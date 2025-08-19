Hà Nội

Bạn đọc

Dấu hỏi lớn từ những gói thầu nạo vét kênh chỉ có một hồ sơ dự thầu

Tại huyện Châu Thành, Long An (cũ), nhiều dự án nạo vét kênh chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng. Liệu đây là sự ngẫu nhiên hay có một câu chuyện phía sau?

Lam Thy

Trong bối cảnh công cuộc đấu thầu công khai, minh bạch ngày càng được đề cao, sự xuất hiện của những nhà thầu "độc mã" liên tục thắng lớn đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Tại huyện Châu Thành, Long An, nơi Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hiệp Hưng Phát (công ty Hiệp Hưng Phát) thường trúng các gói thầu nạo vét kênh (một mình tham gia và trúng) đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi.

Theo thống kê, công ty này đã trúng 21 trên tổng số 35 gói thầu đã tham gia, với tổng giá trị hơn 23,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu trúng đều tập trung tại Long An, đặc biệt là các dự án nạo vét kênh.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ cuối năm 2024 đến tháng 5/2025, Hiệp Hưng Phát đã trúng 6 gói thầu xây lắp tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành. Trong đó, có tới 4 gói mà công ty này là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Cụ thể, các gói thầu đáng chú ý bao gồm:

45.jpg
46.jpg
47.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án "San sửa kết hợp kiên cố hóa bờ kênh 3 Mẫu", được ông Nguyễn Thành Hiếu – Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành phê duyệt vào ngày 30/05/2025. Hiệp Hưng Phát đã trúng thầu với giá 1.384.815.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày. Đây là gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia.

Ngày 16/04/2025, tại gói thầu "Nạo vét kênh kết hợp kiên cố hóa bờ kênh Sáu Nơi", Hiệp Hưng Phát là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng với giá 1.828.308.527 đồng, thời gian thực hiện 60 ngày.

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Nạo vét kênh Cầu Vuông-Cầu Đôi xã An Lục Long" cũng chỉ có duy nhất Hiệp Hưng Phát dự thầu và trúng với giá 98.576.000 đồng.

Công ty cũng là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu "Nạo vét kênh nội đồng ấp Bình Ân" và trúng với giá 891.171.250 đồng.

Ngoài ra, công ty còn được chỉ định thầu tại hai gói thuộc Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành, bao gồm dự án "Nạo vét kênh kết hợp kiên cố hóa bờ kênh liên xã" (trúng với giá 979.222.000 đồng) và dự án "Nạo vét kênh Năm Hóa-Kênh ấp 6-Nhánh kênh ấp 5" (trúng với giá 876.025.000 đồng).

Sự "độc mã" của Hiệp Hưng Phát không chỉ giới hạn tại Châu Thành. Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trong gói thầu "Nạo vét kênh Kháng Chiến (rạch Ông Tường - rạch Bà Lý)" thực hiện tại TP Tân An (Long An cũ), Hiệp Hưng Phát đã vượt qua ba đối thủ để giành chiến thắng. Dù có nhiều nhà thầu tham gia, nhưng Hiệp Hưng Phát là đơn vị duy nhất đáp ứng đủ các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, và tính hợp lệ của hồ sơ.

Với 21 gói thầu đã trúng, trong đó tổng giá trị các gói chỉ định thầu ghi nhận 7.009.031.000 đồng và nhiều gói chỉ có một mình tham gia và trúng thầu, Hiệp Hưng Phát đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đi kèm với một câu hỏi lớn: Liệu sự thiếu vắng của các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ có thực sự mang lại lợi ích tốt nhất cho các dự án công, hay đơn giản là tạo ra một sân chơi cho một vài cái tên nổi bật?

