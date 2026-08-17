Cháy rừng ở Hy Lạp, 2 người thiệt mạng

Hai người đã thiệt mạng trong một vụ cháy rừng trên đảo Salamina, phía tây Athens, Hy Lạp.

AP dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết, 2 người đã thiệt mạng trên đảo Salamina, phía tây Athens, hôm 16/8. Các thi thể được tìm thấy ở làng Peristeria, nơi gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh. Đám cháy thứ hai được báo cáo ở khu vực Selini.

Khoảng 260 lính cứu hỏa đã được huy động tham gia dập tắt các đám cháy, bao gồm 15 đội trên mặt đất, 10 máy bay và 8 trực thăng. Hôm 16/8, đảo Salamina đã được đặt trong tình trạng nguy cơ cháy rừng cao.

Một ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng trên đảo Salamina, phía tây Athens, Hy Lạp, ngày 16/8/2026. Ảnh: AP/Michael Varaklas.

"Những điều kiện này đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng đến mức nguy hiểm và lan nhanh phía các khu dân cư gần đó", Tướng Vasileios Vathrakogiannis, chỉ huy lực lượng cứu hỏa, cho hay.

Tại Pháp, lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy rừng thông ở vùng Landes phía tây nam, theo lời ông Gilles Clavreul, Tỉnh trưởng vùng Landes. Giới chức ước tính tổng diện tích bị cháy là 17 km vuông, trong khi khoảng 650 người đã được sơ tán.

Đây là vụ cháy rừng lớn thứ ba trong những khu rừng thông rộng lớn ở tây nam nước Pháp mùa hè này, sau hai vụ khác vào cuối tháng 7. Một vụ cháy rừng lớn ở tỉnh Gironde lân cận đã thiêu rụi khoảng 420 km vuông và buộc khoảng 220.000 người phải sơ tán khi nó lan rộng về phía bờ biển Đại Tây Dương và khu vực Bordeaux.

Tuần qua, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn chục ngôi nhà ở vùng West Midlands thuộc miền trung nước Anh, trong khi các quan chức ghi nhận ngày nóng nhất trong năm hôm 13/8, khi nhiệt độ đạt 38,1 độ C.

Tại Đức, lực lượng cứu hỏa đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc khống chế đám cháy rừng ở khu rừng Hürtgen, cho phép khoảng 2.000 cư dân đã sơ tán ở Gey trở về nhà vào ngày 15/8.

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