Gói thầu xây dựng Trường TH Trần Hưng Đạo ở xã Đức An về tay Hưng Hồng Phát

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/06/2026, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức An - Nguyễn Thanh Hùng đã ký Quyết định số 45/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án trường tiểu học Trần Hưng Đạo, tọa lạc tại địa bàn xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị được lựa chọn thực hiện công trình là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát.

Hiệu quả giảm chi cho ngân sách ở mức xấp xỉ 0,11%

Hồ sơ trích xuất dữ liệu gốc cho thấy gói thầu thi công xây dựng hạng mục xây mới 06 phòng bộ môn (bao gồm cả trang thiết bị học tập), nhà đa năng, nhà vệ sinh học sinh và hạ tầng kỹ thuật của trường tiểu học Trần Hưng Đạo có giá gói thầu phê duyệt ban đầu là 7.446.076.000 đồng. Giá trúng thầu được công bố chính thức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát là 7.438.153.968 đồng.

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho nguồn vốn đầu tư công tại công trình này đạt mức 7.922.032 đồng. Đối chiếu giá trị tuyệt đối này với quy mô tổng vốn của gói thầu, hiệu quả kinh tế giảm chi cho công quỹ đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,11%.

Quyết định số 45/QĐ-TTDVTH. Quyết định này phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án trường tiểu học Trần Hưng Đạo. (Nguồn MSC)

Trước đó, việc triển khai các bước thủ tục pháp lý cho gói thầu được thực hiện dựa trên Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 1229/QĐ-UBND ngày 04/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Đức An - Võ Quốc Tuấn ký. Kế tiếp, ngày 06/06/2026, Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Thanh Hùng đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 41/QĐ-TTDVTH, xác định hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu điện tử cũng được phê duyệt liền sau đó tại Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH ngày 09/06/2026. Mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, biên bản mở thầu ngày 18/06/2026 ghi nhận thực tế chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát nộp hồ sơ tham dự.

Mật độ trúng thầu của doanh nghiệp tại địa phương

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát có mã số doanh nghiệp là 6400301323, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 31/03/2014. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính tại số 55, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Thống kê dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát đã tham gia tổng cộng 47 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả ghi nhận doanh nghiệp này đã trúng tổng cộng 40 gói thầu, trượt 4 gói thầu, 1 gói thầu chưa có kết quả và 2 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 180.013.663.039 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 68.422.235.959 đồng.

Đáng chú ý, mật độ hoạt động của doanh nghiệp tập trung phần lớn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng cộng 38 gói thầu từng tham gia. Trong chuỗi lịch sử này, doanh nghiệp có mối quan hệ đối tác quen thuộc với các bên mời thầu tại khu vực xã Đức An. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát ghi nhận trúng 4 gói thầu xây lắp công ích và xây dựng cơ bản do Phòng Kinh tế xã Đức An và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức An làm chủ đầu tư. Việc một nhà thầu có tần suất trúng thầu tại một địa bàn nhất định là đặc điểm đáng lưu ý về tính tập trung thị trường của doanh nghiệp.

Trách nhiệm giải trình đối với các gói thầu ít cạnh tranh

Hồ sơ bóc tách từ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử cho thấy đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước, có mã số doanh nghiệp là 3801302350, địa chỉ đặt tại khu phố Bưng Trang, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai. Đơn vị thực hiện công tác tư vấn thẩm định độc lập là Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Dương. Tổ chuyên gia đánh giá đã chấm đạt toàn bộ nội dung năng lực, giải pháp kỹ thuật của nhà thầu sau khi chủ đầu tư ban hành Công văn làm rõ số 18/TTDVTH-ĐT ngày 19/06/2026 và nhận được văn bản phản hồi cùng ngày của doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn phân tích pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định hiện tượng gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham gia là tình huống hợp pháp được xử lý theo quy trình kỹ thuật tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi kết quả đấu thầu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, dưới 0,5%, chủ đầu tư cần chủ động nâng cao trách nhiệm giải trình trước công luận về tính đại chúng của hồ sơ mời thầu.

Theo vị chuyên gia này, để nâng cao hiệu quả bảo toàn vốn đầu tư công, các tiêu chí xét thầu cần được xây dựng theo hướng cởi mở, minh bạch, loại bỏ triệt để các rào cản kỹ thuật không cần thiết nhằm khuyến khích nhiều doanh nghiệp cùng tham gia đua giá. Đây cũng là giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, công khai và phòng chống thất thoát trong hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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