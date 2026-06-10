Gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tại xã Bảo Thuận về tay Công ty Sao Vàng Hòa Ninh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 43/QĐ-VP ngày 27/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này đóng vai trò hạng mục cốt lõi thuộc dự án Nâng cấp đường từ ĐH12 đến đường số 6 thôn Kao Kuil, xã Bảo Thuận.

Dự án hạ tầng giao thông này được hình thành nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên thôn tại địa phương. Chuỗi thủ tục pháp lý của dự án bắt đầu từ ngày 07/05/2026, khi Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận ký Quyết định số 445/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, với tổng mức đầu tư được xác định khoảng 2.200.000.000 đồng.

Để triển khai cụ thể, ngày 18/05/2026, Quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Thuận tiếp tục ký Quyết định số 30/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại quyết định này, phần chi phí xây lắp được phân định thành Gói số 03, áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Sau các bước chuẩn bị hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, Quyết định số 43/QĐ-VP ngày 27/05/2026 đã phê duyệt Công ty TNHH Xây Dựng Sao Vàng Hòa Ninh là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.850.559.884 đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu xây lắp này ghi nhận ở mức 0 đồng. Hợp đồng triển khai gói thầu là loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công kéo dài trong vòng 12 tháng.

Quyết định số 43/QĐ-VP ngày 27/05/2026. (Nguồn MSC)

Năng lực thực tế của nhà thầu được chỉ định tại địa phương

Để có góc nhìn khách quan về đơn vị được lựa chọn thực hiện công trình, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây Dựng Sao Vàng Hòa Ninh (mã số doanh nghiệp: 5801325249) có lịch sử hoạt động lâu năm tại khu vực. Doanh nghiệp thành lập vào tháng 11/2016, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Hòa Ninh, Tỉnh Lâm Đồng với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Thống kê lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây Dựng Sao Vàng Hòa Ninh có năng lực đấu thầu đáng chú ý tại các gói thầu quy mô tuyến cơ sở. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 24 gói, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt khoảng 26.845.839.056 đồng.

Hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và vai trò của công tác thương thảo

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường, việc giá trúng thầu bằng hoặc sát nút giá dự toán là hiện tượng xuất hiện khá phổ biến do không có sự cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu. Tuy nhiên, kết quả này đặt ra yêu cầu rất cao đối với giai đoạn thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư. Quy trình này đòi hỏi bên mời thầu phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt các định mức chi phí, tối ưu hóa biện pháp thi công nhằm tìm kiếm dư địa giảm giá thành so với dự toán ban đầu. Điều này không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách mà còn đảm bảo tính hiệu quả tối đa trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn tại tuyến cơ sở.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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