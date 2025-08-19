Hà Nội

Bạn đọc

Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng gói thầu xây dựng Trường Lộc Thịnh

Vượt qua một đối thủ Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng gói thầu thi công xây dựng Trường TH&THCS Lộc Thịnh, tỉnh Đồng Nai trị giá hơn 31,3 tỷ đồng.

Mai Hạ

Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng thầu dự án hơn 31 tỷ tại Lộc Ninh

Theo Quyết định số 7929/QĐ-UBND ngày 14/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh, dự án “Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) – Trường TH&THCS Lộc Thịnh" có tổng mức đầu tư là 39.000.000.000 đồng đã được phê duyệt. Ban Quản lý Dự án khu vực Lộc Ninh được giao làm chủ đầu tư.

Ngày 21/7/2025, biên bản mở thầu (mã TBMT: IB2500297294), gói thầu có giá dự toán 31.882.667.509 đồng đã ghi nhận hai nhà thầu tham dự thầu.

Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát - Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành dự thầu với giá 31.395.063.623 đồng.

Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú - Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải Trung Hiếu BP - Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 dự thầu với giá 31.552.038.032 đồng.

Nhưng theo báo cáo đánh giá E-HSMT, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát - Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu và được đưa vào vòng đánh giá tài chính.

Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú - Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận tải Trung Hiếu BP; Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 đã bị loại ngay từ bước đánh giá kỹ thuật do không đáp ứng yêu cầu.

Với mức giá dự thầu 31.395.063.623 đồng, Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát - Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành đã trở thành nhà thầu duy nhất đủ điều kiện xét thầu.

Ngày 4/8/2025, Ban Quản lý Dự án khu vực Lộc Ninh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-BQL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trao gói thầu này cho Liên danh Công ty Vạn Tín Phát với giá trúng thầu chính thức 31.395.000.000 đồng (giảm 487.667.509 đồng so với giá dự toán).

qd-1.jpg
qd-2.jpg
qd-3.jpg
Quyết định số 04/QĐ-BQL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Năng lực của liên danh nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát: (mã số thuế 3800787374), địa chỉ tại Tổ 7, Khu phố Tân Đồng 3, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2011 và hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, người đại diện pháp luật là ông Phạm Thế Minh Hiền.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia: 91 gói thầu, trong đó đã trúng 75 gói, trượt 12 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh): 758.731.443.664 đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 393.949.562.739 đồng, tổng gia trị trúng thầu với vai trò liên danh 364.781.880.925 đồng.

Tính riêng từ đầu năm 2025 đến này Công ty Vạn Tín Phát đã tham 7 gói, trong đó trúng 4 gói, trượt 3 gói, tổng giá trị trúng thầu là 67.693.785.403 đồng (bao gồm cả giá trị trúng liên danh), trong 4 gói được công bố trúng có 2 gói do Ban Quản lý Dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành: (mã số thuế 3801197120), địa chỉ tại số 15, Đường Hoàng Văn Thái, Khu Phố Phú Tân, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Thành lập năm 2019, công ty hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 7 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh): 72.816.565.848 đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 15.168.205.822 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 57.648.360.026 đồng.

Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay Công ty Phúc Thành đã tham gia 9 gói, trong đó trúng 4 gói, trượt 3 gói, 2 gói đang chờ kết quả, tổng giá trị trúng thầu là 40.525.300.000 đồng (bao gồm cả giá trị trúng liên danh), trong 4 gói được công bố trúng có 2 gói do Ban Quản lý Dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

Tin mới