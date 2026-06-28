Xây dựng Thắng Vũ được chỉ định thầu gói xây lắp tại Nhà văn hóa xã Lộc Tấn

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác phân bổ và thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở thuộc TP Đồng Nai đang được triển khai khẩn trương nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng. Trong đó, hoạt động lựa chọn nhà thầu xây lắp công ích quy mô nhỏ tại địa bàn xã Lộc Tấn ghi nhận quy trình phê duyệt hành chính chặt chẽ, đồng bộ và đúng trình tự pháp luật hiện hành.

Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng dân sinh cấp cơ sở

Ngày 01/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng đã ký Quyết định phê duyệt dự án số 1084/QĐ-UBND đối với dự án Xây dựng nhà vệ sinh, đài nước, giếng khoan Nhà văn hóa các ấp. Dự án này có tổng mức đầu tư được xác định là 2.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã. Mục tiêu của công trình nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa tinh thần, bảo đảm các điều kiện vệ sinh thiết yếu cho người dân địa phương.

Ngay sau khi hoàn thành quy trình phê duyệt dự án, ngày 04/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng tiếp tục ký Quyết định số 1094/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, gói thầu xây dựng thuộc dự án được xác định có giá dự toán là 1.747.905.811 đồng. Do tính chất công trình quy mô nhỏ và yêu cầu cấp bách về tiến độ triển khai trong mùa khô, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với phương thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện nghĩa vụ xây lắp quy định là 60 ngày.

Đến ngày 08/06/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức được công bố theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng ký phê duyệt. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu xây dựng này là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ. Giá trúng thầu công bố cụ thể là 1.712.900.000 đồng. So với giá dự toán ban đầu, giá trị tiết kiệm định lượng đạt được là 35.005.811 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ mức 2%.

Quyết định số 1115/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Tần suất tham gia hệ thống đấu thầu của doanh nghiệp địa phương

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ có mã số doanh nghiệp là 3801335941, đăng ký trụ sở chính tại Số Nhà 01, Ấp 2, Xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị bao gồm sửa chữa máy móc thiết bị, lắp đặt thiết bị công nghiệp và xây dựng các công trình nhà ở.

Xét về lịch sử tham gia đấu thầu công khai, doanh nghiệp này ghi nhận một mô hình hoạt động mang tính tập trung cao về mặt địa bàn và chủ đầu tư. Tính đến thời điểm giữa năm 2026, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trên hệ thống. Tổng giá trị trúng thầu độc lập lũy kế của doanh nghiệp đạt 5.846.590.460 đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ 10 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu đều do một chủ đầu tư duy nhất thực hiện là UBND xã Lộc Tấn. Các gói thầu này bao gồm nhiều lĩnh vực từ tư vấn giám sát, quản lý dự án cho đến xây lắp trọn gói hạ tầng nông thôn. Hệ thống thông tin đấu thầu công khai cũng chưa ghi nhận lịch sử doanh nghiệp thực hiện liên danh với các đơn vị khác hoặc tham gia vào các gói thầu có tính chất cạnh tranh trực tiếp từ nhiều nhà thầu đối ứng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Việc triển khai các dự án dân sinh quy mô nhỏ sử dụng ngân sách cấp xã luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa tính kịp thời và hiệu quả kinh tế. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ đồng sử dụng vốn đầu tư công là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hành chính áp dụng trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hiện nay. Quy trình này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian tổ chức hành chính, tạo điều kiện cho các công trình công ích sớm đi vào vận hành.

Phân tích thêm về mặt kinh tế trong đầu tư công, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc lựa chọn nhà thầu địa phương có năng lực phù hợp và trụ sở gần dự án mang lại lợi thế lớn về logistics, huy động nhân công và bảo trì công trình sau bàn giao. Tuy nhiên, đối với các gói thầu được chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2%, vai trò giám sát của cộng đồng và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư cần được chú trọng tối đa. Việc này nhằm bảo đảm toàn bộ giá trị dự toán 1.747.905.811 đồng được chuyển hóa trọn vẹn vào chất lượng công trình thực tế, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc vật tư, thiết bị đài nước và kỹ thuật khoan giếng theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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