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Quân sự - Thế giới

Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng Mỹ đẩy nhanh tiến độ giải mật và chuyển giao hồ sơ, tài liệu cung cấp thêm thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam.

Trà Khánh

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 14/8 (giờ địa phương), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu (ngoài cùng, bên trái) tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo đoàn công tác và đại diện DPAA đã rà soát kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích sau chiến tranh giữa hai nước. Hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) là hoạt động nhân đạo được triển khai sớm nhất, trải qua nhiều thập kỷ với hàng trăm đợt hoạt động hỗn hợp thực địa. Tinh thần hợp tác trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam đã giúp hồi hương nhiều hài cốt quân nhân Hoa Kỳ, tạo nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Nhân dịp này, đoàn công tác đề nghị các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ giải mật và chuyển giao toàn diện nhất có thể các hồ sơ, tài liệu liên quan; tích cực vận động các cựu binh Hoa Kỳ cung cấp thêm thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam.

Đoàn cũng đề nghị DPAA tăng cường chia sẻ quy trình kỹ thuật, chuyển giao giải pháp tổng thể, đa ngành, hiện đại về tách chiết ADN và giải trình tự gene thế hệ mới; hỗ trợ trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm và mở các chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên môn của Việt Nam.

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Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Với hệ thống thiết bị hiện đại, nhân lực trình độ cao và quy trình tiên tiến, thời gian trung bình để cho kết quả xác định danh tính chính xác do DPAA thực hiện là khoảng 2 năm. Do đó, với khối lượng công việc khổng lồ như của Việt Nam hiện nay, lãnh đạo DPAA cho rằng đây là một thách thức rất lớn. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ coi việc hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm đạo lý, là ưu tiên hàng đầu và sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong phạm vi lớn nhất có thể, đặc biệt trong những lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam đang cần thiết nhất lúc này.

Cuộc làm việc của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hoa Kỳ đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng, mở ra nội dung hợp tác mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giữa hai nước, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh của các gia đình và tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

#Ban Chỉ đạo 515 #Bộ Quốc phòng #Chiến dịch 500 ngày đêm #xác định danh tính hài cốt liệt sĩ #Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu

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Điểm dừng chân trọng tâm của đoàn là Đại học Georgia, nơi đang sở hữu mô hình nghiên cứu liên ngành hàng đầu về tìm kiếm và thu hồi hài cốt người.

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Thúc đẩy hợp tác quốc phòng xứng tầm với quan hệ Việt Nam - Australia

Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

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Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Thu Trang.
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Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ có những bước phát triển mới

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