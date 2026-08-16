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[VIDEO] Nữ chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa gần 1.300 tỷ đồng hầu tòa

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[VIDEO] Nữ chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa gần 1.300 tỷ đồng hầu tòa

TAND Hà Nội sắp xử Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch Mỹ Hạnh, bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#vụ án lừa đảo gần 1.300 tỷ đồng #bị cáo Phạm Mỹ Hạnh tại tòa #truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản #tập đoàn Mỹ Hạnh và các nhà đầu tư #xét xử vụ án hình sự tại Hà Nội

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