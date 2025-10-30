Gói thầu 132 tỷ tại Bảo Lâm: Nam Phan "thân quen" đối đầu Liên danh Thông Nữ giá thấp

Gói thầu 132 tỷ tại Bảo Lâm đang xét thầu. Liên danh Thông Nữ có giá thấp hơn 7,4 tỷ, trong khi Công ty Nam Phan có lịch sử trúng 8/8 gói tại chủ đầu tư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói số 11: Thi công xây dựng công trình tuyến đường trục chính Bảo Lâm. Gói thầu này thuộc dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm. Gói thầu số 11 (mã TBMT IB2500431233) được đấu thầu rộng rãi qua mạng, có giá trị 132.611.957.326 đồng, theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 12/QĐ-BQLDA ký ngày 18/09/2025.

Ngày 25/10/2025, Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu. Diễn biến tại lễ mở thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi cho dư luận về kết quả cuối cùng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Chênh lệch 7,47 tỷ đồng sau mở thầu

Theo biên bản mở thầu, hai đơn vị nộp HSDT gồm:

Liên danh Thi công Đường Trục Chính Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, đứng đầu là Công ty TNHH Thông Nữ (mã định danh vn5800657523). Liên danh này đưa ra giá dự thầu là 118.456.310.521 đồng (không áp dụng giảm giá). Công ty TNHH Nam Phan (mã định danh vn5800500522). Nhà thầu này tham gia độc lập với giá dự thầu là 125.933.318.600 đồng (không áp dụng giảm giá).

Như vậy, xét về giá dự thầu, Liên danh do Công ty TNHH Thông Nữ đứng đầu đang có lợi thế rõ rệt khi đưa ra mức giá thấp hơn đối thủ 7,47 tỷ đồng. Mức giá này cũng thấp hơn giá gói thầu 14,15 tỷ đồng, tạm tính tỷ lệ tiết kiệm đạt 10,67%.

Nếu chỉ xét trên yếu tố "giá thấp nhất", Liên danh Thông Nữ đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu quy định, nhà thầu trúng thầu phải là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá đánh giá (hoặc giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch) thấp nhất. Do đó, việc phân tích năng lực và lịch sử của các nhà thầu là cần thiết để có cái nhìn đa chiều.

Năng lực nhà thầu: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Dữ liệu cho thấy, cả hai nhà thầu tham gia Gói 11 đều là những doanh nghiệp có trụ sở tại Lâm Đồng và có lịch sử hoạt động lâu năm.

Công ty TNHH Thông Nữ (MST: 5800657523) do ông Phan Nguyễn Hoàng Vũ làm giám đốc. Sau Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính, công ty có địa chỉ tại Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Về lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Thông Nữ đã tham gia 96 gói thầu, trúng 51 gói và trượt 40 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) là 754,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiệu suất trong năm 2025 của doanh nghiệp này dường như chưa thực sự khả quan. Thống kê 13 gói thầu đã tham gia trong năm 2025 (tính đến 27/10/2025), Công ty TNHH Thông Nữ trúng 5 gói, nhưng trượt 6 gói và 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm Gói 11). Tỷ lệ trượt thầu (6/11 gói đã có kết quả) đang ở mức cao.

Công ty TNHH Nam Phan (MST: 5800500522) do ông Đỗ Đức Điệp làm giám đốc. Địa chỉ sau sáp nhập của doanh nghiệp là Phường 2 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Trái ngược với Công ty TNHH Thông Nữ, dữ liệu phản ánh Công ty TNHH Nam Phan có tỷ lệ trúng thầu rất cao. Doanh nghiệp này đã tham gia 27 gói thầu, trúng 22 gói, trượt 3 gói, 1 gói bị hủy và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) đạt 1.298,8 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 447,2 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Nam Phan tham gia 3 gói, đã trúng 1, trượt 1 và đang chờ kết quả Gói 11.

Một điểm đáng chú ý là lịch sử đối đầu trực tiếp. Hai nhà thầu này từng "chạm trán" tại 3 gói thầu trước đó. Kết quả, Công ty TNHH Nam Phan thắng 1 gói , và cả hai cùng trượt 2 gói. Gói 11 là lần đối đầu thứ 4 của họ.

Mối quan hệ với Chủ đầu tư

Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc "so găng" này là lịch sử quan hệ của Công ty TNHH Nam Phan với Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm cũ.

Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty TNHH Nam Phan đã tham gia tổng cộng 9 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm mời thầu ( nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm). Kết quả, doanh nghiệp này đã trúng cả 8 gói đã có kết quả. Gói thầu thứ 9 chính là Gói 11 đang trong quá trình xét thầu.

Tỷ lệ trúng thầu 100% (8/8 gói đã có kết quả) tại bên mời thầu/chủ đầu tư này cho thấy một mối quan hệ "quen thuộc" và lịch sử hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Trong khi đó, đối với Công ty TNHH Thông Nữ, Gói số 11 là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp này tham gia tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm và đang chờ kết quả.

Cần đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Bối cảnh pháp lý mới của ngành đấu thầu, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh các mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Việc một nhà thầu bỏ giá thấp hơn là một tín hiệu tốt, thể hiện tính cạnh tranh và mang lại lợi ích tiềm năng về tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, giá thấp nhất không phải là yếu tố duy nhất. Bên mời thầu có trách nhiệm đánh giá kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm, và tính khả thi của các giải pháp kỹ thuật mà nhà thầu đề xuất. Tinh thần của luật mới là đảm bảo nhà thầu được chọn phải thực sự đủ năng lực để hoàn thành gói thầu với chất lượng và tiến độ yêu cầu, chứ không chỉ đơn thuần là rẻ nhất".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ: "Việc đánh giá HSDT là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt hồ sơ mời thầu. Việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc tại một chủ đầu tư không phải là yếu tố vi phạm pháp luật, nhưng nó đòi hỏi Bên mời thầu càng phải cẩn trọng hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Trách nhiệm giải trình là rất quan trọng. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải giải thích được lý do vì sao nhà thầu A (giá cao hơn) lại đáp ứng tốt hơn nhà thầu B (giá thấp hơn) về mặt kỹ thuật, hoặc ngược lại".

Gói thầu 132,611 tỷ đồng tại Bảo Lâm đang đứng trước một lựa chọn: Một bên là nhà thầu "mới" nhưng có giá cạnh tranh (tiết kiệm 10,67%), và một bên là nhà thầu "thân quen" (trúng 8/8 gói) nhưng có giá cao hơn 7,47 tỷ đồng.

Dư luận đang chờ đợi quyết định cuối cùng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lâm, với kỳ vọng kết quả sẽ đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế (tiết kiệm ngân sách) và chất lượng công trình, đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật về đấu thầu.