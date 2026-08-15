Núi lửa Etna phun trào, sân bay lớn nhất Sicily phải đóng cửa

Tro bụi phun trào từ núi lửa Etna ở Sicily (Italy) đã buộc sân bay lớn nhất của hòn đảo này phải đóng cửa ngày thứ 5 liên tiếp.

AP đưa tin ngày 14/8, tro bụi phun trào từ núi lửa Etna ở Sicily đã buộc sân bay lớn nhất của hòn đảo là Catania phải đóng cửa ngày thứ 5 liên tiếp, khiến hàng trăm du khách mắc kẹt.

Hoạt động của Etna thường xuyên làm gián đoạn các chuyến bay tại sân bay nằm cách núi lửa 30 km về phía nam. Tuy nhiên, lần phun trào lần này là tình trạng khẩn cấp kéo dài nhất kể từ năm 2002.

Núi lửa Etna ở Sicily, Italy, phun trào. Ảnh: AP/Salvatore Allegra.

“Tro bụi núi lửa có thể gây rủi ro lớn cho phi cơ. Nó có thể bị hút vào động cơ máy bay. Đó là lý do tại sao mọi người rất thận trọng với máy bay khi có sự phát thải tro bụi núi lửa”, Boris Behncke, nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Etna thuộc Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia, giải thích.

Etna là ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất ở Châu Âu. Hoạt động gần đây của nó khá bất thường vì sự kéo dài và lượng tro bụi phát tán liên tục.

Việc đóng cửa sân bay đã buộc các chuyến bay phải chuyển hướng đến những sân bay khác trên đảo, dẫn đến tình trạng giá vé taxi và giá thuê xe tăng cao, theo tờ Corriere della Sera.

Đơn vị điều hành sân bay SAC cho biết 36% trong số gần 2.000 chuyến bay dự kiến ​​đến Catania từ ngày 6 đến 12/8 đã bị hủy, trong khi hơn 600 chuyến bay khác được chuyển hướng đến Palermo, Trapani và Comiso ở Sicily và Lamezia Terme ở Calabria.

Công ty đường sắt Trenitalia của Italy đã bổ sung 6 chuyến tàu trên tuyến Palermo-Messina-Catania để giúp giảm bớt áp lực giao thông.

Liên đoàn các công ty du lịch và lữ hành của Italy đã kêu gọi thành lập một lực lượng đặc nhiệm để phối hợp ứng phó với những gián đoạn do núi lửa Etna gây ra.

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