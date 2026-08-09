Cẩn trọng với thói quen vừa ăn vừa dùng điện thoại để tránh tai nạn dị vật

Chỉ một phút mất tập trung, nam thanh niên nuốt nhầm hộp chống ẩm lớn, bác sĩ phải nội soi gắp dị vật, cảnh báo thói quen nguy hiểm khi sử dụng điện thoại.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một nam thanh niên uống nhầm hộp chống ẩm hình trụ có đường kính khoảng gần 2cm do lơ là, mất tập trung, xem điện thoại trong quá trình ăn uống.

Theo BS Trần Văn Lực - Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Nam thanh niên nặng gần 100kg có thói quen sử dụng điện thoại mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi đang ăn, uống nước. Trong lúc pha bột giảm cân, bệnh nhân vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nên vô tình uống luôn cả hộp chống ẩm dạng hình trụ có đường kính lên tới gần 2cm.

Bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật. Ảnh BV

BS Trần Văn Lực - Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ, quá trình nội soi gắp dị vật tương đối khó khăn do hộp chống ẩm hình trụ cứng, có kích thước tương đối lớn. Quá trình gắp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thao tác cẩn trọng để xoay đúng chiều dọc của dị vật nhằm tránh làm rách, thủng hoặc tổn thương niêm mạc thực quản của bệnh nhân. Sau 30 phút, bác sĩ đã lấy được dị vật ra khỏi thực quản của bệnh nhân.

Viên hộp chống ẩm hình trụ có đường kính khoảng gần 2cm. Ảnh BV

BS Trần Văn Lực cũng cho biết: “Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong thực tế, chúng tôi vẫn thường tiếp nhận những ca nuốt nhầm gói chống ẩm, nắp thuốc, vỉ thuốc,... chỉ vì thói quen vừa ăn uống, vừa sử dụng điện thoại hoặc làm nhiều việc cùng lúc”.

Silica gel có độc không?

Theo bác sĩ, hạt chống ẩm Silica gel thông thường không phải là chất gây ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên, khi nuốt phải, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ.

Dị vật trong đường tiêu hóa: Dị vật kích thước lớn hoặc sắc nhọn có thể gây trầy xước, loét, thậm chí gây thủng thực quản, dạ dày hoặc tắc ruột.

Nguy cơ sặc nếu đi vào đường thở: Nếu rơi vào đường hô hấp, dị vật có thể gây tắc nghẽn cấp tính dẫn đến suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Độc tính từ chất chỉ thị màu: Một số loại hạt chống ẩm được bổ sung chất chỉ thị màu hoặc các hóa chất phụ gia khác, những chất này cần được bác sĩ đánh giá.

Khi lỡ nuốt phải hạt chống ẩm, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Ảnh minh họa

Nếu lỡ uống nhầm, bạn nên làm gì?

BS Trần Văn Lực - Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khi lỡ uống nhầm, người dân nên giữ bình tĩnh: Tránh hoảng loạn làm tăng nhịp tim và khiến phản xạ co thắt thực quản trở nên tồi tệ hơn;

Tuyệt đối không tự gây nôn. Việc cố gắng móc họng gây nôn có thể làm dị vật di chuyển ngược lên, tăng nguy cơ trầy xước thực quản hoặc biến sự cố thành dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm;

Giữ lại gói, hộp hoặc vỏ sản phẩm chống ẩm (nếu còn) để mang theo đến bệnh viện, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định chính xác thành phần hóa học và kích thước;

Lập tức đến bệnh viện nếu xuất hiện đau ngực, đau bụng, nôn nhiều, khó nuốt, khó thở hoặc không chắc mình đã nuốt phải loại gì.

Tai nạn do hóc dị vật có thể được giảm thiểu nếu mỗi người tự thiết lập cho mình những thói quen cẩn trọng trong đời sống hằng ngày: không vừa thao tác điện thoại vừa pha thuốc, pha sữa, pha thực phẩm chức năng hay chế biến đồ ăn và dành 5 giây kiểm tra trước khi ăn, uống bất cứ thứ gì.

Không chủ quan tự xử lý khi hóc dị vật

Thực tế vẫn có rất nhiều trường hợp khi bị hóc dị vật đã chủ quan không đến bệnh viện mà tự chữa mẹo khiến dị vật càng đâm sâu hơn, gây tổn thương thực quản, tá tràng, nguy cơ thủng dạ dày tá tràng và chảy máu rất cao. Các chuyên gia y tế cảnh báo người dân không nên tự ý xử lý khi hóc dị vật bằng các mẹo dân gian như nuốt cục cơm, ngậm vitamin C khi hóc xương cá, vuốt xuôi ngực khi bị hóc nghẹn... Tuyệt đối không cố tìm cách móc dị vật trong miệng, họng bằng tay hay vật khác bởi có thể làm dị vật xuống sâu hơn, gây xước niêm mạc họng...

Việc xử lý gắp dị vật còn tùy theo tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Với những dị vật đường tiêu hóa ở vị trí họng hoặc hạ họng thì bệnh nhân sẽ được gắp dị vật một cách trực tiếp ra khỏi họng. Tuy nhiên, với những vị trí dị vật đường tiêu hóa sâu hơn, chẳng hạn như dạ dày hay thực quản thì cần đến những phương pháp khác mới có thể xử lý được. Một trong những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay để điều trị dị vật đường tiêu hóa là kỹ thuật nội soi gắp dị vật. Bệnh nhân sẽ được thăm khám lâm sàng cũng như chụp X - quang xác định vị trí của dị vật đường tiêu hóa, đồng thời sẽ được làm một số xét nghiệm tiền mê cần thiết để tiến hành nội soi gắp dị vật đường tiêu hóa. Nội soi gắp dị vật thực quản, dạ dày sử dụng nội soi ống mềm để thực hiện kỹ thuật gắp dị vật, tuy nhiên nếu một số trường hợp bệnh lý có dị vật có kích thước quá lớn hoặc có nguy cơ gây ra tổn thương trong quá trình nội soi thì bệnh nhân cần được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật mổ hở.

Thực tế quá trình nội soi gắp dị vật cũng rất phức tạp cần sự cẩn trọng của bác sĩ. Từng dị vật sẽ có dụng cụ gắp khác nhau, do đó các bác sĩ luôn có sự cân nhắc và lựa chọn kỹ càng. Ngoài ra, đối với một số dị vật có đầu sắc nhọn dễ gây tổn thương, chảy máu, nhiễm trùng vùng cổ hoặc đường tiêu hóa, các bác sĩ sẽ phải dùng nhóm dụng cụ đặc biệt giúp bảo vệ niêm mạc thành ống tiêu hóa như ống lồng bên ngoài, mũ chụp đầu ống soi...