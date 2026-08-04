Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát trúng gói thầu hơn 10,8 tỷ ở xã Gia Kiệm

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Kiệm (TP Đồng Nai) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng + ATGT thuộc dự án Nâng cấp đường Võ Dõng - Cầu Cường giai đoạn 1 (Đoạn đường Võ Dõng - Lạc Sơn đến đường song hành phía Đông). Dự án được đầu tư bằng 100% nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã, với mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông địa phương.

Tỷ lệ tiết kiệm sít sao tại gói thầu 10,9 tỷ đồng

Gói thầu số 01 (mã E-TBMT: IB2600370638 - 00) được đăng tải thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 16/07/2026. Giá gói thầu được phê duyệt là 10.905.914.146 đồng.

Đến thời điểm đóng thầu ngày 25/07/2026, hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát và Công ty TNHH MTV Phi Nhân Phát).

Ngày 28/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Kiệm - Lê Phương Nam ký Quyết định số 168/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát trúng thầu với giá 10.805.734.458 đồng.

So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 100.179.688 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,92%.

Quyết định số 168/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Lịch sử trúng thầu "quen mặt" tại địa phương

Bóc tách dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy các thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị hoạt động lâu năm và có thị phần lớn trên địa bàn TP Đồng Nai.

Đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát (mã số thuế 3603074381, trụ sở tại Số 1372, Tổ 39, KP Trần Cao Vân, Xã Dầu Giây, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 09/2013, đã tham gia 40 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 31 gói, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 101.287.204.868 đồng. Riêng tại xã Gia Kiệm, doanh nghiệp này từng tham gia 4 gói thầu do UBND xã Gia Kiệm làm Chủ đầu tư và trúng cả 4 gói với tổng giá trị khoảng 13,051 tỷ đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH MTV Phi Nhân Phát (mã số thuế 3603044299, trụ sở tại Số 139, Đường Chu Văn An, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai). Được thành lập từ tháng 03/2013, công ty đã tham gia 66 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 54 gói, tổng giá trị trúng thầu khoảng 339.503.600.192 tỷ đồng.