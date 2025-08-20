Gói thầu đồng hồ điện tử: Khi kiến nghị nhà thầu chạm đến tiêu chuẩn "tương tự"

Thị trường đấu thầu hàng hóa, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước sạch, luôn sôi động với những diễn biến khó lường. Mới đây, "Gói số 7: Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện" của Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long (Mã TBMT: IB2500337778) đã trở thành tâm điểm chú ý với những tình tiết đáng suy ngẫm về sự linh hoạt của chủ đầu tư và mức độ cạnh tranh thực tế.

Kiến nghị của nhà thầu. Nguồn MSC

Hành trình từ phê duyệt đến kiến nghị thay đổi

Ngày 05/8/2025, Trung tâm Nước sạch nông thôn đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-NSNT phê duyệt E-HSMT cho gói thầu "Gói số 7: Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện", với giá gói thầu 3.000.000.000 đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, ngay sau khi hồ sơ mời thầu được công bố, đã xuất hiện những kiến nghị đáng chú ý từ phía nhà thầu.

Cụ thể, một nhà thầu đã gửi văn bản đề xuất làm rõ E-HSMT, đặc biệt nhấn mạnh đến tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Theo E-HSMT ban đầu, hợp đồng tương tự được quy định là "các hợp đồng cung cấp hàng hóa có đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét: đồng hồ đo nước điện từ D150 trở lên". Nhà thầu cho rằng quy định này quá hẹp và đề xuất mở rộng tính chất tương tự sang "Thiết bị đo lường" hoặc các hàng hóa có mã HS 9026.xx.xx và 9028.xx.xx (liên quan đến dụng cụ đo lưu lượng, mức, áp suất) , phù hợp với Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, một kiến nghị khác cũng được gửi đến Trung tâm Nước sạch nông thôn, đề xuất mở rộng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa. E-HSMT ban đầu yêu cầu xuất xứ hàng hóa là các nước G7. Nhà thầu kiến nghị mở rộng sang G7 và G20 nhằm tăng cơ hội cạnh tranh, đồng thời cam kết các sản phẩm từ quốc gia ngoài G7 vẫn đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phản hồi của Chủ đầu tư: Linh hoạt và kiên định

Trước những kiến nghị này, Trung tâm Nước sạch nông thôn đã có những phản hồi kịp thời. Ngày 07/8/2025, Trung tâm đã phát hành văn bản trả lời đề xuất của nhà thầu. Đối với kiến nghị mở rộng xuất xứ hàng hóa, Trung tâm ghi nhận đề xuất và hứa sẽ xem xét áp dụng cho các gói thầu tương tự trong tương lai, nhưng với gói thầu này, yêu cầu về xuất xứ vẫn giữ nguyên là các nước G7. Điều này cho thấy sự kiên định của chủ đầu tư trong việc giữ vững các tiêu chí ban đầu đối với những gói thầu đang được triển khai.

Tuy nhiên, về kiến nghị liên quan đến hợp đồng tương tự, Trung tâm Nước sạch nông thôn đã thể hiện sự linh hoạt. Ngày 11/8/2025, Giám đốc Trung tâm đã ký Quyết định số 23/QĐ-NSNT, phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Gói số 7. Nội dung sửa đổi quan trọng nhất là tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự đã được mở rộng, từ "đồng hồ đo nước điện từ D150 trở lên" sang "Thiết bị đo lường hoặc: Các hợp đồng cung cấp hàng hóa có mã HS 9026.xx.xx; 9028.xx.xx". Việc điều chỉnh này không chỉ đáp ứng kiến nghị của nhà thầu mà còn thể hiện sự cầu thị, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị có năng lực thực sự tham gia đấu thầu.

Kết quả mở thầu: Sự cạnh tranh đáng mừng

Bất chấp những tiêu chí khắt khe và các vấn đề được kiến nghị, Gói số 7 đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà thầu. Theo Biên bản mở thầu ngày 15/08/2025, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Điều này cho thấy sự cạnh tranh lành mạnh và hấp dẫn của gói thầu.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Các mức giá dự thầu sau khi mở thầu như sau:

· Công ty TNHH thương mại N.T.P dự thầu với giá 2.430.000.000 đồng

· Công ty CP tư vấn và đầu tư đô thị Việt dự thầu với giá 2.453.760.000 đồng

· Công ty CP kỹ thuật xây dựng thương mại Vinh Phúc dự thầu với giá 2.592.000.000 đồng

· Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ nước châu Âu dự thầu với giá 2.663.920.000 đồng (sau khi giảm giá 4,86% từ giá gốc 2.800.000.000 đồng)

Nếu chỉ xét về giá thông qua Biên bản mở thầu đã được công bố trên muasamcong.mpi.gov.vn, Công ty TNHH thương mại N.T.P đang có giá dự thầu thấp nhất là 2.430.000.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu là 3.000.000.000 đồng