Loại cá giàu đạm, Omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch, trí não

Cá nục là loại cá nhỏ nhưng giàu đạm, Omega-3, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, xương chắc và mắt sáng. Tham khảo công thức kho cá cực ngon.

Loại cá này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư: Cá nục.

Loại cá này tuy nhỏ nhưng là "kho dinh dưỡng" của biển cả. Thịt của loại cá này giàu đạm lành tính, Omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch và trí não, cùng canxi, vitamin D, B12 và selen giúp chắc xương, sáng mắt.

Về hương vị, loại cá này có nét duyên riêng: thịt chắc, ngọt đậm, béo nhẹ tự nhiên, không tanh nồng như cá biển lớn. Khi kho, thịt săn lại thấm vị; khi nướng, da giòn xém thơm mùi khói biển; khi rán giòn chấm mắm tỏi, vị ngọt mặn cứ quấn quýt nơi đầu lưỡi.

Có nhiều cách kho cá nục khác nhau nhưng để có hương vị thơm ngon mà cách nấu lại đơn giản, không cầu kì mà rất bắt cơm, bạn có thể thử món cá nục kho keo rục xương.

Thành phẩm cá chắc thịt, rục xương, keo lại rất ngon, Dân Việt giới thiệu công thức nấu món cá nục kho keo rục xương như sau:

Cá nục là một loại cá bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có nhiều cách kho cá nục khác nhau nhưng để có hương vị thơm ngon mà cách nấu lại đơn giản, không cầu kì mà rất bắt cơm, bạn có thể thử món cá nục kho keo rục xương.

Thành phẩm cá chắc thịt, rục xương, keo lại rất ngon, Dân Việt giới thiệu công thức nấu món cá nục kho keo rục xương như sau:

Nguyên liệu kho cá nục:

- Cá nục: 1,5kg

- Thịt ba chỉ/ da heo tuỳ thích

- Mỡ heo hoặc dầu ăn, đường

- Nước mắm: 1 chén con (chén sốt chấm)

- Mật mía: 1 chén con

- Tương ớt tuỳ thích (ớt tươi luộc chín và xay nhuyễn)

- Dầu điều: 2 muỗng canh

- Ớt bột, ớt trái.

Cách kho cá nục:

- Sốt kho: cho mỡ heo + 2 muỗng canh đường vào thắng đến khi chuyển màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo đến khi hành vàng.

- Cho tương ớt, dầu điều, nước mắm, mật mía vào khuấy đều, nêm nêm căn chỉnh lại cho vừa ăn, nêm nếm hơi ngọt chút thì lát cá kho xong sẽ keo lại ngon hơn, cuối cùng cho 1 chén nước lọc (chén ăn cơm), ớt bột vào khuấy.

- Cho cá + da heo và sốt kho vào nồi kho, kho tổng cộng 5 tiếng, kho được cỡ 1,5 tiếng thì cho thịt ba chỉ và ớt tươi vào kho đến khi hết thời gian.

Cá kho xong lên màu rất đẹp, thịt ba chỉ mềm rục nhưng cũng không bị nát rất ngon.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện