Xã hội

Tết Độc lập của những công dân TP HCM mới

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đối với người dân ở Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) thật đặc biệt, khi trở thành công dân TP HCM mới.

Theo Hương Chi - Trọng Thịnh/ Tiền Phong

Có người ví von, đây là “Tết sum vầy” khi về chung một nhà, được thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao dịp lễ, mà họ chẳng cần đi đâu xa.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, những người dân tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) nói rằng, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, họ cảm nhận được sự khác biệt khi trở thành công dân TPHCM mới.

Đây là năm đầu tiên, anh Trương Chấn Sang, người dân Bình Dương (cũ) được đón Tết độc lập 2/9, khi là công dân của TPHCM, thành phố đông dân nhất cả nước. Anh cảm thấy hân hoan và háo hức với những chuỗi hoạt động chào mừng. Các buổi concert quốc gia, những khu check-in rực rỡ sắc thắm cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

“Tôi là người dân Bình Dương (cũ), trước đây vào dịp lễ, đều đi đến TPHCM để thưởng thức các hoạt động văn hóa, xem bắn pháo hoa tầm cao. Thế nhưng, năm nay thì khác, các hoạt động bố trí dàn trải nhiều nơi. Lần đầu tiên người dân Bình Dương (cũ) không cần đi đâu xa, vẫn được xem pháo hoa tầm cao vào ngày lễ Quốc khánh 2/9. Cảm thấy tự hào, khi không cần đi xa như trước đây, vẫn thưởng thức được trọn vẹn nghệ thuật pháo hoa đặc sắc, cùng nhiều hoạt động xứng tầm của siêu đô thị"- anh Sang chia sẻ.

Anh Trương Chấn Sang chia sẻ, dịp lễ Quốc khánh năm nay rất đặc biệt, khi trở thành công dân TPHCM mới
Anh Trương Chấn Sang chia sẻ, dịp lễ Quốc khánh năm nay rất đặc biệt, khi trở thành công dân TPHCM mới

Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) cảm nhận rõ sự thay đổi sau khi Bình Dương hợp nhất với TPHCM. Ông nói: “Với tôi, đây không chỉ là tết độc lập, còn là tết sum vầy, khi công dân ba tỉnh, thành phố về chung một nhà”.

Là nhà đầu tư nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Bình Dương (cũ) gần 15 năm, ông Hsieh Mao Shan - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (Đài Loan – Trung Quốc), khi trở thành doanh nghiệp tại TPHCM mới.

“Trải qua thời gian đầu tư, làm việc ở đây, tôi cũng đem lòng yêu đất nước Việt Nam”- ông Hsieh Mao Shan nói và cho biết để động viên toàn thể người lao động, dịp này công ty quyết định thưởng cho mỗi công nhân là 700.000 đồng; cán bộ kỹ thuật 1,2 triệu đồng/người; tổ trưởng 1,6 triệu đồng/người; nhân viên văn phòng 1,8 triệu đồng, ước tính kinh phí gần 2 tỷ đồng cho khoảng 1.300 lao động.

Cũng giống người dân Bình Dương (cũ), dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân thuộc tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đón lễ trong vai trò, vị thế của người dân TPHCM mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Lê Sơn, ngụ phường Vũng Tàu (TPHCM), cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9, Quảng trường Thùy Vân đi vào hoạt động, điều mong mỏi bao lâu nay không chỉ của du khách mà còn cả của người dân nơi đây. Theo ông Sơn, Bãi Sau là khu vực biển thu hút khách lớn nhất của phía Nam, nhưng suốt thời gian qua nơi này đã tạm đóng để cải tạo, xây mới.

“Nhiều hạng mục sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp 2/9 năm nay như tháp Tam Thắng, nhà ngắm biển, nhà nghỉ chân, đài phun nước và hệ thống công viên ven biển. Quảng trường Thùy Vân đi vào hoạt động, sẽ là điểm nhấn quan trọng của TPHCM mới”- ông Sơn nói.

Người dân phường Bình Dương cà phê sáng, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn sau khi trở thành công dân TPHCM mới
Người dân phường Bình Dương cà phê sáng, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn sau khi trở thành công dân TPHCM mới

Dịp lễ này, Thùy Mai, Thanh Tú chọn “đi phượt” nội đô bằng xe máy. Cả nhóm khởi hành vào ngày 29/9 đi phà từ phường Vũng Tàu qua xã Cần Giờ, thăm Chiến khu Rừng Sác và trải nghiệm cuộc sống của người dân xã đảo Thạnh An. Sau đó cả nhóm sẽ đi xuyên rừng Sác, nghỉ chân tại nhà người quen tại phường Sài Gòn và trải nghiệm tiếp không khí về đêm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi đến nhiều nơi của TPHCM mới, trong đó có Bình Dương (cũ). Đây là dịp để trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về quê hương mới”- Thùy Mai chia sẻ.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết nhiều phường, xã thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được chọn là một trong những địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn. Trong đó tâm điểm là đêm nghệ thuật quy mô lớn mang tên “Hoà nhịp non sông” sẽ diễn ra tại Quảng trường Thùy Vân thuộc khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Đêm nghệ thuật sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 2/9 và được cầu truyền hình trực tiếp, kết nối với các địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên trung tâm phường Bình Dương, tạo nên một đêm hội thống nhất, sôi động cho TPHCM mới.

Công viên trung tâm phường Bình Dương, nơi diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9
Công viên trung tâm phường Bình Dương, nơi diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Trong khi đó, tại khu vực Bình Dương (cũ), ngoài bắn pháo hoa tầm cao, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

tienphong.vn
https://tienphong.vn/tet-doc-lap-cua-nhung-cong-dan-tphcm-moi-post1773464.tpo
#tết độc lập #Quốc khánh 2/9 #TPHCM #Bình Dương #Bà Rịa Vũng Tàu #bắn pháo hoa

