Xã Lộc Tấn: Chỉ định thầu hai gói điện chiếu sáng cho Công ty Đông Á

UBND xã Lộc Tấn vừa chỉ định hai gói thầu hạ tầng chiếu sáng công cộng cho Công ty Xây dựng Đông Á trong cùng một ngày với tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn đã ký hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật sử dụng ngân sách nhà nước cấp xã. Đơn vị được giao thực hiện toàn bộ khối lượng thi công của hai công trình này là một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở chính đăng ký hoạt động trực tiếp tại địa phương.

Phê duyệt đồng loạt kết quả chọn nhà thầu hạ tầng chiếu sáng

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1135/QĐ-UBND ngày 08/6/2026, Công ty TNHH xây dựng Đông Á được phê duyệt trúng gói thầu số 1: Xây dựng hệ thống chiếu sáng giao thông ấp 11A, 11B, ấp 1 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông tại địa bàn xã Lộc Tấn. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 1.977.787.767 đồng, giá trúng thầu thực tế được xác lập là 1.938.000.000 đồng. Cơ cấu tài chính của gói thầu ghi nhận giá trị tiết kiệm ngân sách cho địa phương khoảng 39.787.767 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 2,01%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1135/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 08/06/2026, UBND xã Lộc Tấn tiếp tục ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống chiếu sáng từ Quốc lộ 13 đi Cầu làng 9, xã Lộc Tấn. Công ty TNHH xây dựng Đông Á tiếp tục là đơn vị được chỉ định thực hiện với giá trúng thầu 968.000.000 đồng, so với giá gói thầu dự toán phê duyệt là 988.071.685 đồng. Gói thầu số 2 mang lại giá trị giảm giá thông qua thương thảo hợp đồng khoảng 20.071.685 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ 2,03%.

Quyết định số 1139/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Cả hai gói thầu xây lắp công ích nêu trên đều được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với tiến độ thi công đồng bộ trong thời gian 150 ngày. Trước đó, các bước chuẩn bị đầu tư đã được hoàn thiện chặt chẽ thông qua việc ban hành Quyết định phê duyệt dự án số 1058/QĐ-UBND, số 1059/QĐ-UBND ngày 22/05/2026 và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1099/QĐ-UBND, số 1100/QĐ-UBND ngày 04/06/2026.

Năng lực và lịch sử thầu công ích của Công ty TNHH xây dựng Đông Á

Hồ sơ pháp lý trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho thấy Công ty TNHH xây dựng Đông Á sở hữu mã số thuế 3800717218, được thành lập và đi vào vận hành từ ngày 20/10/2010. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại ấp 1B, Xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của đơn vị bao gồm xây dựng nhà các loại và thi công công trình giao thông đường sắt, đường bộ.

Tính đến thời điểm tháng 06/2026, cơ sở dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH xây dựng Đông Á đã tham gia nộp hồ sơ tại 30 gói thầu trên phạm vi cả nước. Kết quả thực tế cho thấy doanh nghiệp đã được công bố trúng thầu tại 25 gói và có 5 gói chưa có kết quả cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy độc lập của nhà thầu đạt khoảng 60.015.169.019 đồng, toàn bộ đều là các gói thầu đấu thầu hoặc chỉ định thầu độc lập, không ghi nhận giá trị trúng thầu dưới vai trò liên danh.

Hành lang pháp lý hành chính mới và góc nhìn chuyên gia

Sự kiện triển khai đồng loạt hai gói thầu hạ tầng kỹ thuật tại xã Lộc Tấn diễn ra trong bối cảnh hệ thống hành chính mới của chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) đã đi vào vận hành ổn định từ ngày 01/07/2025. Mô hình này giúp tăng cường tính tự chủ và phân cấp triệt để dòng vốn ngân sách cấp cơ sở cho các chủ đầu tư trực thuộc.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc UBND xã Lộc Tấn áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn cho hai gói thầu điện chiếu sáng công cộng có giá trị lần lượt 1.977.787.767 đồng và 988.071.685 là hoàn toàn bảo đảm tính hợp pháp, tuân thủ đúng hạn mức quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc vốn đầu tư công. Việc áp dụng cơ chế rút gọn giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ mời thầu, từ đó nhanh chóng đưa công trình vào vận hành thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Dưới góc nhìn kinh tế và quản trị đầu tư công, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định chủ đầu tư đã tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm giải trình và công khai thông tin khi tiến hành đăng tải đầy đủ, minh bạch toàn bộ các bước từ quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến kết quả chỉ định thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Dù tỷ lệ tiết kiệm ngân sách của hai gói thầu chỉ dao động ở mức xấp xỉ 2%, là mức tương đối thấp, nhưng đối với các gói thầu xây lắp đặc thù quy mô nhỏ được chỉ định thầu trực tiếp, yếu tố quan trọng nhất cần được kiểm soát chặt chẽ chính là năng lực thi công thực tế của nhà thầu, chất lượng kỹ thuật của hệ thống đèn LED chiếu sáng và việc bảo đảm đúng tiến độ hợp đồng trọn gói trong 150 ngày.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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