siêu âm, tùy phiên bản.
Theo GAC, chức năng đỗ xe tự động có thể đưa xe vào những vị trí đỗ không tiêu chuẩn và chật hẹp với khoảng trống chỉ bằng chiều rộng xe cộng thêm 0,5 m. GAC S7 là mẫu SUV hạng trung dùng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV). Khi mua GAC S7, khách hàng Trung Quốc có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh (AWD).
Theo GAC, chức năng đỗ xe tự động có thể đưa xe vào những vị trí đỗ không tiêu chuẩn và chật hẹp với khoảng trống chỉ bằng chiều rộng xe cộng thêm 0,5 m. GAC S7 là mẫu SUV hạng trung dùng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV). Khi mua GAC S7, khách hàng Trung Quốc có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh (AWD).
Phiên bản FWD sử dụng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 118 kW (158 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm.
Phiên bản FWD sử dụng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 118 kW (158 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm.
Phiên bản AWD được bổ sung một mô-tơ điện phía sau với công suất tối đa 80 kW (107 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. Tốc độ tối đa đạt 185 km/h trong khi thời gian tăng tốc 0-100 km/h nhanh nhất là 5,8 giây.
Phiên bản AWD được bổ sung một mô-tơ điện phía sau với công suất tối đa 80 kW (107 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. Tốc độ tối đa đạt 185 km/h trong khi thời gian tăng tốc 0-100 km/h nhanh nhất là 5,8 giây.
Toàn bộ các phiên bản của GAC S7 đều sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) với dung lượng 36,3 kWh, mang đến phạm vi di chuyển thuần điện 205 km ở bản FWD và 180 km ở bản AWD. Tổng phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC của 2 phiên bản này lần lượt là 1.150 km và 1.020 km.
Toàn bộ các phiên bản của GAC S7 đều sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) với dung lượng 36,3 kWh, mang đến phạm vi di chuyển thuần điện 205 km ở bản FWD và 180 km ở bản AWD. Tổng phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC của 2 phiên bản này lần lượt là 1.150 km và 1.020 km.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất theo chuẩn WLTC là 5,7 lít/100 km. Với sạc nhanh DC, xe mất 17 phút để sạc từ 30% lên 80%. Giá bán của GAC S7 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.
Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất theo chuẩn WLTC là 5,7 lít/100 km. Với sạc nhanh DC, xe mất 17 phút để sạc từ 30% lên 80%. Giá bán của GAC S7 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV GAC S7 2026 sắp về Việt Nam.
Hải Nam
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