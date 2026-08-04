Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát trúng gói thầu hơn 10,8 tỷ ở xã Gia Kiệm

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Kiệm (TP Đồng Nai) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng + ATGT thuộc dự án Nâng cấp đường Võ Dõng - Cầu Cường giai đoạn 1 (Đoạn đường Võ Dõng - Lạc Sơn đến đường song hành phía Đông). Dự án được đầu tư bằng 100% nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã, với mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông địa phương.
Tỷ lệ tiết kiệm sít sao tại gói thầu 10,9 tỷ đồng
Gói thầu số 01 (mã E-TBMT: IB2600370638 - 00) được đăng tải thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 16/07/2026. Giá gói thầu được phê duyệt là 10.905.914.146 đồng.
Đến thời điểm đóng thầu ngày 25/07/2026, hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát và Công ty TNHH MTV Phi Nhân Phát).
Ngày 28/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Kiệm - Lê Phương Nam ký Quyết định số 168/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát trúng thầu với giá 10.805.734.458 đồng.
So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 100.179.688 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,92%.
Lịch sử trúng thầu "quen mặt" tại địa phương
Bóc tách dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy các thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị hoạt động lâu năm và có thị phần lớn trên địa bàn TP Đồng Nai.
Đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát (mã số thuế 3603074381, trụ sở tại Số 1372, Tổ 39, KP Trần Cao Vân, Xã Dầu Giây, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 09/2013, đã tham gia 40 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 31 gói, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 101.287.204.868 đồng. Riêng tại xã Gia Kiệm, doanh nghiệp này từng tham gia 4 gói thầu do UBND xã Gia Kiệm làm Chủ đầu tư và trúng cả 4 gói với tổng giá trị khoảng 13,051 tỷ đồng.
Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH MTV Phi Nhân Phát (mã số thuế 3603044299, trụ sở tại Số 139, Đường Chu Văn An, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai). Được thành lập từ tháng 03/2013, công ty đã tham gia 66 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 54 gói, tổng giá trị trúng thầu khoảng 339.503.600.192 tỷ đồng.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật