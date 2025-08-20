Gói thầu đồng hồ điện tử: Khi kiến nghị nhà thầu chạm đến tiêu chuẩn "tương tự"

Thị trường đấu thầu hàng hóa, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước sạch, luôn sôi động với những diễn biến khó lường. Mới đây, "Gói số 7: Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện" của Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long (Mã TBMT: IB2500337778) đã trở thành tâm điểm chú ý với những tình tiết đáng suy ngẫm về sự linh hoạt của chủ đầu tư và mức độ cạnh tranh thực tế.
Hành trình từ phê duyệt đến kiến nghị thay đổi
Ngày 05/8/2025, Trung tâm Nước sạch nông thôn đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-NSNT phê duyệt E-HSMT cho gói thầu "Gói số 7: Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện", với giá gói thầu 3.000.000.000 đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, ngay sau khi hồ sơ mời thầu được công bố, đã xuất hiện những kiến nghị đáng chú ý từ phía nhà thầu.
Trước những kiến nghị này, Trung tâm Nước sạch nông thôn đã có những phản hồi kịp thời. Ngày 07/8/2025, Trung tâm đã phát hành văn bản trả lời đề xuất của nhà thầu. Đối với kiến nghị mở rộng xuất xứ hàng hóa, Trung tâm ghi nhận đề xuất và hứa sẽ xem xét áp dụng cho các gói thầu tương tự trong tương lai, nhưng với gói thầu này, yêu cầu về xuất xứ vẫn giữ nguyên là các nước G7. Điều này cho thấy sự kiên định của chủ đầu tư trong việc giữ vững các tiêu chí ban đầu đối với những gói thầu đang được triển khai.
Bất chấp những tiêu chí khắt khe và các vấn đề được kiến nghị, Gói số 7 đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà thầu. Theo Biên bản mở thầu ngày 15/08/2025, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Điều này cho thấy sự cạnh tranh lành mạnh và hấp dẫn của gói thầu.
Các mức giá dự thầu sau khi mở thầu như sau:
·
· Công ty CP tư vấn và đầu tư đô thị Việt dự thầu với giá 2.453.760.000 đồng
· Công ty CP kỹ thuật xây dựng thương mại Vinh Phúc dự thầu với giá 2.592.000.000 đồng
· Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ nước châu Âu dự thầu với giá 2.663.920.000 đồng (sau khi giảm giá 4,86% từ giá gốc 2.800.000.000 đồng)
Nếu chỉ xét về giá thông qua Biên bản mở thầu đã được công bố trên muasamcong.mpi.gov.vn, Công ty TNHH thương mại N.T.P đang có giá dự thầu thấp nhất là 2.430.000.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu là 3.000.000.000 đồng