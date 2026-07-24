Gói thầu hơn 2,4 tỷ tại xã Đăk Ơ: Vì sao nhà thầu giá thấp bị loại ? [Kỳ 1]

Đối thủ bỏ giá thấp hơn gần 359 triệu bị loại do lỗi nhân sự, Công ty Nguyên Vũ trúng gói thầu nạo vét, gia cố hai bên bờ suối giá hơn 2,4 tỷ tại xã Đăk Ơ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai) Lê Thị Huệ đã ký Quyết định số 187/QĐ-TTDVTH-ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia cố hai bên bờ suối tại vị trí cầu giảm tải ngập úng suối Đá đoạn hai đầu cầu Thôn 4, xã Đăk Ơ. Gói thầu có mã E-TBMT IB2600286559, sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 128/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 09/06/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 141/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 12/06/2026 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ ban hành, giá gói thầu (dự toán) được duyệt ở mức 2.401.634.287 đồng. Dự án do Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ - Nguyễn Tấn Lực quyết định đầu tư tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 09/06/2026.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ (mã số thuế: 3801322131; địa chỉ trụ sở tại Số 229 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phước Long, TP Đồng Nai). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.353.570.611 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 48.063.676 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2%.

Quyết định số 187/QĐ-TTDVTH-ĐT. (Nguồn MSC)

Diễn biến bất ngờ ở khâu đối chiếu tài liệu

Điểm đáng chú ý tại gói thầu này không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm 2%, mà nằm ở diễn biến chấm thầu được ghi nhận trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 165/BC-MN ngày 29/06/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam lập và Báo cáo thẩm định số 162/BCTĐ-CLBP ngày 14/07/2026 của Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước.

Cụ thể, biên bản mở thầu ngày 22/06/2026 ghi nhận 02 nhà thầu tham gia dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn Bim (mã số thuế: 3801125415) đưa ra mức giá dự thầu là 2.042.886.287 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự toán gói thầu đến 358.748.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới 14,94%. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ đưa ra giá dự thầu 2.353.570.611 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá ngày 29/06/2026, Tổ chuyên gia đánh giá cả 2 nhà thầu đều đạt yêu cầu về kỹ thuật và tài chính. Với giá dự thầu thấp hơn đáng kể, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn Bim được xếp hạng 1; Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ xếp hạng 2.

Tuy nhiên, tại bước đối chiếu tài liệu sau đó, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn Bim đã không thể hoàn thành thủ tục theo quy định. Nhà thầu này bị loại với lý do cán bộ chủ chốt không đủ hồ sơ pháp lý để cung cấp đối chiếu tài liệu, kèm theo Công văn số 04/CV/NC ngày 07/07/2026 do chính doanh nghiệp này gửi bên mời thầu.

Việc nhà thầu xếp hạng 1 bị loại ở khâu đối chiếu hồ sơ đã mở đường cho nhà thầu xếp hạng 2 là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ vươn lên trúng thầu. Hệ quả trực tiếp là ngân sách nhà nước mất đi cơ hội tiết kiệm thêm khoản tiền 358.748.000 đồng.

Sự việc nhà thầu bỏ giá thấp bị loại ở khâu hồ sơ pháp lý nhân sự không phải là trường hợp hiếm gặp trong hoạt động đấu thầu, song dư luận và các chuyên gia kinh tế không khỏi đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất cũng như trách nhiệm quản lý nhân sự của nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Nguyên Vũ ở xã Đắk Ơ