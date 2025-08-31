Hà Nội

Xã hội

Lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80, xử thế nào?

Phan Hạnh Thương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.

Hải Ninh

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã phát hiện và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP xử lý đối tượng Phan Hạnh Thương (SN 1993, phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.

6555.jpg
Đối tượng Thương tại cơ quan Công an.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của đối tượng này rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh bằng chế tài của pháp luật. Với số tiền chiếm đoạt 135 triệu đồng, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm theo quy định tại khoản 2, điều 174 Bộ luật Hình sự

Theo quy định của pháp luật, hành vi chiếm đoạt tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với kết quả xác minh của cơ quan điều tra, Thương đã đưa thông tin gian dối có vé xem diễu binh diễu hành để bán cho người có nhu cầu, khi người mua chuyển tiền đối tượng này đã chặn liên lạc, không chuyển vé theo thỏa thuận, thực tế đối tượng này không có số lượng vé như đã giới thiệu trước đó. Do đó hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan điều tra xác định Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng, đồng thời yêu cầu khách tìm mua cung cấp thông tin căn cước công dân. Thương còn rủ một người khác cùng "gom" khách để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8/2025, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không trả bất kỳ giấy mời nào cho người đã chuyển tiền.

‎Ngày 29/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

Như vậy, hành vi của đối tượng Thương là gian dối, rao bán tài sản mà đối tượng không có thật, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi rất đáng lên án, không chỉ chiếm đoạt tài sản của nạn nhân mà còn làm mất niềm tin của người bị hại đối với xã hội, làm ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của người bị hại đối với lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hành vi lợi dụng những sự kiện trọng đại của đất nước để trục lợi là hành vi rất đáng lên án, tất cả những hành vi gây cản trở hoạt động của lực lượng thi hành vụ công vụ, lợi dụng đại lễ để trục lợi đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất lợi dụng lễ diễu binh diễu hành để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc xem xét xử lý với đối tượng này cơ quan chức năng cũng tăng cường các giải pháp để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng các hoạt động của ngày lễ lớn này để trục lợi. Một bản án nghiêm minh sẽ là cơ sở pháp lý để răn đe, phòng người chung trong xã hội, là nơi cảnh tỉnh đối với các đối tượng, lười lao động, muốn lợi dụng các hoạt động của xã hội để trục lợi.

Thêm một trường hợp lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện tài khoản facebook “Nguyễn Thành Nam” đăng tải việc mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80. Sau khi có người chuyển tiền mua giấy mời, mua thẻ thì tài khoản facebook này chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Ngày 29/8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố đã khẩn trương xác minh làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N (SN 2008; trú tại tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, N khai nhận do cần tiền nên đã lợi dụng ngày lễ Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân đối tượng không có giấy mời tham dự sự kiện A80 nhưng N đã tải hình ảnh giấy mời từ trên mạng Internet, sau đó dùng ứng dụng phần mềm chỉnh sửa, nhằm tạo niềm tin cho khách mua là mình đang có giấy mời để khách chuyển tiền đặt cọc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng chiếm đoạt tài sản của 8 người có nhu cầu mua giấy mời dự sự kiện A80 và các chương trình ca nhạc liên quan. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; các hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.‎

Xã hội

Hà Nội thay đổi lịch cấm đường ngày 1-2/9 phục vụ đại lễ A80

Công an Hà Nội thông báo, thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Lễ Kỷ niệm: từ 22 giờ 00 ngày 1/9/2025 đến 13 giờ 00 ngày 2/9/2025.

Như vậy, lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.

Cụ thể, các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm) bao gồm:

Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Nam thanh niên ở TP.HCM chạy xe xuyên Việt đi xem diễu binh, diễu hành A80, vượt thử thách tiến về Hà Nội

Tận dụng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc cũ, anh Nguyễn Quốc Huy (SN 2000, ngụ TP.HCM) đưa ra quyết định táo bạo khi xách balo lên, thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy kéo dài hơn 1 tuần với đích đến là Hà Nội. Bên cạnh mong muốn được xem diễu binh, diễu hành A80 với cự ly gần nhất, anh hy vọng chuyến đi sẽ giúp bản thân có thêm năng lượng để bước vào một hành trình mới.

"Chữa lành" bằng cách đi xuyên Việt đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Từ nhiều năm trước, anh Quốc Huy đã ấp ủ giấc mơ được thực hiện chuyến đi xuyên Việt để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, được trải nghiệm văn hóa ở những vùng đất mà chưa có cơ hội đặt chân đến. Song vì nhiều yếu tố và hơn hết là chưa tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn, anh Quốc Huy đành gác lại mong muốn này.

Xem chi tiết

Giải trí

Thu Quỳnh tham gia diễu hành A80 gây chú ý bởi nhan sắc, xuất thân đặc biệt

Thu Quỳnh vinh dự được chọn làm Khối trưởng, đi đầu khối Văn hóa - thể thao trong buổi tổng duyệt A80. Cô gây chú ý bởi nhan sắc, xuất thân đặc biệt.

1-8667.jpg
Trong buổi tổng duyệt A80 chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, diễn viên Thu Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý khi dẫn đầu khối nghệ sĩ thuộc Khối Văn hóa - thể thao.
2-7669.jpg
Thu Quỳnh vốn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn ấn tượng như: My Sói (Quỳnh Búp Bê), Thu Huệ (Về Nhà Đi Con), Khánh Thy (Hương Vị Tình Thân),...
Xem chi tiết

