Xã hội

Hà Nội công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025

Sáng 1/9, tại Trại Tạm giam số 1 và số 2, Công an Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước.

Theo Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Quyết định ký ngày 29/8, cả nước có 13.915 phạm nhân được đặc xá; riêng tại hai Trại Tạm giam của Công an Hà Nội có 176 phạm nhân. Đây là những người trong quá trình chấp hành án đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập và được tập thể phạm nhân bình xét.

Các phạm nhân được đặc xá đợt 2 năm 2025 tại Hà Nội.
Các phạm nhân được đặc xá đợt 2 năm 2025 tại Hà Nội.

Phạm nhân Hoàng Văn Tùng, một trong số 87 người của Trại Tạm giam số 1 được đặc xá, xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, cũng như sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ trại giam. Trong khi đó, phạm nhân Trần Đức Hải, dù chưa đủ điều kiện được đặc xá lần này, vẫn cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục cải tạo tốt, chờ đợi cơ hội ở những lần sau.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân Trại Tạm giam số 1 cho biết, ngay sau khi có Quyết định đặc xá, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến rõ điều kiện, tiêu chuẩn đến toàn thể phạm nhân; đồng thời, tổ chức bỏ phiếu công khai, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch. Ngoài ra, trại cũng triển khai nhiều chương trình tư vấn, dạy nghề, trang bị kiến thức tái hòa nhập cộng đồng để giúp các phạm nhân có hành trang vững vàng khi trở về.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1 nhấn mạnh: Công tác đặc xá được triển khai “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch”, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người biết hối cải.

Sau lễ công bố, các phạm nhân được đặc xá đã được cấp kinh phí, trang phục mới và hướng dẫn thủ tục xóa án tích. Công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chính quyền địa phương tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, phấn đấu trở thành công dân có ích.

Niềm vui đặc xá trong dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là minh chứng chính sách nhân văn, mà còn là ánh sáng hướng thiện, khuyến khích những người từng lầm lỗi tiếp tục cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội.

baotintuc.vn
