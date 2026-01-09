Cấm xe tải trên 7,5 tấn lưu thông tuyến Cam Ly – Phước Thành

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến đường Cam Ly – Phước Thành trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lang Biang - Đà Lạt.
Theo đó, từ 7h ngày 9/1/2026 đến 17h ngày 18/1/2026, cấm ô tô tải có trọng tải trên 7,5 tấn lưu thông theo hướng từ Cam Ly đi Ankroet, đoạn từ ngã ba giao đường Cam Ly – đường Măng Linh đến ngã ba giao đường Cam Ly – đường Ankroet (khoảng 400m cuối tuyến đường Cam Ly).
Đối với các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại từ Ankroet đi ĐT.725, vẫn được phép lưu thông bình thường trong thời gian trên.
Trong thời gian cấm, các xe tải có trọng tải trên 7,5 tấn lưu thông từ ĐT.725 (ngã ba Tà Nung) đi Ankroet được yêu cầu chủ động lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp, căn cứ hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng trên địa bàn các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt và Lang Biang – Đà Lạt.
Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ biển báo phân luồng, đồng thời đề nghị UBND các phường liên quan và Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ điều tiết giao thông khi cần thiết.
Việc phân luồng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công tuyến đường Cam Ly – Phước Thành trong thời gian thi công.