Công ty Vĩnh Hưng trúng gói thầu PCCC tại Vườn quốc gia Tràm Chim: Tiết kiệm chỉ 0,355%?

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Vĩnh Hưng vừa trúng gói thầu hơn 2,2 tỷ đồng tại Vườn Quốc gia Tràm Chim với tư cách nhà thầu duy nhất tham dự, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,355%.

Vừa qua, Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Mua sắm tài sản phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCC rừng), thuộc dự toán mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2025. Theo Quyết định số 364/QĐ-VQGTC ký ngày 20/10/2025, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng).

Trúng thầu sát giá, tiết kiệm chỉ 0,355%

Gói thầu số 03 có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500431543, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường (kinh phí không thực hiện tự chủ) năm 2025. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.268.054.000 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 45 ngày.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 80/BCĐG-XD15 ngày 13/10/2025 của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng XD15, đến thời điểm đóng thầu (ngày 10/10/2025), chỉ có duy nhất Công ty Vĩnh Hưng nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Sau quá trình đánh giá, tổ chuyên gia kết luận E-HSDT của Công ty Vĩnh Hưng đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Giá dự thầu của công ty này là 2.260.000.000 đồng. Mức giá này cũng chính là giá đề nghị trúng thầu và giá trúng thầu được Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim Nguyễn Văn Lâm phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-VQGTC.

Như vậy, so với giá gói thầu (2.268.054.000 đồng), giá trúng thầu của Công ty Vĩnh Hưng thấp hơn chỉ 8.054.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,355%. Việc một gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp như vậy đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Công ty Vĩnh Hưng là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Vĩnh Hưng có mã số doanh nghiệp 0310733705, địa chỉ tại 216 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, TPHCM. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 3/2011, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Nam.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Vĩnh Hưng là một nhà thầu khá "quen mặt" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật. Tính đến cuối tháng 10/2025, công ty đã tham gia tổng cộng 101 gói thầu và trúng 71 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khoảng 70%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới hơn 82 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm trung bình thông qua các gói thầu này đạt 6.42%, một con số khá tốt.

Đáng chú ý, Công ty Vĩnh Hưng dường như có "duyên" đặc biệt với một số chủ đầu tư. Nổi bật nhất là Viện Hải Dương Học, nơi công ty này đã tham gia 31 gói thầu và trúng tới 30 gói. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại Viện Hải Dương Học trung bình lên tới 99.21%, tức tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0.79%.

Ngoài ra, Vĩnh Hưng cũng thường xuyên trúng thầu tại Trường Đại học Tiền Giang (trúng 4/9 gói tham gia), Trường Đại học Nha Trang (trúng 5/7 gói tham gia) và Vườn Quốc gia Tràm Chim (trúng 3/5 gói tham gia).

Cần đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Hình thức chào hàng cạnh tranh, theo Điều 24 Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi 2025), áp dụng cho các gói thầu hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp thông dụng, đơn giản, sẵn có trên thị trường. Mục tiêu của hình thức này là lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu với chi phí hợp lý nhất thông qua sự cạnh tranh về giá.

Việc gói thầu tại VQG Tràm Chim chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không (0,355%) có thể chưa phản ánh đầy đủ tinh thần cạnh tranh và hiệu quả kinh tế mà luật pháp hướng tới.

Chia sẻ góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các sửa đổi, bổ sung nhấn mạnh tính cạnh tranh là yếu tố cốt lõi. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia, dù đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng về quá trình mời thầu, tính phổ biến của hàng hóa, dịch vụ để đảm bảo không có yếu tố nào làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Tỷ lệ tiết kiệm thấp không đồng nghĩa với vi phạm, nhưng là một chỉ số quan trọng để các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đánh giá hiệu quả sử dụng vốn."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, đặc biệt là nguồn sự nghiệp môi trường như gói thầu tại VQG Tràm Chim, việc tối ưu hóa hiệu quả chi tiêu là rất quan trọng. Tỷ lệ tiết kiệm 0,355% là rất thấp. Cần làm rõ liệu giá gói thầu đã được xây dựng sát với giá thị trường hay chưa, và liệu thông tin mời thầu đã được công khai rộng rãi để thu hút tối đa các nhà thầu tiềm năng tham gia hay không. Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chi tiết về việc xác định giá gói thầu (Điều 18) và quy trình chào hàng cạnh tranh (Điều 81) nhằm đảm bảo các nguyên tắc này."

Gói thầu tại Vườn Quốc gia Tràm Chim chỉ là một ví dụ trong bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty Vĩnh Hưng. Liệu đây có phải là trường hợp cá biệt, hay là một phần của mô hình kinh doanh với những dấu hiệu cần được làm rõ thêm về tính cạnh tranh và hiệu quả? Câu hỏi này cần được tiếp tục theo dõi và phân tích qua các hoạt động đấu thầu sắp tới của doanh nghiệp.

(Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin)