Gói thầu hơn 10 tỷ tại phường Biên Hòa: Tiết kiệm cho ngân sách khoảng 0,07%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) - Dương Minh Sang đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 224/QĐ-VP ngày 30/06/2026. Quyết định này chính thức công nhận đơn vị trúng thầu tại Gói thầu số 05 (Xây dựng): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và tuyến đường nối từ đường Huỳnh Mẫn Đạt tại phường Hóa An đến đoạn tiếp giáp đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công trình được triển khai xây dựng tại địa bàn khu phố Bình Hóa, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Trước đó, giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 138/QĐ-VP ngày 15/05/2026 do ông Dương Minh Sang ký là 10.750.953.610 đồng. Sau khi tiến hành quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, giá trúng thầu của đơn vị dự thầu được công bố là 10.743.304.904 đồng. Dựa trên các số liệu gốc này, số tiền chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu chỉ đạt 7.648.706 đồng. Biên độ giảm giá này đưa tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu chỉ đạt xấp xỉ 0,07%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 224/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Đơn vị độc nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là Liên danh đường Huỳnh Mẫn Đạt, được cấu thành từ hai doanh nghiệp địa phương bao gồm Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng và Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ. Biên bản mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/06/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất một bộ hồ sơ dự thầu.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng (Mã số thuế: 3603530972, có trụ sở tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) đã từng tham gia tổng cộng 43 gói thầu và đã trúng tới 32 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 138.687.614.927 đồng. Đáng chú ý, toàn bộ 43 gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia dự thầu đều nằm tập trung trên địa bàn TP Đồng Nai.

Thành viên hợp danh còn lại là Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ (Mã số thuế: 3600992094, địa chỉ trụ sở cũng đặt tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cũng sở hữu một hồ sơ năng lực đấu thầu dày dặn không kém. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 76 gói thầu, trong đó trúng 50 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 156.872.847.535 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu cốt lõi của doanh nghiệp chủ yếu tập trung tại TP Đồng Nai với 45 gói thầu.

Phân tích sâu về bản chất các gói thầu đầu tư công có tỷ lệ giảm giá thấp khi đấu thầu rộng rãi, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn đa chiều về việc tối ưu hóa dòng vốn ngân sách. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung luôn đặt mục tiêu tối thượng là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho dòng vốn nhà nước". Khi tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm chi phí chỉ đạt xấp xỉ 0,07%, chủ đầu tư cần rà soát lại toàn bộ quy trình lập hồ sơ mời thầu để bảo đảm không tồn tại các tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu năng lực khác trên thị trường.