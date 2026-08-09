Công ty Long Thuận và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại An Viễn [Kỳ 2]

Chỉ trong 2 tháng, Công ty Long Thuận trúng 4 gói thầu xây lắp tại TTDVTH xã An Viễn với tổng trị giá hơn 27 tỷ. Cả 4 gói thầu này đều chỉ có 1 nhà thầu tham dự

Nhiều gói thầu xây lắp tại xã An Viễn có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Long Thuận (MST: 3600821740) được công bố trúng thầu hoặc tham gia liên danh tại nhiều gói thầu do Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, một số gói thầu trong thời gian này chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự và có tỷ lệ tiết kiệm so với giá dự toán ở mức dưới hoặc xấp xỉ 1%.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Mương thoát nước thuộc khu dân cư số 4 và số 6, tổ 8 ấp Tân Thịnh (Mã TBMT: IB2600186790), giá dự toán được xác định là 5.924.168.379 đồng.

Ngày 03/06/2026, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn Nguyễn Thị Lan Anh ký Quyết định số 203/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Long Thuận là nhà thầu duy nhất tham dự và được lựa chọn trúng thầu với giá 5.864.521.109 đồng.

So với giá dự toán, giá trúng thầu thấp hơn 59.647.270 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,01%.

Quyết định số 203/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Các gói thầu tiếp theo

Tại Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa trường mẫu giáo Đồi 61 (Mã TBMT: IB2600278639), Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Long Thuận tiếp tục được công bố là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 237/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn - Nguyễn Thị Lan Anh ký ngày 26/06/2026, giá dự toán của gói thầu là 6.039.976.000 đồng, trong khi giá trúng thầu được công bố ở mức 5.979.579.892 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là khoảng 60,4 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 237/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Tại Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án Đường liên ấp 5 - ấp 6 (đường quán Ngọc Long) (Mã TBMT: IB2600329773), theo Quyết định số 274/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn - Nguyễn Thị Lan Anh ký ngày 16/07/2026, Liên danh Đường liên ấp 5 - ấp 6 (đường quán Ngọc Long), trong đó Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Long Thuận đứng đầu liên danh, được lựa chọn trúng thầu với giá 4.046.077.862 đồng.

Giá dự toán của gói thầu là 4.086.342.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 40.264.138 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,99%.

Gần đây nhất, tại Gói thầu số 15 (Xây lắp + Thiết bị): Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Trường tiểu học An Viễn (Mã TBMT: IB2600368879), Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn tiếp tục công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH ngày 29/07/2026 do Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn - Nguyễn Thị Lan Anh ký, Liên danh Gói thầu số 15 gồm Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên và Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Long Thuận được lựa chọn trúng thầu với giá 11.235.512.594 đồng.

Giá dự toán gói thầu là 11.291.887.000 đồng. Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 56.375.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,49%.

Theo thông tin đã được đề cập tại kỳ trước, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát triển Long Thuận tham gia liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên tại gói thầu này.

Cần nhìn từ dữ liệu và quy trình lựa chọn nhà thầu

Qua các kết quả được công khai, các gói thầu nêu trên có giá dự toán từ hơn 4 tỷ đồng đến hơn 11 tỷ đồng và mức chênh lệch giữa giá dự toán với giá trúng thầu dao động từ khoảng 0,49% đến 1,01%.

Việc một số gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp là những thông tin thể hiện trên dữ liệu đấu thầu được công khai. Tuy nhiên, các chỉ số này tự thân không đủ cơ sở để kết luận về tính cạnh tranh, chất lượng hồ sơ mời thầu hay trách nhiệm của các bên liên quan.

Để đánh giá đầy đủ hơn, cần xem xét toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, trong đó có nội dung hồ sơ mời thầu, tiêu chí đánh giá, số lượng nhà thầu tiếp cận và tham dự, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cũng như các căn cứ xác định giá gói thầu và giá trúng thầu.

Quy định về trách nhiệm trong đấu thầu

Liên quan đến trách nhiệm trong công tác đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, việc chỉ có một nhà thầu tham dự một gói thầu không đồng nghĩa với việc có vi phạm quy định về đấu thầu. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét các yếu tố liên quan đến hồ sơ mời thầu, tiêu chí kỹ thuật và quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và cạnh tranh trong đấu thầu.

Bên cạnh đó, Công văn 5557 của Bộ Tài chính cũng được đề cập với nội dung nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thương thảo giá, nhằm bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là đối với các gói thầu xây lắp.

Với các gói thầu nêu trên, việc đánh giá tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cần được đặt trong tổng thể hồ sơ, quy trình lựa chọn nhà thầu và các quy định pháp luật có liên quan, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu.