Gói thầu giao thông hơn 1,2 tỷ tại xã Tà Đùng về tay công ty Khắc Hưng

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Tà Đùng (Lâm Đồng) đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình đầu tư công ích cấp cơ sở trên địa bàn. Cụ thể, vào ngày 30/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng - Nguyễn Văn Nam đã ký Quyết định số 130/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông thôn 4 (Từ ngã ba gốc xoài đi vào).

Giá gói thầu được phê duyệt ban đầu ở mức 1.293.566.000 đồng, trong khi giá trúng thầu chính thức được ghi nhận 1.280.612.000 đồng. Sau quá trình thương thảo kỹ lưỡng giữa các bên, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho nguồn vốn công quỹ địa phương đạt mức 12.954.000 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm tài chính đạt xấp xỉ 1%.

Quyết định số 130/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Trước đó, toàn bộ quy trình thiết lập trình tự đầu tư của công trình hạ tầng giao thông này đã được thực hiện đồng bộ qua các văn bản hành chính. Vào ngày 28/05/2026, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng - Trần Nam Thuần đã ký Quyết định số 1011/QĐ-UBND nhằm phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn này.

Ngay sau đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiếp tục được Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng - Nguyễn Văn Nam ký phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-KT ngày 10/06/2026. Đây chính là cơ sở pháp lý cốt lõi để cơ quan quản lý phát hành Thư mời số 36/TM-KT ngày 18/06/2026, chính thức mời đơn vị có năng lực phù hợp vào quy trình thương thảo và hoàn thiện phương án chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Năng lực và lịch sử hoạt động thầu của doanh nghiệp xây lắp

Đơn vị được chỉ định triển khai thi công công trình giao thông nông thôn này là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khắc Hưng, có mã số thuế là 6400418427. Doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động ổn định từ ngày 19/03/2020. Hiện nay, theo hệ thống cập nhật địa giới hành chính mới, công ty đăng ký trụ sở chính tại địa chỉ Bon Ka La Dơng, Xã Quảng Khê, Lâm Đồng.

Hệ thống dữ liệu đấu thầu công khai ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khắc Hưng sở hữu năng lực triển khai dự án có tính tập trung rất cao theo địa bàn khu vực địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp xây lắp này đã tham gia tổng cộng 59 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, đơn vị ghi nhận kết quả trúng thầu 56 gói thầu, trượt 3 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu tích lũy đạt khoảng 46.585.111.670 đồng, trong khi tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 30.315.737.670 đồng.

Khảo sát cho thấy địa bàn tỉnh Lâm Đồng là thị trường hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp với tổng số 52 gói thầu từng tham gia nộp hồ sơ. Trong suốt chu kỳ hoạt động, doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ đấu thầu với khoảng 17 bên mời thầu và 22 chủ đầu tư tại khu vực. Công ty thường xuyên được tín nhiệm để triển khai các gói thầu xây lắp công ích, gói thầu tư vấn giám sát quy mô nhỏ và vừa do các cơ quan quản lý hành chính cấp cơ sở trực thuộc quản lý như Phòng Kinh tế xã Tà Đùng, Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Đùng, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Đùng.

Đảm bảo tiến độ hạ tầng và tính đồng bộ pháp lý

Do tính chất công trình thuộc danh mục sửa chữa dân sinh cấp bách có hạn mức nhỏ và áp dụng loại hợp đồng trọn gói trong thời hạn thực hiện 150 ngày, công tác chấm thầu và thẩm định hồ sơ được thực hiện chặt chẽ qua hai cấp độc lập. Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước là đơn vị chịu trách nhiệm lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, hoàn thành và ban hành Báo cáo số 21/BCĐG-TSBP ngày 29/06/2026.

Kết quả đánh giá kỹ thuật này sau đó tiếp tục được thẩm định độc lập bởi Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Dương thông qua Báo cáo thẩm định số 30.06.01/BCTĐ-CLBD ngày 30/06/2026, bảo đảm tính hợp pháp toàn diện trước khi trình người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư xem xét.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc cơ quan chức năng áp dụng phương thức chỉ định thầu đối với các công trình nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn có quy mô vốn nằm trong hạn mức cho phép là giải pháp hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Phương thức này giúp tối giản hóa quy trình hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công thực tế tại hiện trường. "Đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu đúng pháp luật, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thông thường sẽ đạt mức biên độ thấp do đặc thù không trải qua quy trình cạnh tranh đối kháng trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu. Điểm mấu chốt ở đây là việc bảo đảm tính kịp thời cho các công trình an sinh xã hội địa phương và lựa chọn được đơn vị xây lắp có năng lực am hiểu sâu sắc địa bàn nhằm bảo đảm chất lượng".

Dưới góc nhìn quản lý kinh tế đầu tư, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đánh giá việc hoàn tất lựa chọn nhà thầu tại dự án này đã tuân thủ đúng định hướng cốt lõi của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phát triển đồng bộ hạ tầng cơ sở nông thôn.