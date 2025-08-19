Gói thầu 4,1 tỷ ở Long An: Bí ẩn nhà thầu Y tế Bình Minh một mình về đích

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh vừa được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp hóa chất xét nghiệm hơn 4,1 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia và giá trúng chỉ thấp hơn giá gói thầu 110.033 đồng.

Trong hoạt động mua sắm công, đặc biệt là lĩnh vực y tế vốn nhạy cảm và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế luôn là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, một gói thầu cung cấp hàng hóa y tế vừa được phê duyệt tại Bệnh viện Đa khoa Long An lại đang cho thấy những dấu hiệu đi ngược lại với tinh thần này.

Gói thầu "đấu thầu rộng rãi" chỉ có một nhà thầu

Theo tài liệu phóng viên Tri thức & Cuộc sống có được, ngày 06/08/2025, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, đã ký Quyết định số 723/QĐ-BVĐKLA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm hoá chất xét nghiệm sinh học phân tử" (Mã TBMT: IB2500090799-00).

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh (MST: 0309781158; Địa chỉ: 449/89/3 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP.HCM), do ông Đỗ Tuyến Nhựt làm Giám đốc. Giá gói thầu được duyệt là 4.110.093.333 đồng , và giá trúng thầu của Y tế Bình Minh là 4.109.983.300 đồng.

Như vậy, so với giá mời thầu, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn 110.033 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,0027%.

Điều đáng nói nhất, Báo cáo Đánh giá E-HSDT số 505/BCĐG-BVDKLONG AN ngày 28/7/2025 cho thấy, dù được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chỉ có duy nhất Công ty Y tế Bình Minh nộp hồ sơ dự thầu. Dù vậy, báo cáo này vẫn nhận xét rằng quá trình lựa chọn nhà thầu "đã đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng Luật đấu thầu".

Thực tế này đặt ra một mâu thuẫn lớn: một gói thầu được tổ chức theo hình thức "đấu thầu rộng rãi" nhưng lại chỉ có "một mình một ngựa" về đích với mức tiết kiệm gần như bằng không, thì liệu tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế có thực sự được đảm bảo?

Năng lực nhà thầu Y tế Bình Minh "khủng" cỡ nào?

Dữ liệu cho thấy, đây không phải là một nhà thầu vô danh. Được thành lập từ tháng 02/2010 , Y tế Bình Minh là một doanh nghiệp quy mô vừa với khoảng 39 nhân viên, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thiết bị y tế. Dù quy mô không quá lớn, năng lực và kinh nghiệm đấu thầu của công ty này lại thuộc hàng "top" trên thị trường. Doanh nghiệp đã từng cạnh tranh với 967 nhà thầu và liên danh với 34 nhà thầu khác trong hàng trăm gói thầu trên cả nước.

Đây cũng không phải lần đầu Y tế Bình Minh trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Trước đó, trong Quyết định số 3598/QĐ-BVĐKLA ký ngày 24/6/2025 , cũng do Giám đốc Nguyễn Văn Hoàng ký, Y tế Bình Minh đã trúng Lô 53 trị giá 120.960.000 đồng thuộc gói thầu "Mua sắm Vật tư y tế năm 2024 đợt 1" (Mã TBMT: IB2500016206).

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Khoản 1, Điều 15 Luật Đấu thầu 2023 quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu, trong đó đấu thầu rộng rãi là hình thức cơ bản và chủ đạo, không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Trách nhiệm của bên mời thầu là phải đảm bảo thông tin được đăng tải công khai, minh bạch để thu hút sự quan tâm rộng rãi. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu, chủ đầu tư cần xem xét lại toàn bộ quá trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu (HSMT) đến việc đăng tải thông tin, để xác định có hay không các yếu tố làm hạn chế cạnh tranh, dù là vô tình hay hữu ý".

Rõ ràng, câu chuyện tại Bệnh viện Đa khoa Long An không chỉ dừng lại ở những con số. Nó mở ra một vấn đề lớn hơn về thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu y tế.

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết sau.