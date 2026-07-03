Kết quả đấu thầu Trường THCS Tân Phú: Chân dung nhà thầu đạt điểm kỹ thuật

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 vừa hoàn tất công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường THCS Tân Phú (địa điểm thực hiện tại xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp). Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, có giá dự duyệt là 27.204.015.175 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nhằm tìm kiếm đơn vị xây lắp có năng lực tối ưu. Đây là dự án hạ tầng giáo dục trọng điểm tại địa phương, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và các doanh nghiệp xây dựng trong khu vực.

Theo Quyết định phê duyệt số 330/QĐ-BQLDAKV4 do Giám đốc Lê Phi Vũ ký ban hành, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ (trụ sở tại số 53 Đường 84 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, TP HCM). Doanh nghiệp này trúng thầu với giá đề nghị 26.890.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 330 ngày. Mặc dù gói thầu đã cán đích thành công và mang lại giá trị tiết kiệm nhất định cho ngân sách Nhà nước, song diễn biến tại biên bản mở thầu trước đó lại cho thấy nhiều điểm bất ngờ đáng suy ngẫm về chất lượng lập hồ sơ dự thầu của các nhà thầu bị loại.

Hồ sơ công khai ghi nhận, tại thời điểm đóng thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có nhiều đơn vị tham gia cạnh tranh, trong đó có những đại diện đưa ra mức giảm giá rất sâu nhằm tạo lợi thế tuyệt đối về mặt tài chính. Điển hình là Liên danh Trường THCS Tân Phú (được hợp thành bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Tấn Lực). Đơn vị này đã áp dụng tỷ lệ giảm giá lên tới 6%, đưa mức giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 25.502.340.005,7533 đồng. Đây là mức chào giá thấp nhất tại phòng mở thầu, thấp hơn giá của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ tới gần 1,4 tỷ đồng. Nếu xét thuần túy trên lăng kính kinh tế, hồ sơ này rõ ràng mang lại hiệu quả tiết kiệm tối ưu cho vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, mức giá thấp kỷ lục này đã không thể giúp nhà thầu vượt qua vòng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ pháp lý do lỗi soạn thảo văn bản sơ đẳng. Cụ thể, trong thỏa thuận liên danh theo mẫu quy định, nhà thầu đã phân chia nội dung công việc mang tính loại trừ mập mờ. Thành viên đứng đầu liên danh ghi công việc đảm nhận là “Thi công toàn bộ khối lượng theo thiết kế được duyệt trừ phần khối lượng thành viên liên danh đảm”, trong khi thành viên còn lại lại ghi “Thi công phần hoàn thiện trừ phần khối lượng thành viên đứng đầu liên danh đảm nhận”.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc phân công theo kiểu loại trừ lẫn nhau mà không xác định rõ hạng mục cụ thể hay các công việc thuộc quá trình sản xuất theo bảng tổng hợp giá dự thầu mẫu số 11B là vi phạm nghiêm trọng quy định lập hồ sơ. Hệ quả pháp lý là hồ sơ bị đánh giá không đạt ngay lập tức, khiến nhà thầu tự đánh mất cơ hội dù sở hữu lợi thế lớn về giá.

Bên cạnh câu chuyện pháp lý từ thỏa thuận liên danh, chất lượng hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu khác tại gói thầu này cũng bộc lộ hàng loạt điểm nghẽn lớn, cho thấy sự thiếu chỉn chu trong khâu rà soát thiết kế. Điển hình như Liên danh Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thiên Ban và Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Phan Kha bị loại do đề xuất giải pháp kỹ thuật sai lệch hoàn toàn với hồ sơ thiết kế gốc. Trong khi thiết kế yêu cầu móng cọc Nhà đa năng phải sử dụng cọc bê tông dự ứng lực D300/180 - loại A, thì liên danh này lại đề xuất biện pháp thi công cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Sự không tương thích về kết cấu này đe dọa trực tiếp đến tính bền vững của công trình. Ngoài ra, đơn vị này còn không huy động các thiết bị thi công cốt lõi như ô tô tải, máy vận thăng, cần cẩu và thiếu thuyết minh sơ đồ tổ chức phối hợp giữa các thành viên liên danh.

Nghiêm trọng không kém, Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh cũng bị đánh giá "không đạt" vòng kỹ thuật vì nộp một hồ sơ dự thầu thiếu chặt chẽ. Nhà thầu này hoàn toàn không trình bày giải pháp kỹ thuật tổng thể, bỏ sót biện pháp thi công của hàng loạt hạng mục lớn như Khối phòng học tập, hỗ trợ học tập, phụ trợ quy mô 01 trệt 02 lầu, Xây mới Nhà đa năng, Sảnh chào cờ và hệ thống xử lý nước thải. Đơn vị này còn đề xuất biện pháp thi công khung toàn khối bằng bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 trong khi thiết kế yêu cầu bắt buộc là bê tông thương phẩm. Việc thiếu hụt các tài liệu chứng minh thiết bị phòng cháy chữa cháy và cam kết bảo vệ các công trình hiện hữu lân cận càng làm tăng mức độ rủi ro của hồ sơ này.

Dưới góc nhìn chuyên gia pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia đánh giá nghiêm minh, kiên quyết loại bỏ các hồ sơ sai phạm kỹ thuật là hành động cần thiết nhằm bảo vệ chất lượng các dự án đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng giáo dục. Đấu thầu qua mạng mang lại sự minh bạch lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao tính chuyên nghiệp, thấu hiểu quy chuẩn kỹ thuật thay vì chỉ tập trung vào chiến lược cạnh tranh giá. Điều này giúp hạn chế tình trạng bỏ thầu thấp rồi thi công sai lệch thiết kế, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội.

Trở lại với đơn vị trúng thầu, dữ liệu phân tích hệ thống ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ là một cái tên có bề dày kinh nghiệm xây lắp với lịch sử trúng thầu tích lũy ấn tượng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 66 gói thầu, trong đó xuất sắc mang về 37 quyết định trúng thầu với tổng giá trị tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng hơn 634,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đã tham gia đấu 47 gói thầu và ghi nhận tỷ lệ trúng thầu rất cao với 25 gói. Riêng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4, đây là gói thầu thứ hai doanh nghiệp này tham gia dự thầu và duy trì mạch thắng tuyệt đối 100% tại chủ đầu tư này với tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt hơn 45,3 tỷ đồng.

Việc nhà thầu này giành chiến thắng tại gói thầu Trường THCS Tân Phú một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu, thiết lập hồ sơ dự thầu chuẩn mực, chặt chẽ theo các quy định hiện hành.