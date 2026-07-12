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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Xuất nhập khẩu 368 trúng gói sửa đường hơn 7 tỷ, tiết kiệm hơn 2%

Công trình sửa chữa đường trị giá hơn 7,5 tỷ đồng tại xã Tân Lợi chỉ có duy nhất Công ty Xuất nhập khẩu 368 nộp hồ sơ và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,1%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công tại các địa phương đang được triển khai đồng bộ nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy giao thương kinh tế cơ sở. Trong đó, dự án sửa chữa đoạn đường từ ngã ba đường giao với ĐH Tân Hòa - Tân Lợi đến ngã ba ấp 5 (ĐH Tân Phú - Tân Hưng) tại địa bàn xã Tân Lợi, TP Đồng Nai là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật được dư luận địa phương quan tâm theo dõi sát sao.

Kết quả đấu thầu gói xây lắp tại xã Tân Lợi

Ngày 07/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi - Phạm Thị Hiền đã ký Quyết định số 177/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa tuyến đường liên ấp nêu trên.

Gói thầu này trước đó đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 165/QĐ-PKT ngày 13/06/2026 do chính Trưởng phòng Kinh tế - Phạm Thị Hiền ký duyệt, dựa trên quyết định phê duyệt dự án gốc số 666/QĐ-UBND ngày 13/06/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Lợi - Lê Văn Trân. Gói thầu tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn công quỹ địa phương.

Hồ sơ pháp lý công khai ghi nhận giá gói thầu được duyệt ban đầu là 7.538.015.974 đồng. Đơn vị trúng thầu được công bố là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368 với giá trúng thầu cụ thể là 7.379.698.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động tổ chức đấu thầu qua mạng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 158.317.974 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chi phí xấp xỉ 2,10%.

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Quyết định số 177/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, tại biên bản mở thầu qua mạng ngày 26/06/2026, hệ thống đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368. Hình thức giao kết giữa các bên được xác định là loại hợp đồng trọn gói, với tiến độ thi công toàn bộ khối lượng xây lắp trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Lịch sử trúng thầu tại địa phương của doanh nghiệp

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368 có mã số doanh nghiệp là 3801215972, có địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại tổ 1, ấp Thanh Thủy, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai.

Dữ liệu hệ thống cho thấy doanh nghiệp này có lịch sử tham gia đấu thầu mang tính tập trung cao độ về mặt địa giới hành chính. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 15 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với việc toàn bộ các gói thầu này đều nằm tập trung trên địa bàn TP Đồng Nai. Kết quả ghi nhận đơn vị trúng thầu 11 gói và trượt thầu 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt khoảng 138.812.364.517 đồng, trong đó với tư cách độc lập đạt khoảng 53.855.330.354 đồng.

Trách nhiệm giám sát và góc nhìn hành lang pháp lý

Quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu (E-HSDT) được thực hiện bởi tổ chuyên gia theo Báo cáo số 20/BCĐG-DN từ ngày 26/06/2026 đến ngày 03/07/2026. Đội ngũ chấm thầu gồm ông Lương Đình Tố làm tổ trưởng, cùng ông Trương Bình Trọng và bà Phạm Thị Thêm. Kết quả chấm điểm hồ sơ kỹ thuật của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 368 đạt mức 81,8 trên tổng số 100 điểm, đủ điều kiện bước vào vòng xét duyệt tài chính và đạt tiêu chuẩn trúng thầu.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, quy trình đánh giá ghi nhận bước làm rõ khi chủ đầu tư phát hành Công văn số 452/CV-PKT ngày 30/06/2026 để yêu cầu đối chiếu tài liệu gốc đối với các cam kết ban đầu trong đơn dự thầu về năng lực nhân sự và thiết bị. Việc thực hiện đối chiếu kỹ lưỡng này đảm bảo tính xác thực của năng lực nhà thầu trước khi trình phê duyệt, tuân thủ đúng trình tự chấm thầu qua mạng đối với đơn vị xếp hạng thứ nhất.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ ràng về trình tự xử lý tình huống khi kết thúc thời điểm đóng thầu mà chỉ có một nhà thầu tham gia. Việc chỉ có một hồ sơ không vi phạm pháp luật nếu quy trình thông báo mời thầu được thực hiện công khai, minh bạch đúng thời gian quy định trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư và người đứng đầu cơ quan phê duyệt, cụ thể ở đây là Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi - Phạm Thị Hiền và Chủ tịch UBND xã Tân Lợi - Lê Văn Trân, cần tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thi công thực tế khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức thấp. Điều này đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được tối ưu hóa tối đa, tránh thất thoát trong quá trình triển khai hợp đồng trọn gói tại địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Đấu thầu xây dựng công khai #Tiết kiệm ngân sách công #Quy trình đấu thầu qua mạng #Vai trò pháp lý trong đấu thầu #Chính sách cạnh tranh và minh bạch

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Bạn đọc - Phản biện

Phương Phương Thịnh trúng hai gói thầu giao thông hơn 10 tỷ trong một ngày

Dù đấu thầu rộng rãi, 2 gói thầu giao thông hơn 10 tỷ tại phường Long Khánh chỉ có Công ty Phương Phương Thịnh tham dự và trúng thầu với tiết kiệm nhỏ giọt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Khánh, TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp thuộc lĩnh vực giao thông công cộng. Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều ghi nhận chỉ có một doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá sát nút giá dự toán, để lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức nhỏ giọt.

Trúng 2 gói thầu trong một ngày với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 0,5%

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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu sửa Trụ sở Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà về tay nhà thầu Hoàng Mạnh

Văn phòng Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà vừa chỉ định thầu Công ty Hoàng Mạnh thực hiện gói thầu thi công sửa chữa trụ sở trị giá hơn 1,3 tỷ với tiết kiệm 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa qua đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình. Đây là gói thầu cốt lõi thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Trụ sở Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà, có tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ tại địa phương, phục vụ đắc lực cho công tác vận hành hệ thống hành chính hai cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã) theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới quy định.

Dựa trên Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 23-QĐ/VPĐU ban hành ngày 29/06/2026 do chánh văn phòng Trần Thanh Hưng ký, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Mạnh. Giá dự toán của gói thầu được xác định ở mức 1.301.747.932 đồng. Đáng chú ý, giá trúng thầu được phê duyệt trùng khít hoàn toàn với giá gói thầu là 1.301.747.932 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ở mức 8%). Do biên độ chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu bằng không, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu thầu tại gói thầu này ghi nhận ở mức 0 đồng. Gói thầu được triển khai dưới hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với tổng thời gian thực hiện kéo dài trong 120 ngày.

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Bạn đọc - Phản biện

Năng lực nhà thầu TTCOM trước gói thầu xây lắp tại xã Thuận Lợi

Công ty TNHH đầu tư xây dựng TTCOM được chỉ định thực hiện gói thầu thi công bô rác công cộng giá hơn 1,9 tỷ tại xã Thuận Lợi, tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ an sinh xã hội. Dự án mang tên Xây dựng mới bô rác ấp Thuận Phú 2 và nâng cấp, cải tạo bô rác ấp Thuận Hòa 1, được đầu tư nhằm hoàn thiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa bàn chính quyền xã.

Gói thầu Thi công xây dựng nói trên được tổ chức triển khai theo phương thức chỉ định thầu rút gọn. Giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.997.768.825 đồng. Qua quy trình thương thảo hợp đồng và thẩm định năng lực, kết quả lựa chọn nhà thầu được xác định với giá trúng thầu cụ thể là 1.937.835.000 đồng (số tiền này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ở mức 8%).

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