Đồng Nai: Cẩm Mỹ HD trúng gói thầu gần 6 tỷ đồng tại xã Xuân Đông [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông (TP Đồng Nai) - ông Lê Thành Nhân vừa ký Quyết định số 167/QĐ-TTDVTH ngày 28/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước thuộc dự án Đường tổ 6 ấp 10.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường tổ 6 ấp 10. Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.889.246.117 đồng, so với giá dự toán gói thầu 5.950.381.000 đồng (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600167201 phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-DVTH ngày 05/06/2026). Mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 61.134.883 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 1,03%.

Quyết định số 167/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT (mã E-TBMT: IB2600371933) cho thấy, gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tại thời điểm đóng mở thầu lúc 15:00 ngày 25/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Đường tổ 6 ấp 10.

Về năng lực các thành viên liên danh trúng thầu

Nhà thầu liên danh thứ nhất là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD (MST: 3603584336; địa chỉ trụ sở tại Tổ 14, Ấp Suối Lức, Xã Xuân Đông, TP Đồng Nai), hoạt động đa lĩnh vực gồm xây lắp, hàng hóa, tư vấn và phi tư vấn.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, nhà thầu này đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 34.703.597.504 đồng.

Nhà thầu thành viên là Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát (MST: 3602263001; địa chỉ trụ sở tại KP 1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) đã tham gia 82 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 62 gói, trượt 12 gói, 4 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 647.880.173.054 đồng.

Trong gói thầu này, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV 36. Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Công Minh.

Đánh giá dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của phương thức đấu thầu rộng rãi là thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia cạnh tranh bình đẳng, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Luật sư Lập nhận định, đối với các gói thầu tổ chức công khai nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn lập E-HSMT cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm trong E-HSMT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định và không đưa ra các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Cẩm Mỹ HD trúng liền 3 gói thầu hơn 20,5 tỷ tại Xuân Đông trong 12 ngày