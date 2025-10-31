Gói thầu tại xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai): Một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh vừa được phê duyệt trúng gói thầu sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự

Ngày 14/10/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng và thiết bị" (Mã TBMT: IB2500425131), thuộc dự án Sửa chữa trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 4.550.331.849 đồng.

Theo Biên bản mở thầu được công bố lúc 14:14 ngày 08/10/2025, chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh (MST 3800447201). Giá dự thầu của nhà thầu này là 4.396.428.124 đồng, không đề xuất giảm giá.

Đơn vị được giao lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tây Tiến.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14/BCĐG-TT ngày 09/10/2025, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tây Tiến đã đánh giá nhà thầu duy nhất là Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh. Kết quả đánh giá cho thấy, nhà thầu "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm, và "Đạt" về kỹ thuật.

Từ kết quả đánh giá này, đơn vị tư vấn đề nghị xếp hạng 1 cho Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh và kiến nghị mời nhà thầu vào đối chiếu tài liệu, đề nghị trúng thầu với giá 4.396.428.000 đồng.

Ngày 13/10/2025, ông Huỳnh Đức Trung, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Hưng, đã ký Quyết định số 11/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh đã trúng thầu với giá 4.396.428.000 đồng.

Quyết định số 11/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng và thiết bị. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá gói thầu (4.550.331.849 đồng), giá trúng thầu tiết kiệm được 153.903.849 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 3.38%.

Việc gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh trong đấu thầu, vốn là một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tỷ lệ trúng thầu cao và tỷ lệ tiết kiệm thấp tại các bên mời thầu quen thuộc

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh (địa chỉ tại xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai) do ông Nguyễn Văn Thược làm Giám đốc. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 3/2016.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh cho thấy một bức tranh đáng chú ý về hoạt động của doanh nghiệp này.

Tính đến tháng 10/2025, nhà thầu này đã tham gia 49 gói thầu trên cả nước, trong đó đã trúng 43 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu (trên số gói đã có kết quả) đạt gần 90%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 266.684.668.456 đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mà Công ty Đức Minh trúng khá thấp. Dữ liệu phân tích ghi nhận tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99.24%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0.76%.

Hoạt động của Công ty Đức Minh tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai (tham gia 43 gói sau sáp nhập) và trước đó là Bình Phước (tham gia 41 gói trước sáp nhập).

Nhà thầu này có quan hệ với 18 bên mời thầu, trong đó nổi bật là mối quan hệ với hai bên mời thầu lớn.

Thứ nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản cũ (BQLDA Hớn Quản). Công ty Đức Minh đã tham gia 19 gói thầu do BMT này mời, kết quả trúng 16 gói và trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là 149.475.024.170 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại BMT này là 99.64% (tức tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0.36%).

Thứ hai là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long cũ (BQLDA Bình Long). Công ty Đức Minh tham gia 6 gói thầu tại đây và trúng cả 6 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu là 49.107.979.000 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại BMT này đạt 99.96% (tức tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0.04%).

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số bên mời thầu, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "siêu thấp" (0.36% và 0.04%), đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu và việc sử dụng vốn đầu tư công tại các dự án này.

Mối quan hệ với đơn vị tư vấn

Quay trở lại gói thầu IB2500425131 tại xã Tân Hưng, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tây Tiến.

Dữ liệu cho thấy, Công ty Đức Minh và Công ty tư vấn Tây Tiến không phải là "người lạ".

Trước đó, vào ngày 24/09/2024, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tây Tiến, với vai trò là Bên mời thầu, đã mời gói thầu "Xây lắp" (giá trị 1.891.443.000 đồng). Và nhà thầu trúng gói thầu này chính là Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Minh (vai trò độc lập).

Việc đơn vị tư vấn từng chọn Công ty Đức Minh trúng thầu trong vai trò BMT, nay lại tiếp tục đánh giá Công ty Đức Minh (với tư cách nhà thầu duy nhất tham dự) "Đạt" mọi yêu cầu để trúng gói thầu IB2500425131, liệu có đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối theo quy định của pháp luật về đấu thầu?