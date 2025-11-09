Hai 'đạo chích' trộm đồ thờ cúng bằng đồng sa lưới

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, 2 đối tượng Nguyễn Thành Phát và Hồ Văn Lợi (Đồng Tháp) đã đột nhập lấy trộm bộ lư đồng, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9/11, thông tin từ Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 03/11, anh Phạm V.L. (SN 1989, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) đi làm về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm bộ lư đồng mua cách đây hơn 20 năm, trị giá khoảng 15 triệu đồng, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Hai đối tượng tại hiện trường gây án.

Theo trình bày của anh L, lần cuối cùng anh thấy bộ lư còn trong nhà là vào sáng ngày 01/11. Sau đó anh đi làm xa, đến chiều 03/11 trở về thì phát hiện tài sản đã bị mất.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Đến ngày 04/11, Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp với Công an xã Mỹ Lợi mời làm việc hai đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Phát (SN 1996, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) và Hồ Văn Lợi (SN 1996, ngụ ấp Lương Ngãi, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp bộ lư đồng của gia đình anh Phạm V.L vào sáng ngày 01/11 và đã mang bán cho ông Lê V.T. (SN 1976, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xã Mỹ Đức Tây tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

