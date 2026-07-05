Gói thầu cải tạo trụ sở tại An Bình tiết kiệm khoảng 1% sau chỉ định thầu

Gói thầu số 05 cải tạo, mở rộng trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình được chỉ định cho Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp với giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tiết kiệm khoảng 1%

Đầu tư công không chỉ hướng đến việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu sử dụng mà còn đặt ra mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, hiệu quả kinh tế luôn là một trong những nguyên tắc được Luật Đấu thầu năm 2023 xác định. Từ hồ sơ một gói thầu xây lắp tại phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp, mức tiết kiệm ngân sách sau lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự quan tâm.

Theo hồ sơ, ngày 28/4/2026, ông Khưu Tấn Lực, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình, đã ký Quyết định số 102/QĐ-TTPVHCC phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình.

Trước đó, tại Quyết định số 99/QĐ-TTPVHCC ngày 24/4/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 1.661.789.000 đồng. Gói thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 80 ngày.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp là đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.645.084.000 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu cho thấy số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 16.705.000 đồng, tương đương khoảng 1% giá gói thầu.

Nguồn MSC

Doanh nghiệp từng trúng 20 trong tổng số 33 gói thầu

Theo dữ liệu về hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp (mã số thuế 1402072687) có trụ sở tại xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trang Văn Vũ là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Thống kê cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 13 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 16,6 tỉ đồng.

Dữ liệu cũng ghi nhận nhiều gói thầu doanh nghiệp này thực hiện được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Lần này, doanh nghiệp tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 1%.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu tối ưu chi phí

Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia độc lập về đấu thầu, cho biết hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỉ đồng là công cụ pháp lý được quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Theo ông Vũ, việc rút gọn thủ tục không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Ông Vũ nhận định: "Quy trình rút gọn về mặt thủ tục không có nghĩa là buông lỏng yêu cầu về tối ưu hóa chi phí. Dù là chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn có trách nhiệm đàm phán, thương thảo sát sao với nhà thầu để đạt được mức giá tối ưu nhất, tránh tình trạng giá trúng thầu tiệm cận giá gói thầu, làm giảm ý nghĩa của việc quản lý, sử dụng hiệu quả dòng vốn ngân sách."