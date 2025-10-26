Gói thầu 4,1 tỷ tại BQLDA khu vực Q12: Liên danh Toàn Thắng - An Gia Nguyễn trúng thầu

Gói thầu Mua sắm - Cung cấp, lắp đặt thiết bị tại Q12 có 3 nhà thầu tham dự. Liên danh Toàn Thắng- An Gia Nguyễn được phê duyệt trúng thầu với giá 4,112 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (chủ đầu tư) vừa qua đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQLKVQ12 ngày 15/10/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm - Cung cấp, lắp đặt thiết bị" (Mã E-TBMT: IB2500348003-00). Gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1.

Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 4.361.835.667 đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm lập Báo cáo đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến.

Hai nhà thầu bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 3009/2025/BC ngày 30/9/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến, thời điểm đóng thầu (sau gia hạn) là 15:00 ngày 10/09/2025. Có 3 nhà thầu đã nộp E-HSDT gồm: Nhà thầu Liên danh Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 (giá dự thầu 4.097.471.200 đồng), Liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 (giá dự thầu 4.112.559.200 đồng), và Công ty TNHH MTV Thiết bị Thảo Nguyên (giá dự thầu 4.274.285.000 đồng).

Cả ba nhà thầu đều được đánh giá là có E-HSDT hợp lệ.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Công ty TNHH MTV Thiết bị Thảo Nguyên (MST: 0310333231) bị tổ chuyên gia đánh giá "Không đạt".

Báo cáo đánh giá nêu rõ lý do: "E-HSDT không có hợp đồng có hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy ≥ 156.600.000 VND, Cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, máy bơm ≥ 386.881.000 VND, Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa không khí ≥ 138.369.006 VND". Mặc dù chủ đầu tư đã yêu cầu làm rõ bằng Công văn số 365/QLDA ngày 22/9/2025, và nhà thầu có phúc đáp, tổ chuyên gia kết luận tài liệu nhà thầu cung cấp bổ sung (Hợp đồng số 10/HĐTC-TBCBHV) vẫn không thể hiện có cung cấp các thiết bị còn lại và không có hóa đơn GTGT, do đó "không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT".

Nhà thầu thứ hai bị loại là "Nhà thầu Liên danh Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1" (gồm các thành viên MST: 0304316742, 0304988293,3603910928). Nhà thầu này vượt qua vòng năng lực nhưng bị đánh giá "Không đạt" ở vòng kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá chỉ ra hàng loạt thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể: Máy vi tính để bàn có thông số khe cắm mở rộng không đáp ứng; Máy vi tính Server chào DDR4 trong khi E-HSMT yêu cầu khác; Tivi không có nội dung bảo hành 30 tháng; Hệ thống camera giám sát và camera giám sát không có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật đính kèm; Đầu ghi hình 32 kênh có thông số kỹ thuật tra cứu được (băng thông, hỗ trợ ổ cứng) không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Sau khi 2/3 nhà thầu bị loại, "Liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1" là nhà thầu duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá.

Chân dung liên danh trúng thầu 4,1 tỷ đồng

Ngày 15/10/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, ông Từ Nguyễn Đức Bằng, đã ký Quyết định số 74/QĐ-BQLKVQ12 phê duyệt Liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 trúng thầu.

Giá trúng thầu là 4.112.559.200 đồng, thấp hơn giá dự toán gói thầu (4.361.835.667 đồng) là 249.276.467 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5,70%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Liên danh trúng thầu bao gồm 2 thành viên: Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng (MST: 0312456133) là thành viên liên danh thứ nhất (đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn (MST: 0312909111) là thành viên liên danh thứ hai.

Tìm hiểu cho thấy, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng (gọi tắt là Toàn Thắng) được thành lập ngày 11/09/2013, do ông Nguyễn Chí Trọng Nghĩa làm Giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại số 434/7 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP. Hồ Chí Minh (Phường Bình Quới là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 27 và Phường 28, Quận Bình Thạnh theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15).

Theo dữ liệu đấu thầu, Toàn Thắng là một nhà thầu khá quen mặt tại các gói thầu cung cấp thiết bị. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 75 gói thầu, trong đó trúng 45 gói (tỷ lệ 60%), trượt 28 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) của Toàn Thắng đạt 59.325.044.473 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 94,99% (tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình 5,01%).

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 15/10), Toàn Thắng đã tham gia 34 gói thầu và được công bố trúng 24 gói, trượt 8 gói. Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 (tính trên số gói đã có kết quả) lên đến 75%. Tổng giá trị các gói thầu Toàn Thắng trúng trong năm 2025 là 17.077.250.400 đồng.

Thành viên liên danh thứ hai là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn (MST: 0312909111) cũng có lịch sử đấu thầu đáng kể với việc tham gia 113 gói thầu, trúng 69 gói, tổng giá trị trúng (bao gồm liên danh) là 171.429.560.473 đồng. Dữ liệu của An Gia Nguyễn cũng ghi nhận đã từng liên danh với Toàn Thắng 1 lần và trúng thầu.

Vai trò của đơn vị tư vấn

Một điểm đáng lưu ý trong gói thầu này là vai trò của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến là đơn vị lập Báo cáo đánh giá E-HSDT (BCĐG), trực tiếp đánh giá và đưa ra kết luận loại 2 nhà thầu, kiến nghị "Liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1" (Toàn Thắng - An Gia Nguyễn) trúng thầu.

Trong khi đó, dữ liệu về lịch sử đấu thầu của nhà thầu Toàn Thắng cho thấy, Toàn Thắng có quan hệ "quen thuộc" với chính Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến. Cụ thể, Toàn Thắng đã từng tham gia 3 gói thầu do Nhật Minh Tiến mời thầu và đã trúng cả 3 gói (tỷ lệ 100%), với tổng giá trị 2.785.850.000 đồng.

Việc một đơn vị tư vấn (Nhật Minh Tiến) lập BCĐG cho gói thầu mà một nhà thầu "quen" (Toàn Thắng) tham gia và trúng thầu đặt ra câu hỏi về tính khách quan, minh bạch trong quá trình đánh giá.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm của tổ chuyên gia, đơn vị tư vấn trong việc đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan. Mặc dù việc một nhà thầu từng trúng thầu của một bên mời thầu (nay là đơn vị tư vấn) không phải là vi phạm, nhưng việc này cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh các xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc các nghi ngại về việc 'ưu ái' nhà thầu quen."

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng bình luận: "Việc 2/3 nhà thầu bị loại vì các lỗi về năng lực và kỹ thuật cơ bản như không nộp đủ hợp đồng tương tự hay catalogue sản phẩm, theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, cho thấy chất lượng chuẩn bị E-HSDT của các nhà thầu này có vấn đề. Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn (Nhật Minh Tiến) đã bám sát E-HSMT để đánh giá. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cạnh tranh thực sự, cần xem xét cả quá trình lập E-HSMT, liệu các yêu cầu kỹ thuật đưa ra có phù hợp và tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia hay không."