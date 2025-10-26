Gói thầu 4,6 tỷ tại Cần Thơ: Vì sao chỉ một liên danh "một mình một ngựa" về đích?

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ vừa phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 65. Đáng chú ý, chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,22%.

Ngày 17/10/2025, ông Sử Sâu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (Ban QLDA Cần Thơ), đã ký Quyết định số 359/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 65: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Quyết định số 359/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 65: Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Gói thầu này thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 45 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Sóc Trăng cũ. Theo Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Sóc Trăng, gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng .

Giá gói thầu được phê duyệt (sau khi cập nhật dự toán theo Quyết định số 166/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2025) là 4.618.215.090 đồng.

Một liên danh nhà thầu, tiết kiệm "rất thấp" 0,22%

Theo các tài liệu thu thập được, Gói thầu số 65 (Mã E-TBMT: IB2500359644) được mời thầu rộng rãi, tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Nhà thầu duy nhất này là "Liên danh GÓI THẦU SỐ 65".

Liên danh GÓI THẦU SỐ 65 bao gồm hai thành viên: Công ty Cổ phần Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (MSDN: 0314593287) và Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế Thịnh Phát (MSDN: 1601914426).

Ngày 07 tháng 10 năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Nam Việt đã lập Báo cáo đánh giá E-HSDT số 51/BCĐG.MSHH. Báo cáo này ghi nhận Liên danh GÓI THẦU SỐ 65 có giá dự thầu là 4.607.800.000 đồng.

Sau quá trình đánh giá, tổ chuyên gia kết luận E-HSDT của liên danh "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật .

Căn cứ báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm định KQLCNT (số 156/BCTĐ-XL ngày 11/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Xuân Lộc), Ban QLDA Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-BQLDA phê duyệt Liên danh GÓI THẦU SỐ 65 trúng thầu với giá 4.607.800.000 đồng, đúng bằng giá dự thầu của liên danh.

Như vậy, so với giá gói thầu là 4.618.215.090 đồng, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 10.415.090 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu đạt 0,2255% - một con số "rất thấp", mang tính biểu tượng.

Việc một gói thầu cung cấp thiết bị y tế trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ thu hút duy nhất một liên danh nhà thầu tham dự, và kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" như vậy, đang đặt ra nhiều nghi vấn từ dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

"Chân dung" các thành viên liên danh

Phân tích dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, cả hai thành viên của liên danh trúng thầu đều là những "gương mặt" có lịch sử đấu thầu đáng chú ý.

Thành viên liên danh chính là Công ty Cổ phần Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Homedic), MSDN 0314593287, do ông Ngô An Hạ làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Phường Đông Hưng Thuận, TP.Hồ Chí Minh.

Tính đến cuối tháng 10 năm 2025, Homedic đã tham gia 89 gói thầu, trong đó trúng 58 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 65,17%. Chỉ riêng trong năm 2025, Homedic đã được công bố trúng 30 gói thầu, với tổng giá trị (bao gồm cả liên danh) lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, Homedic dường như có "duyên" trúng thầu tại một số chủ đầu tư nhất định. Dữ liệu thống kê cho thấy công ty này trúng 8/10 gói thầu đã tham gia tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và trúng 7/9 gói thầu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Thành viên liên danh phụ là Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế Thịnh Phát (MSDN: 1601914426), do bà Phạm Thị Ngọc Giàu làm Giám đốc, có địa chỉ tại tỉnh An Giang.

Lịch sử đấu thầu của Thịnh Phát cũng ấn tượng không kém với tỷ lệ trúng 69,77% (trúng 30/43 gói đã tham gia) .

Điểm đặc trưng của doanh nghiệp này là sự tập trung gần như tuyệt đối tại thị trường An Giang. Có đến 34/43 gói thầu Thịnh Phát từng tham gia là ở An Giang, và công ty này đã trúng 24 gói tại đây. Đặc biệt, Thịnh Phát đạt tỷ lệ trúng 100% tại một số chủ đầu tư như Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (An Giang) (trúng 5/5 gói) và Sở y tế An Giang (trúng 5/5 gói) .

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, được ban hành với mục tiêu hàng đầu là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: "Điều 2 của Luật Đấu thầu 2023 đã nêu rõ 4 mục tiêu, trong đó 'cạnh tranh' và 'hiệu quả kinh tế' là cốt lõi. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà chỉ có 01 nhà thầu tham gia, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm 0,22%, là điều cần xem xét nghiêm túc. Dù quy trình không sai (Luật vẫn cho phép 01 nhà thầu tham gia và trúng thầu nếu HSDT đáp ứng), nhưng nó cho thấy mục tiêu 'cạnh tranh' và 'hiệu quả kinh tế' đã chưa đạt được".

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, trách nhiệm đảm bảo hiệu quả gói thầu không chỉ nằm ở nhà thầu mà còn ở chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập E-HSMT. "Thông tư 79/2025/TT-BTC đã hướng dẫn rất chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu, nghiêm cấm các hành vi đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, 'cài cắm' tiêu chí. Khi một gói thầu chỉ có một nhà thầu, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cần rà soát lại toàn bộ quá trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến phát hành, để tìm hiểu nguyên nhân vì sao gói thầu kém cạnh tranh", ông Vũ phân tích.

Quay trở lại Gói thầu số 65, việc liên danh Công ty Cổ phần Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế Thịnh Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,22% là đúng quy trình, nhưng kết quả này rõ ràng chưa thể hiện được hiệu quả kinh tế như kỳ vọng của Luật Đấu thầu.