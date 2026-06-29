Lâm Đồng: Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu giao thông xã Hiệp Thạnh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đang tiến hành quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thôn Phú Thạnh, Bồng Lai, Bắc Hội – xã Hiệp Thạnh. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở, sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, với giá gói thầu được phê duyệt là 3.080.519.888 đồng.

Bức tranh tài chính tại biên bản mở thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 15:44 ngày 27/06/2026 với sự tham gia của 03 đơn vị dự thầu. Dữ liệu từ hệ thống cho thấy các nhà thầu đã đưa ra những chiến lược giá và tiến độ thi công có sự phân hóa rõ rệt.

Cụ thể, Liên danh Nguyễn Quốc Khánh (do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Quốc Khánh đứng đầu) đưa ra giá dự thầu thấp nhất là 2.778.578.919 đồng. Qua tính toán đối chiếu, mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 301.940.969 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 9,80%. Nhà thầu này đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, trùng với tiến độ tối đa yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Xếp vị trí thứ hai về biên độ giá là Công ty TNHH Triệu Khánh với giá dự thầu 2.928.813.723 đồng, giảm 151.706.165 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,92%. Đơn vị này rút ngắn tiến độ thực hiện xuống còn 77 ngày.

Mức giá dự thầu cao nhất thuộc về Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng với giá trị 2.958.331.195 đồng, giảm 122.188.693 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,97% cùng tiến độ thi công nhanh nhất là 72 ngày.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Dữ liệu lịch sử đấu thầu và mối quan hệ giữa các bên

Bên cạnh yếu tố cạnh tranh về mặt tài chính, các chuyên gia đấu thầu lưu ý tầm quan trọng của việc rà soát tính độc lập, khách quan giữa các chủ thể tham gia dự thầu theo quy định pháp luật.

Trích xuất dữ liệu lịch sử trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Triệu Khánh có mã số thuế 5800543477, có địa chỉ tại 29 Phú Thịnh, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nhà thầu này từng tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 7 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 83.955.428.337 đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Quốc Khánh có mã số thuế 5800710449, địa chỉ tại Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Với 5 gói thầu đã tham gia trên hệ thống, trong đó trúng 4 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 1.769.683.000 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng (mã số thuế 5801368789) có địa chỉ tại thôn Tân Phú, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, nhà thầu đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 11 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 48.980.208.190 đồng. Đồng thời, đơn vị còn có lịch sử tương tác với hai đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn tại gói thầu này.

Gói thầu số 03 do Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng lập hồ sơ mời thầu và Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Vĩnh Lộc làm đơn vị thẩm định. Trong quá khứ, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng từng nộp hồ sơ và trúng thầu 100% tại 3 gói thầu do Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng làm bên mời thầu. Đồng thời, đơn vị này cũng từng tham gia 3 gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Vĩnh Lộc làm bên mời thầu và được công bố trúng 2 gói thầu.

Nhận định về khía cạnh này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, "Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về yêu cầu độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu dự thầu với nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu. Tổ chuyên gia của chủ đầu tư cần thực hiện trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm quá trình chấm thầu diễn ra minh bạch, không có sự ưu ái vô căn cứ".

Dưới góc độ kinh tế và chỉ đạo điều hành, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm, trong bối cảnh Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đang siết chặt hiệu quả đầu tư công, việc xuất hiện các nhà thầu có tỷ lệ giảm giá sâu như Liên danh Nguyễn Quốc Khánh (9,80%) là tín hiệu tích cực cho ngân sách. Tuy nhiên, kịch bản xét thầu phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực đáp ứng kỹ thuật của các bên. Nếu nhà thầu giá thấp nhất không vượt qua bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm hoặc giải pháp kỹ thuật, cơ hội sẽ chuyển dịch sang các nhà thầu có giá cao hơn nhưng tối ưu về tiến độ.

Hiện Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thôn Phú Thạnh, Bồng Lai, Bắc Hội – xã Hiệp Thạnh vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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