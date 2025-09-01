Nhật ký xúc động của người lính A80

Tham gia diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người lính đã “vượt nắng, thắng mưa”. Qua dòng nhật ký của họ, có thể cảm nhận niềm tự hào, tinh thần quyết tâm.

Thượng úy Lê Quang Vũ - khối viên Trung đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn Diễu binh, diễu hành, Quân chủng Phòng không - Không quân:

CẢM NHẬN HƠI THỞ ĐỒNG ĐỘI ĐỂ GIỮ VỮNG ĐỘI HÌNH

Tiết trời Sơn Tây những ngày này như đổ lửa, nhưng ngọn lửa trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi còn hừng hực hơn. Dù nắng gắt đến nứt đất hay những cơn mưa ào ạt trút xuống, bước chân của Khối sĩ quan Phòng không - Không quân vẫn kiên cường trên thao trường để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại.

Nhớ những ngày đầu, cơ thể dường như chưa quen với cường độ huấn luyện “khủng khiếp”. Từng động tác vung tay, từng nhịp bước chân đều phải chuẩn xác đến từng milimet.

Tập đi tập lại hàng trăm, hàng nghìn lần dưới cái nắng chói chang, mồ hôi đẫm lưng áo, mắt hoa lên vì mệt mỏi. Đôi chân rã rời, bắp chân căng cứng, đau nhức đến phát khóc. Có những lúc, sự nản lòng len lỏi trong tâm trí, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được không?

Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam thao luyện diễu binh A80 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn từ đồng đội, một lời động viên từ chỉ huy, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chúng tôi siết chặt tay nhau, cùng vượt qua từng thử thách. Tiếng hô vang dội của chỉ huy: “Thẳng hàng! Giữ cự ly! Bước đều!” là mệnh lệnh thiêng liêng, tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân tưởng chừng không thể nhấc lên nổi.

Thời gian trôi qua, cơ thể dần thích nghi. Những vết phồng rộp ở chân không còn là nỗi ám ảnh, thay vào đó là những chai sần in hằn dấu ấn của sự kiên trì. Động tác ngày càng thuần thục, nhịp điệu ngày càng đều đặn. Cả khối như một chỉnh thể thống nhất, di chuyển nhịp nhàng như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Chúng tôi học cách lắng nghe tiếng bước chân của đồng đội, cảm nhận hơi thở của nhau để giữ vững đội hình. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi không chỉ là kỷ luật thép của Quân đội, mà còn là tình đồng chí thiêng liêng, là sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Khi cả đoàn quân hùng hậu cùng nhau di chuyển, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của QĐND Việt Nam, của toàn dân tộc đang cùng hướng về một mục tiêu.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vương Thị Trang - nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn An điều dưỡng 295, Cục Chính trị Quân khu 3:

BỪNG LÊN NIỀM KIÊU HÃNH

Gần 4 tháng qua, từ sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời khuất núi, những bước chân, những động tác dứt khoát trong tiếng nhạc quân hành rộn rã đã trở thành nhịp điệu thường nhật của Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam chúng tôi. Mồ hôi ướt đẫm từ đầu tới chân, vai và hai chân chân mỏi nhừ, nhưng các chị em vẫn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm vụ A80 mang ý nghĩa đặc biệt to lớn với dân tộc và đất nước, được góp mặt trong hàng ngũ diễu binh là niềm tự hào, là trách nhiệm thiêng liêng của tất cả chúng tôi - những nữ quân nhân của QĐND Việt Nam.

Tôi càng tự hào hơn khi đã 3 lần tham gia các khối đứng, khối đi trong đội hình diễu binh cấp quốc gia, tại các sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, động viên các khối diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A80.

Trở về từ cuộc diễu binh tại TPHCM vào tháng Tư năm nay, sau thời gian nghỉ phép ngắn, tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ tham gia diễu binh trong dịp Quốc khánh 2/9. Thời tiết mùa hè miền Bắc khắc nghiệt, có những ngày nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, song chúng tôi vẫn miệt mài luyện tập trên thao trường.

Để đảm bảo tiêu chí “đúng - đều - mạnh - đẹp”, mỗi người chúng tôi phải tập trung cao độ để có động tác dứt khoát, đúng điểm dừng và cùng phối hợp thống nhất. Đặc biệt, nhiệm vụ A80 có yêu cầu cao hơn so với những lần diễu binh trước đây.

Đó là quân số đông hơn, gồm 16 hàng ngang, 10 hàng dọc và quãng đường đi nghiêm qua khán đài là 200m. Do vậy khi luyện tập phải đi được từ 250m trở lên. Đây là một thử thách lớn đối với các khối nữ vì cần có thể lực tốt, sức bền cao, đòi hỏi kỹ thuật hiệp đồng, nhất là việc gióng hàng ngang - dọc tương đối khó khăn.

Càng khó khăn, tôi càng thấy cần nỗ lực hơn để xứng đáng với vinh dự được trao. Đây cũng là dịp để người lính chúng tôi thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Khoảnh khắc cùng đồng đội thao luyện diễu binh qua Quảng trường Ba Đình lịch sử trong tiếng quân nhạc hào hùng và đi trong vòng tay nhân dân những ngày qua khiến trong tôi bừng lên niềm kiêu hãnh khó tả.

Thượng úy Nông Văn Vượng - Chính trị viên Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1:

ĐỂ TỔ QUỐC THẤY CHÚNG TÔI SẴN SÀNG

Mỗi hình thức diễu binh đều có yêu cầu riêng, nhưng nếu để so sánh, tôi có thể khẳng định, đứng nghiêm là thử thách rất lớn. Với khối đi nghiêm, các động tác tuy phải đều tăm tắp, cứng cáp và đúng điều lệnh, nhưng cơ thể vẫn được vận động, các khớp có sự linh hoạt, và tinh thần cũng dễ duy trì hơn.

Trái lại, khối đứng nghiêm đòi hỏi người chiến sĩ giữ một tư thế bất động trong thời gian dài, giữa thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi chỉ đứng, không bước, không quay, nhưng sự chịu đựng thể chất lẫn tinh thần là vô cùng lớn.

Chiến sĩ khối đứng luyện tập nhiệm vụ A80 dưới trời mưa tầm tã.

Đứng im giữa trời nắng chang chang, mồ hôi chảy dọc sống lưng, áo quân phục ướt đẫm bám chặt vào người. Khi mưa đổ xuống, nước chảy từ vành mũ xuống cổ, đôi giày nặng trĩu vì ngấm nước, chân tay run lên vì lạnh, nhưng vẫn không được phép động đậy.

Nhiều người nghĩ “đứng thôi mà”, nhưng thực tế là sau vài chục phút, đầu gối bắt đầu tê, lưng đau ê ẩm, bắp chân căng cứng, và từng nhịp thở cũng phải tiết chế để giữ tư thế cho đúng, dồn toàn bộ trọng lượng và áp lực lên từng khớp xương.

Là khối trưởng, tôi không chỉ giữ tư thế đúng, mà còn có trách nhiệm giữ vững đội hình, truyền tinh thần và động lực cho anh em trong khối. Mỗi buổi tập, tôi luôn quan sát đồng đồng mình, có người kiệt sức, có người phải lui ra vì chóng mặt… Nhưng rồi tất cả đều quay lại, nghiêm trang xếp hàng, mắt hướng về phía trước.

Từ những người lính trẻ đến những chiến sĩ kỳ cựu, ai cũng mang trong mình niềm vinh dự được đứng trong đội hình mang tính biểu tượng ấy. Đứng nghiêm, để Tổ quốc thấy chúng tôi sẵn sàng. Đứng nghiêm, để nhân dân nhìn vào và cảm nhận được kỷ luật, khí thế và lòng trung thành của người lính Cụ Hồ.