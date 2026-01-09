Cấm xe tải trên 7,5 tấn lưu thông tuyến Cam Ly – Phước Thành

Từ 9–18/1/2026, Sở Xây dựng Lâm Đồng tạm cấm xe tải trên 7,5 tấn lưu thông một đoạn tuyến Cam Ly – Phước Thành để phục vụ thi công, đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến đường Cam Ly – Phước Thành trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Cấm xe tải trên 7,5 tấn được lắp đặt dọc tuyến đường Cam Ly, hướng từ Cam Ly đi Ankroet trong thời gian thi công.

Theo đó, từ 7h ngày 9/1/2026 đến 17h ngày 18/1/2026, cấm ô tô tải có trọng tải trên 7,5 tấn lưu thông theo hướng từ Cam Ly đi Ankroet, đoạn từ ngã ba giao đường Cam Ly – đường Măng Linh đến ngã ba giao đường Cam Ly – đường Ankroet (khoảng 400m cuối tuyến đường Cam Ly).

Đối với các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại từ Ankroet đi ĐT.725, vẫn được phép lưu thông bình thường trong thời gian trên.

Khu vực ngã ba đường Cam Ly – Măng Linh được đặt biển báo và rào chắn tạm thời để phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Cam Ly – Phước Thành.



Trong thời gian cấm, các xe tải có trọng tải trên 7,5 tấn lưu thông từ ĐT.725 (ngã ba Tà Nung) đi Ankroet được yêu cầu chủ động lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp, căn cứ hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng trên địa bàn các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt và Lang Biang – Đà Lạt.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ biển báo phân luồng, đồng thời đề nghị UBND các phường liên quan và Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ điều tiết giao thông khi cần thiết.

Một số xe tải vẫn lưu thông qua đoạn tuyến Cam Ly – Phước Thành đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không chấp hành phân luồng.

Việc phân luồng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công tuyến đường Cam Ly – Phước Thành trong thời gian thi công.