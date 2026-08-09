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Cảnh báo từ Sở Y tế Hà Nội về các cơ sở thẩm mỹ sử dụng tế bào gốc trái phép

Hà Nội yêu cầu kiểm tra các hoạt động thẩm mỹ liên quan tế bào gốc, cảnh báo về các dịch vụ chưa được cơ quan chức năng phê duyệt để bảo vệ người dân.

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn gửi UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân về việc cảnh báo sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc.

(minh họa/Nguồn soyte.hanoi.gov.vn

(minh họa/Nguồn soyte.hanoi.gov.vn

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của một số cơ quan thông tấn báo chí và người dân về việc cơ sở thẩm mỹ "tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép".

Sau khi rà soát, Sở Y tế thông báo tới UBND các xã/phường và người dân: Bộ Y tế chưa cấp phép cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như các thông tin quảng cáo.

Đồng thời, Sở Y tế chưa phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng/sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động trên Trang thông tin điện tử Sở Y (https://soyte.hanoi.gov.vn tại Module Quản lý hành nghề y dược) và Trang sức khỏe Thủ đô (https://suckhoethudo.vn tại module Tra cứu thông tin).

Nếu phát hiện các cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đề nghị người dân phản ánh đến cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động khám, chữa bệnh và các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trên địa bàn quản lý đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo đến người dân.

Mời độc giả xem video Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm chức năng giả (nguồn VTV1)
#tế bào gốc #thẩm mỹ #Hà Nội #phép phép #chăm sóc sức khỏe #cơ sở y tế

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Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội, Sở Công Thương và UBND các xã, phường trên địa bàn phối hợp kiểm tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

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