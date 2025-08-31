Lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80, xử thế nào?

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã phát hiện và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP xử lý đối tượng Phan Hạnh Thương (SN 1993, phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.

Đối tượng Thương tại cơ quan Công an.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của đối tượng này rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh bằng chế tài của pháp luật. Với số tiền chiếm đoạt 135 triệu đồng, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm theo quy định tại khoản 2, điều 174 Bộ luật Hình sự

Theo quy định của pháp luật, hành vi chiếm đoạt tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với kết quả xác minh của cơ quan điều tra, Thương đã đưa thông tin gian dối có vé xem diễu binh diễu hành để bán cho người có nhu cầu, khi người mua chuyển tiền đối tượng này đã chặn liên lạc, không chuyển vé theo thỏa thuận, thực tế đối tượng này không có số lượng vé như đã giới thiệu trước đó. Do đó hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan điều tra xác định Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng, đồng thời yêu cầu khách tìm mua cung cấp thông tin căn cước công dân. Thương còn rủ một người khác cùng "gom" khách để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8/2025, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không trả bất kỳ giấy mời nào cho người đã chuyển tiền.

‎Ngày 29/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

Như vậy, hành vi của đối tượng Thương là gian dối, rao bán tài sản mà đối tượng không có thật, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi rất đáng lên án, không chỉ chiếm đoạt tài sản của nạn nhân mà còn làm mất niềm tin của người bị hại đối với xã hội, làm ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của người bị hại đối với lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hành vi lợi dụng những sự kiện trọng đại của đất nước để trục lợi là hành vi rất đáng lên án, tất cả những hành vi gây cản trở hoạt động của lực lượng thi hành vụ công vụ, lợi dụng đại lễ để trục lợi đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất lợi dụng lễ diễu binh diễu hành để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc xem xét xử lý với đối tượng này cơ quan chức năng cũng tăng cường các giải pháp để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng các hoạt động của ngày lễ lớn này để trục lợi. Một bản án nghiêm minh sẽ là cơ sở pháp lý để răn đe, phòng người chung trong xã hội, là nơi cảnh tỉnh đối với các đối tượng, lười lao động, muốn lợi dụng các hoạt động của xã hội để trục lợi.