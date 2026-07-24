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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 2,4 tỷ tại xã Đăk Ơ: Vì sao nhà thầu giá thấp bị loại ? [Kỳ 1]

Đối thủ bỏ giá thấp hơn gần 359 triệu bị loại do lỗi nhân sự, Công ty Nguyên Vũ trúng gói thầu nạo vét, gia cố hai bên bờ suối giá hơn 2,4 tỷ tại xã Đăk Ơ.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai) Lê Thị Huệ đã ký Quyết định số 187/QĐ-TTDVTH-ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia cố hai bên bờ suối tại vị trí cầu giảm tải ngập úng suối Đá đoạn hai đầu cầu Thôn 4, xã Đăk Ơ. Gói thầu có mã E-TBMT IB2600286559, sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 128/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 09/06/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 141/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 12/06/2026 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ ban hành, giá gói thầu (dự toán) được duyệt ở mức 2.401.634.287 đồng. Dự án do Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ - Nguyễn Tấn Lực quyết định đầu tư tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 09/06/2026.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ (mã số thuế: 3801322131; địa chỉ trụ sở tại Số 229 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phước Long, TP Đồng Nai). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.353.570.611 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 48.063.676 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2%.

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Quyết định số 187/QĐ-TTDVTH-ĐT. (Nguồn MSC)

Diễn biến bất ngờ ở khâu đối chiếu tài liệu

Điểm đáng chú ý tại gói thầu này không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm 2%, mà nằm ở diễn biến chấm thầu được ghi nhận trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 165/BC-MN ngày 29/06/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam lập và Báo cáo thẩm định số 162/BCTĐ-CLBP ngày 14/07/2026 của Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước.

Cụ thể, biên bản mở thầu ngày 22/06/2026 ghi nhận 02 nhà thầu tham gia dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn Bim (mã số thuế: 3801125415) đưa ra mức giá dự thầu là 2.042.886.287 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự toán gói thầu đến 358.748.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới 14,94%. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ đưa ra giá dự thầu 2.353.570.611 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá ngày 29/06/2026, Tổ chuyên gia đánh giá cả 2 nhà thầu đều đạt yêu cầu về kỹ thuật và tài chính. Với giá dự thầu thấp hơn đáng kể, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn Bim được xếp hạng 1; Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ xếp hạng 2.

Tuy nhiên, tại bước đối chiếu tài liệu sau đó, Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn Bim đã không thể hoàn thành thủ tục theo quy định. Nhà thầu này bị loại với lý do cán bộ chủ chốt không đủ hồ sơ pháp lý để cung cấp đối chiếu tài liệu, kèm theo Công văn số 04/CV/NC ngày 07/07/2026 do chính doanh nghiệp này gửi bên mời thầu.

Việc nhà thầu xếp hạng 1 bị loại ở khâu đối chiếu hồ sơ đã mở đường cho nhà thầu xếp hạng 2 là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Nguyên Vũ vươn lên trúng thầu. Hệ quả trực tiếp là ngân sách nhà nước mất đi cơ hội tiết kiệm thêm khoản tiền 358.748.000 đồng.

Sự việc nhà thầu bỏ giá thấp bị loại ở khâu hồ sơ pháp lý nhân sự không phải là trường hợp hiếm gặp trong hoạt động đấu thầu, song dư luận và các chuyên gia kinh tế không khỏi đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất cũng như trách nhiệm quản lý nhân sự của nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Nguyên Vũ ở xã Đắk Ơ

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ NHÂN SỰ, THIẾT BỊ VÀ CHẾ TÀI UY TÍN DỰ THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 214/2025/NĐ-CP

Theo Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá, các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đã nộp và tài liệu giải thích, làm rõ. Đối với gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước (xây lắp, PC, phần xây lắp gói EC), tổ chuyên gia đánh giá nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu dựa trên cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.

Sau bước đánh giá về tài chính, nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được đánh giá chi tiết về nhân sự và thiết bị theo kê khai, tài liệu đính kèm. Trường hợp tài liệu không đáp ứng, chủ đầu tư yêu cầu làm rõ để bổ sung, thay thế tối đa 02 lần đối với từng vị trí.

Nếu nhà thầu không bổ sung, thay thế hoặc sau khi làm rõ vẫn không bố trí đủ nhân sự, thiết bị theo cam kết thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại. Đồng thời, nhà thầu bị đánh giá về uy tín dự thầu và bị khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chủ đầu tư công khai thông tin. Đối với hành vi cố ý kê khai không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu không được thay thế, bị loại hồ sơ và bị xử lý về hành vi gian lận theo điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu.

Căn cứ Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu theo cam kết trong đơn dự thầu là hành vi bị ghi nhận đánh giá xấu về uy tín. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hành vi, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách nhà thầu vi phạm cùng các tài liệu liên quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khi tham dự các gói thầu phi tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa... trong thời hạn 02 năm kể từ lần vi phạm cuối cùng, nhà thầu có tên trong danh sách này bắt buộc phải nộp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần so với yêu cầu đối với các nhà thầu khác.

#quy trình đấu thầu xây dựng #quy định xử lý vi phạm nhân sự #tác động của loại nhà thầu bị loại #quản lý và giám sát đấu thầu #tính cạnh tranh trong đấu thầu công khai

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Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Xuân Giang và loạt gói thầu đầu tư công tại xã Thuận Lợi [Kỳ 2]

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH MTV xây dựng Xuân Giang đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối tại các gói thầu xây lắp tham gia tại xã Thuận Lợi.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, để có cái nhìn toàn diện về năng lực thi công và mức độ phổ biến của các doanh nghiệp xây dựng địa phương, việc phân tích chuỗi dữ liệu lịch sử tham gia đấu thầu là công cụ khách quan nhất.

Hồ sơ trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Xuân Giang sở hữu một hồ sơ năng lực đáng chú ý với tổng cộng 30 gói thầu đã từng tham gia. Trong đó, doanh nghiệp đã được phê duyệt trúng thầu tại 23 gói, chỉ trượt thầu 5 gói và hiện còn 2 gói chưa có kết quả cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này tính đến giữa năm 2026 đạt con số 77.468.532.870 đồng.

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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Gói thiết bị giáo dục 23,6 tỷ, nhà thầu giá thấp nhất bị loại

Gói thầu cung cấp thiết bị học tập cho các trường tại phường Tân Triều đã chọn được nhà thầu khi đối thủ bỏ giá thấp nhất bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Triều, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-VHXH ngày 29/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 07 (thiết bị): Cung cấp thiết bị. Dự án này thuộc công trình "Cung cấp trang thiết bị phục vụ học tập cho các trường trên địa bàn phường" với mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục địa phương. Quyết định này do Trưởng phòng Lê Văn Chung ký duyệt dựa trên tờ trình của đơn vị tư vấn thẩm định.

Ghi nhận hiệu quả kinh tế ở mức 2,63%

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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát trúng gói thầu giao thông gần 14 tỷ đồng

Công ty Đỉnh Thịnh Phát vừa trúng thầu gói giao thông hơn 14 tỷ đồng tại xã Nam Cát Tiên với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,91% sau khi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ.

Mới đây, UBND xã Nam Cát Tiên, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cụ thể, tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên - Nguyễn Hồng Nguyên ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát đã trúng gói thầu số 01: Xây dựng phần giao thông thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 2 ấp 5, xã Nam Cát Tiên.

Dự toán gói thầu này được duyệt ở mức 14.266.852.000 đồng. Mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát là 13.994.648.230 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương sau quá trình tổ chức đấu thầu đạt 272.203.770 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,91%.

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