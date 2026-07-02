An Giang: Gói thầu Trường Mầm non Mỹ Phước trúng giá hơn 8,8 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực giáo dục luôn được quan tâm bởi đây là các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, hướng tới nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Tại tỉnh An Giang, Phòng Kinh tế xã Mỹ Thuận vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu xây dựng Trường Mầm non Mỹ Phước, với giá trúng thầu hơn 8,8 tỷ đồng.

Ba nhà thầu cạnh tranh

Theo Quyết định số 206/QĐ-PKT ngày 26/6/2026 do ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Mỹ Thuận ký, Gói thầu số 01: Thi công 5 phòng học, 2 phòng bộ môn, thư viện, nhà bếp và các hạng mục khác thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ Phước đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, với giá gói thầu được phê duyệt là 9.840.333.410 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 19/BC-HD do Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương lập, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cả ba đều đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Trong đó, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành có giá dự thầu sau giảm giá 9.191.231.687,99 đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Tiến chào giá 9.165.994.585,55 đồng; còn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát đưa ra mức giá 8.887.923.565,83 đồng, thấp nhất trong ba nhà thầu tham dự.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát được phê duyệt trúng thầu với giá 8.887.923.565,83 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 952,41 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 9,68%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thi công 300 ngày.

Nguồn MSC

Doanh nghiệp từng tham gia 160 gói thầu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát (mã số doanh nghiệp 1701418781) có trụ sở tại số 18 đường Trần Quý Cáp, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hoàng Lam.

Thống kê cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng 62 gói, trượt 92 gói; tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 309,5 tỷ đồng.

Đối với gói thầu lần này, đơn vị lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương. Theo dữ liệu đấu thầu, An Lộc Phát từng tham gia một số gói thầu do đơn vị tư vấn này thực hiện công tác bên mời thầu và có cả các trường hợp trúng thầu lẫn không trúng thầu.

Trao đổi về hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các nhà thầu.

Theo chuyên gia, việc công khai hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giúp tăng cường khả năng giám sát của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và xã hội, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị tư vấn.

Đối với gói thầu tại Trường Mầm non Mỹ Phước, cả ba nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ mời thầu. Kết quả lựa chọn được xác định trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu và giá dự thầu sau giảm giá theo quy định.