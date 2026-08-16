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[GALLERY] BYD Seal 06 2027 - sedan giá rẻ đổ đầy bình chạy tới 2.370 km

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Seal 06 2027 - sedan giá rẻ đổ đầy bình chạy tới 2.370 km

Mẫu sedan cỡ trung giá rẻ BYD Seal 06 phiên bản 2027 vừa chính thức được ra mắt tại Trung Quốc với 12 phiên bản, gồm cả cấu hình thuần điện và plug-in hybrid.

Hải Nam
So với phiên bản trước, BYD Seal 06 2027 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.870 x 1.890 x 1.495 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm, tăng 30 mm. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED Projector kép cùng các khe dẫn gió dạng 3D trên cản trước.
So với phiên bản trước, BYD Seal 06 2027 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.870 x 1.890 x 1.495 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm, tăng 30 mm. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED Projector kép cùng các khe dẫn gió dạng 3D trên cản trước.
Các cột A, B và C trên thâm xe được sơn đen, tạo hiệu ứng nóc xe lơ lửng. Mẫu sedan được cung cấp các màu ngoại thất gồm: Warm Sun White, Polar Tide Green, Cloud Sea Grey, Snowy White và Atlantis Grey. Bên trong, khoang cabin được thiết kế theo hướng tập trung vào người lái.
Các cột A, B và C trên thâm xe được sơn đen, tạo hiệu ứng nóc xe lơ lửng. Mẫu sedan được cung cấp các màu ngoại thất gồm: Warm Sun White, Polar Tide Green, Cloud Sea Grey, Snowy White và Atlantis Grey. Bên trong, khoang cabin được thiết kế theo hướng tập trung vào người lái.
Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm: màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch có khả năng xoay và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Trên các phiên bản cao cấp, xe có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái W-HUD kích thước 29 inch, tạo thành hệ thống ba màn hình. Một số chi tiết nội thất cũng được thay thế bằng vật liệu mềm nhằm cải thiện chất lượng hoàn thiện.
Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm: màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch có khả năng xoay và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Trên các phiên bản cao cấp, xe có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái W-HUD kích thước 29 inch, tạo thành hệ thống ba màn hình. Một số chi tiết nội thất cũng được thay thế bằng vật liệu mềm nhằm cải thiện chất lượng hoàn thiện.
Seal 06 2027 sở hữu hệ điều hành DiLink mới, tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek. Hệ thống hỗ trợ đối thoại liên tục và nhận diện giọng nói ở bốn vùng trong khoang xe. Cần số truyền thống được thay bằng cần số điện tử đặt trên cột lái, qua đó giải phóng không gian ở khu vực điều khiển trung tâm. Bệ trung tâm có thêm ngăn chứa đồ, đế sạc không dây công suất 50 W và hai vị trí để cốc.
Seal 06 2027 sở hữu hệ điều hành DiLink mới, tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek. Hệ thống hỗ trợ đối thoại liên tục và nhận diện giọng nói ở bốn vùng trong khoang xe. Cần số truyền thống được thay bằng cần số điện tử đặt trên cột lái, qua đó giải phóng không gian ở khu vực điều khiển trung tâm. Bệ trung tâm có thêm ngăn chứa đồ, đế sạc không dây công suất 50 W và hai vị trí để cốc.
Các phiên bản cao cấp được trang bị cảm biến LiDAR kết hợp hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye 5.0. Công nghệ này hỗ trợ khả năng dẫn đường tự động trong đô thị CNOA và trên cao tốc HNOA. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được nâng cấp với chức năng đỗ xe tự động, đỗ xe tự động không người lái và điều khiển đỗ xe từ xa.
Các phiên bản cao cấp được trang bị cảm biến LiDAR kết hợp hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye 5.0. Công nghệ này hỗ trợ khả năng dẫn đường tự động trong đô thị CNOA và trên cao tốc HNOA. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được nâng cấp với chức năng đỗ xe tự động, đỗ xe tự động không người lái và điều khiển đỗ xe từ xa.
BYD Seal 06 2027 được bán ra với hai cấu hình hệ truyền động gồm EV và DM-i. Cung cấp sức mạnh cho BYD Seal 06 DM-i 2027 là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L thế hệ thứ năm, cho công suất 99 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số hybrid EHS và mô-tơ điện đặt ở cầu trước với hai mức công suất 161 mã lực hoặc 235 mã lực.
BYD Seal 06 2027 được bán ra với hai cấu hình hệ truyền động gồm EV và DM-i. Cung cấp sức mạnh cho BYD Seal 06 DM-i 2027 là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L thế hệ thứ năm, cho công suất 99 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số hybrid EHS và mô-tơ điện đặt ở cầu trước với hai mức công suất 161 mã lực hoặc 235 mã lực.
Xe có hai tùy chọn pin với dung lượng lần lượt 25,287 kWh và 34,275 kWh, kết hợp bình nhiên liệu dung tích 65 lít. Tùy loại pin, Seal 06 DM-i có thể di chuyển thuần điện tối đa 230 km hoặc 320 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi kết hợp động cơ xăng và hệ thống điện, tổng phạm vi hoạt động của xe có thể đạt tới 2.370 km.
Xe có hai tùy chọn pin với dung lượng lần lượt 25,287 kWh và 34,275 kWh, kết hợp bình nhiên liệu dung tích 65 lít. Tùy loại pin, Seal 06 DM-i có thể di chuyển thuần điện tối đa 230 km hoặc 320 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi kết hợp động cơ xăng và hệ thống điện, tổng phạm vi hoạt động của xe có thể đạt tới 2.370 km.
Trong khi đó, BYD Seal 06 EV 2027 sở hữu hai tùy chọn pin LFP dung lượng 52,868 kWh và 64,315 kWh. Phạm vi hoạt động tương ứng đạt 530 km và 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Mô-tơ điện trên phiên bản EV được nâng cấp, cho công suất tối đa 322 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây.
Trong khi đó, BYD Seal 06 EV 2027 sở hữu hai tùy chọn pin LFP dung lượng 52,868 kWh và 64,315 kWh. Phạm vi hoạt động tương ứng đạt 530 km và 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Mô-tơ điện trên phiên bản EV được nâng cấp, cho công suất tối đa 322 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây.
Hệ truyền động của xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp nền tảng điện áp cao 800V. BYD cho biết, cấu hình mới giúp Seal 06 EV có khả năng hỗ trợ sạc với tốc độ cao hơn so với trước. Cả hai cấu hình EV và DM-i của BYD Seal 06 2027 đều được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập 5 liên kết.
Hệ truyền động của xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp nền tảng điện áp cao 800V. BYD cho biết, cấu hình mới giúp Seal 06 EV có khả năng hỗ trợ sạc với tốc độ cao hơn so với trước. Cả hai cấu hình EV và DM-i của BYD Seal 06 2027 đều được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập 5 liên kết.
Trên các phiên bản cao cấp, BYD Seal 06 EV 2027 có hệ thống kiểm soát giảm chấn điện tử DiSus-C. Công nghệ này cho phép điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo thời gian thực, nhằm tối ưu khả năng vận hành trong những điều kiện khác nhau.
Trên các phiên bản cao cấp, BYD Seal 06 EV 2027 có hệ thống kiểm soát giảm chấn điện tử DiSus-C. Công nghệ này cho phép điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo thời gian thực, nhằm tối ưu khả năng vận hành trong những điều kiện khác nhau.
Theo công bố, giá bán của BYD Seal 06 EV chạy điện dao động từ 109.900 - 155.900 Nhân dân tệ, (khoảng 426,16 - 604,54 triệu đồng). Trong khi đó, các phiên bản DM-i có giá từ 99.900 - 141.900 Nhân dân tệ (tương đương 387,38 - 550,25 triệu đồng).
Theo công bố, giá bán của BYD Seal 06 EV chạy điện dao động từ 109.900 - 155.900 Nhân dân tệ, (khoảng 426,16 - 604,54 triệu đồng). Trong khi đó, các phiên bản DM-i có giá từ 99.900 - 141.900 Nhân dân tệ (tương đương 387,38 - 550,25 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan BYD Seal 06 2027.
Hải Nam
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