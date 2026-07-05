Gói thầu cải tạo trụ sở tại An Bình tiết kiệm khoảng 1% sau chỉ định thầu

Gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tiết kiệm khoảng 1%
Đầu tư công không chỉ hướng đến việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu sử dụng mà còn đặt ra mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, hiệu quả kinh tế luôn là một trong những nguyên tắc được Luật Đấu thầu năm 2023 xác định. Từ hồ sơ một gói thầu xây lắp tại phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp, mức tiết kiệm ngân sách sau lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự quan tâm.
Theo hồ sơ, ngày 28/4/2026, ông Khưu Tấn Lực, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình, đã ký Quyết định số 102/QĐ-TTPVHCC phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình.
Trước đó, tại Quyết định số 99/QĐ-TTPVHCC ngày 24/4/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 1.661.789.000 đồng. Gói thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 80 ngày.
Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp là đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.645.084.000 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu cho thấy số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 16.705.000 đồng, tương đương khoảng 1% giá gói thầu.
Doanh nghiệp từng trúng 20 trong tổng số 33 gói thầu
Theo dữ liệu về hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp (mã số thuế 1402072687) có trụ sở tại xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trang Văn Vũ là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Thống kê cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 13 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 16,6 tỉ đồng.
Dữ liệu cũng ghi nhận nhiều gói thầu doanh nghiệp này thực hiện được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Lần này, doanh nghiệp tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 1%.
Chuyên gia lưu ý yêu cầu tối ưu chi phí
Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia độc lập về đấu thầu, cho biết hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỉ đồng là công cụ pháp lý được quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.
Theo ông Vũ, việc rút gọn thủ tục không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
Ông Vũ nhận định: "Quy trình rút gọn về mặt thủ tục không có nghĩa là buông lỏng yêu cầu về tối ưu hóa chi phí. Dù là chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn có trách nhiệm đàm phán, thương thảo sát sao với nhà thầu để đạt được mức giá tối ưu nhất, tránh tình trạng giá trúng thầu tiệm cận giá gói thầu, làm giảm ý nghĩa của việc quản lý, sử dụng hiệu quả dòng vốn ngân sách."
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.