Gói thầu 8,3 tỷ đồng Trường Mẫu giáo Tân Hưng: Nhà thầu giảm giá 6%

Công ty Hoằng Diệp bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật do không đạt giải pháp mặt bằng thi công và quản lý vật liệu chính tại gói thầu Trường Mẫu giáo Tân Hưng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú Nguyễn Ngọc Nguyên vừa ký Quyết định số 360/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Trường Mẫu giáo Tân Hưng.

Nguồn: MSC

Nhà thầu trúng thầu với giá 7,75 tỷ đồng

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Trường Mẫu giáo Tân Hưng có mã số E-TBMT IB2600327094, được tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu.

Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-BQLDA ngày 19/06/2026 do Phụ trách Ban Quản lý dự án Nguyễn Thị Trang ký. Giá gói thầu được duyệt là 8.313.430.381 đồng.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Huy TN. Tên đơn vị tư vấn được đính chính theo Quyết định số 345/QĐ-BQLDA ngày 06/07/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú.

Theo biên bản mở thầu, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung và Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp.

Tại thời điểm mở thầu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung đưa ra giá dự thầu ban đầu 8.245.553.832 đồng. Nhà thầu này đồng thời đính kèm Thư giảm giá với tỷ lệ 6%, tương ứng giá trị giảm giá 494.733.229,92 đồng.

Sau khi áp dụng mức giảm giá, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung còn 7.750.820.602 đồng. Đây cũng là giá trúng thầu được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026.

So với giá gói thầu được duyệt 8.313.430.381 đồng, giá trúng thầu 7.750.820.602 đồng thấp hơn 562.609.777 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,77%.

Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 250 ngày.

Một hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 357/BC-TCG/KHTN ngày 20/07/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Huy TN, Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp chào giá dự thầu 7.752.273.830 đồng. Theo báo cáo đánh giá, hồ sơ của nhà thầu này đã được đánh giá về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, tại bước đánh giá kỹ thuật, E-HSDT không đáp ứng một số yêu cầu được nêu trong E-HSMT.

Đối với nội dung “Tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các công tác trên công trường”, E-HSMT yêu cầu công trình được thi công trong khuôn viên Trường Mẫu giáo Tân Hưng hiện hữu đang hoạt động. Nhà thầu phải thuyết minh giải pháp kỹ thuật bố trí từng hạng mục mặt bằng, bảo đảm phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ, hiện trạng và không ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày của nhà trường.

Theo báo cáo đánh giá, E-HSDT của Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp không đề xuất các nội dung theo yêu cầu này nên được đánh giá “Không đạt”.

Ngoài ra, tại nội dung “Huy động vật liệu chính cho công trình để phục vụ thi công”, thuyết minh biện pháp quản lý trong sử dụng vật liệu chính của nhà thầu cũng được đánh giá là chưa phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

Do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tổ chuyên gia không tiếp tục đánh giá phần đề xuất tài chính của Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp.

Nhật Trung từng tham gia khoảng 98 gói thầu

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung có mã số thuế 3900358107, trụ sở tại số 318, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 22, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh; người đại diện pháp luật là Nguyễn Đình Minh.

Tính đến cuối tháng 07/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 98 gói thầu, trong đó trúng 63 gói, trượt 29 gói, 2 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 366.125.780.507 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 175.061.888.254 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 191.063.892.253 đồng.

Chuyên gia phân tích quy định về đánh giá kỹ thuật

Trao đổi về kết quả đánh giá E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào các yêu cầu được quy định trong hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, việc E-HSDT của Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong báo cáo đánh giá là căn cứ để tổ chuyên gia thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Luật sư Hương viện dẫn Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo phân tích được đưa ra, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo trình tự, trong đó hồ sơ phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước khi được xem xét các nội dung tiếp theo. Luật sư Hương cũng dẫn khoản 7 Điều 29, khoản 4 Điều 32 và Điều 42 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để phân tích các trường hợp hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu và trình tự đánh giá.

Ở góc độ hiệu quả đầu tư, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết việc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung đưa ra Thư giảm giá 6% đã làm giá dự thầu sau giảm còn 7.750.820.602 đồng, thấp hơn giá gói thầu được duyệt 562.609.777 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,77%.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, kết quả này cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu và các tài liệu liên quan đã được công khai trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Chuyên gia cũng dẫn Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu; đồng thời viện dẫn khoản 3 Điều 188 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP liên quan đến việc công khai thông tin về Thư giảm giá tại thời điểm mở thầu.

Như vậy, theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung là nhà thầu được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Trường Mẫu giáo Tân Hưng với giá 7.750.820.602 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 250 ngày.