Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai 'đạo chích' trộm đồ thờ cúng bằng đồng sa lưới

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, 2 đối tượng Nguyễn Thành Phát và Hồ Văn Lợi (Đồng Tháp) đã đột nhập lấy trộm bộ lư đồng, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Hạo Nhiên

Ngày 9/11, thông tin từ Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 03/11, anh Phạm V.L. (SN 1989, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) đi làm về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm bộ lư đồng mua cách đây hơn 20 năm, trị giá khoảng 15 triệu đồng, nên đã trình báo cơ quan Công an.

2vdfvf.jpg
Hai đối tượng tại hiện trường gây án.

Theo trình bày của anh L, lần cuối cùng anh thấy bộ lư còn trong nhà là vào sáng ngày 01/11. Sau đó anh đi làm xa, đến chiều 03/11 trở về thì phát hiện tài sản đã bị mất.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Đến ngày 04/11, Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp với Công an xã Mỹ Lợi mời làm việc hai đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Phát (SN 1996, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) và Hồ Văn Lợi (SN 1996, ngụ ấp Lương Ngãi, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

3vdsvs.jpg
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp bộ lư đồng của gia đình anh Phạm V.L vào sáng ngày 01/11 và đã mang bán cho ông Lê V.T. (SN 1976, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xã Mỹ Đức Tây tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Đồng Tháp #bắt giữ #đạo chích #đồ thờ #đột nhập

Bài liên quan

Xã hội

Mất 18 chỉ vàng, 20 chỉ bạc do tin tưởng 'bạn tù'

Khi được “bạn tù” nhờ giữ tài sản để nhập viện điều trị, Hoàng Đình Đạt (Thanh Hoá) đã chiếm đoạt, rồi bán số trang sức để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 9/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú tại xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, trong quá trình chấp hành án tại trại giam Xuân Hà (tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Đình Đạt có quen biết với ông N.V.D (SN 1971, trú TP Hà Tĩnh). Sau khi ra tù vào đầu năm 2025, Đạt vào Hà Tĩnh thăm ông D.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, T.N.D và D.M.C (tỉnh Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 21/10, Công an xã Bảo Lâm 5 nhận được tin báo của anh Ngô Văn Hai (SN 1979, trú thôn 1 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5), về việc bị mất trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius khi đang để trước nhà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nữ quái' trộm cắp tài sản tại cửa hàng đá quý ở Hà Nội

Công an phường Hà Đông đã nhanh chóng phát hiện và làm rõ đối trộm cắp tài sản tại một cửa hàng đá quý nhờ vào công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Ngày 28/10, Công an phường Hà Đông, Hà Nội cho biết vừa phát hiện và làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản tại một cửa hàng đá quý ở phố Huế (Hà Nội) nhờ vào công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

7-6459-3116jpg.jpg
Đối tượng Nguyễn Lan Phương cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới