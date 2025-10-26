Gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực 5: Nhà thầu giá thấp bị loại, "bộ đôi" quen thuộc trúng?

Ban QLDA ĐTXD khu vực 5 (Tây Ninh) vừa phê duyệt kết quả gói thầu IB2500372548-00. Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì lý do kỹ thuật, nhà thầu trúng thầu là một Liên danh Tấn Uyên + Toàn Phát Việt quen thuộc.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 (Ban QLDA ĐTXD khu vực 5) Tây Ninh vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp + ATGT (Mã E-TBMT: IB2500372548 - 00) thuộc dự án Nâng cấp Đường số 2, khu phố 3 thị trấn Dương Minh Châu. Kết quả, nhà thầu đưa ra mức giá cạnh tranh nhất đã bị loại vì lý do kỹ thuật, và đơn vị trúng thầu là một liên danh "quen mặt" tại các gói thầu ở Tây Ninh.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.329.058.015 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương/tỉnh, theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Đơn vị được giao lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.

Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì "lỗi kỹ thuật"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 652/BC-CTY ngày 01/10/2025 do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam lập, có 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu.

Đáng chú ý nhất là Liên danh NVK và LQV (gồm Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh và Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh). Liên danh này chào giá dự thầu 3.323.361.714 đồng, kèm theo thư giảm giá 631.438.725 đồng. Giá dự thầu sau giảm giá của liên danh này chỉ còn 2.691.922.988 đồng.

Đây là mức giá thấp nhất, thấp hơn giá dự toán 637 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách có thể đạt tới 19,1%.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá 652/BC-CTY kết luận Liên danh NVK và LQV "Không đạt" đánh giá kỹ thuật. Lý do được Tổ chuyên gia (Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam) đưa ra là: Trong giải pháp thi công hệ thống thoát nước, nhà thầu "Không có Biện pháp bảo đảm chất lượng, chống sạt lở hố đào và các công trình lân cận". Đồng thời, trong biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, nhà thầu "không đề xuất Các quy phạm, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy áp dụng cho công trình".

Việc nhà thầu có giá chào cạnh tranh nhất bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản đã khiến hiệu quả kinh tế của gói thầu giảm xuống.

Hai nhà thầu còn lại đều vượt qua vòng kỹ thuật. Trong đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo chào giá 3.298.427.710 đồng, xếp hạng 2.

Chân dung "bộ đôi" trúng thầu Liên danh Tấn Uyên + Toàn Phát Việt

Xếp hạng 1 là Liên danh Tấn Uyên + Toàn Phát Việt với giá dự thầu 3.062.080.001 đồng (không giảm giá).

Ngày 08/10/2025, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD khu vực 5, đã ký Quyết định số 197/QĐ-BQLKV5 phê duyệt Liên danh Tấn Uyên + Toàn Phát Việt trúng thầu. Giá trúng thầu là 3.062.080.001 đồng (giá này vênh 72.000 đồng so với giá ghi trong Quyết định 197/QĐ-BQLKV5).

Quyết định số 197/QĐ-BQLKV5 phê duyệt Liên danh Tấn Uyên + Toàn Phát Việt trúng thầu. Giá trúng thầu là 3.062.080.001 đồng. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm cuối cùng của gói thầu là 8,02% (tiết kiệm 266.978.014 đồng so với giá dự toán) - thấp hơn đáng kể so với mức 19,1% nếu nhà thầu giá thấp nhất không bị loại.

Liên danh trúng thầu gồm 2 thành viên:

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên (Tấn Uyên), mã số thuế 3901219459, do ông Võ Ngọc Đức làm Giám đốc. Công ty có địa chỉ tại Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh. Trong năm 2025, công ty này đã tham gia 11 gói thầu, trúng 4 gói.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Toàn Phát Việt (Toàn Phát Việt), mã số thuế 3901318266, do bà Nguyễn Thị Xoan làm Giám đốc. Công ty có địa chỉ tại Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Trong năm 2025, công ty tham gia 6 gói, trúng 2 gói .

Mối quan hệ "quen thuộc" giữa nhà thầu và tư vấn

Dữ liệu cho thấy, Tấn Uyên và Toàn Phát Việt là một "bộ đôi" liên danh quen thuộc. Họ đã từng 6 lần cùng tham gia đấu thầu, trong đó 3 lần trúng thầu với tư cách liên danh (bao gồm gói thầu này và các gói tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh, Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu) , và 3 lần còn lại cả hai cùng trượt.

Đặc biệt, cả hai thành viên của liên danh trúng thầu đều có "lịch sử" trúng thầu với đơn vị tư vấn đánh giá HSDT gói thầu này - Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.

Cụ thể, trong năm 2025:

Ngày 23/06/2025, Công ty Tấn Uyên trúng gói "Xây lắp + Thiết bị" (giá 773,8 triệu đồng) do chính Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam làm bên mời thầu .

Ngày 18/02/2025, Công ty Toàn Phát Việt (liên danh chính) trúng gói "Thi công xây lắp" (giá 3,4 tỷ đồng) cũng do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam làm bên mời thầu .

Việc đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT lại là bên mời thầu quen thuộc của cả hai thành viên liên danh trúng thầu đặt ra các câu hỏi về tính khách quan, minh bạch trong quá trình đánh giá.

Một mối quan hệ chéo khác cũng rất đáng chú ý: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí – thành viên liên danh về nhì trong gói thầu này – lại chính là bên mời thầu của một gói thầu mà Công ty Tấn Uyên đã trúng vào ngày 27/03/2025 (gói "Thi công xây lắp", giá 1,357 tỷ đồng).

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, tại Điều 2, quy định một trong các mục tiêu của công tác đấu thầu là "bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc các nhà thầu, đơn vị tư vấn có nhiều mối quan hệ chéo, vừa là BMT, vừa là "đối thủ", vừa là "khách hàng" của nhau trong các gói thầu khác nhau, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý để đảm bảo các mục tiêu của Luật được thực thi.