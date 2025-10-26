Gói thầu Nâng cấp đường N28-2 Tây Ninh: Tiết kiệm 0,6%, đối thủ duy nhất trượt kỹ thuật

Gói 1 (dự án Nâng cấp đường N28-2) chỉ có 2 nhà thầu tham dự. Nhà thầu chào giá thấp hơn 669 triệu đồng bị loại vì lỗi kỹ thuật , Tăng Việt Thắng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

Ngày 10/10/2025, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 (Ban QLDA KV5) Tây Ninh, đã ký Quyết định số 200/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Xây lắp (Bao gồm Xây dựng + ĐBGT) thuộc dự án Nâng cấp đường N28-2. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tăng Việt Thắng (MST: 3901273015).

Quyết định số 200/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Xây lắp (Bao gồm Xây dựng + ĐBGT) thuộc dự án Nâng cấp đường N28-2. Nguồn: MSC

Gói thầu này (mã E-TBMT: IB2500382103-00) có giá 3.823.000.742 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Tăng Việt Thắng là 3.799.992.579 đồng , chênh lệch giảm 23.008.163 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

Đối thủ duy nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật

Dữ liệu về Gói 1 dự án Nâng cấp đường N28-2 cho thấy, quá trình lựa chọn nhà thầu chỉ có 02 doanh nghiệp tham dự. Đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 652/BC-CTY ngày 30/09/2025 do Công ty Dương Hoàng Nam lập, diễn biến đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của 02 nhà thầu có nhiều điểm đáng chú ý.

Nhà thầu thứ nhất là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương (MST: 3901163372). Doanh nghiệp này nộp giá dự thầu 3.517.047.449 đồng và đề xuất giảm giá 11%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3.130.172.229,61 đồng. Mức giá này thấp hơn giá trúng thầu của Công ty Tăng Việt Thắng khoảng 669 triệu đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo số 652/BC-CTY kết luận Công ty Huỳnh Ngọc Lương "Không đạt" về đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra là: "Xác nhận thời gian bảo hành công trình không phù hợp (Thời gian bảo hành là 18 tháng, được tính từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình bàn giao để đưa vào sử dụng)" và "Kế hoạch bảo trì công trình không phù hợp do mặt đường là sỏi đỏ". Báo cáo mô tả kế hoạch bảo trì của nhà thầu này là "Dùng máy cắt bê tông...", một quy trình không phù hợp với kết cấu mặt đường sỏi đỏ của dự án.

Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Tăng Việt Thắng (MST: 3901273015 ). Công ty này chào giá 3.799.992.579 đồng, không giảm giá.

Kết quả, Công ty Tăng Việt Thắng là nhà thầu duy nhất được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước (hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật) và được đề nghị trúng thầu, dẫn đến Quyết định 200/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

Năng lực Công ty Tăng Việt Thắng và mối quan hệ "quen mặt"

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng (địa chỉ tại Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh ) được thành lập vào cuối năm 2018. Doanh nghiệp đăng ký quy mô là "Doanh nghiệp nhỏ".

Dữ liệu đấu thầu của Tăng Việt Thắng cho thấy một bức tranh hoạt động sôi nổi. Tính đến nay, công ty đã tham gia 89 gói thầu, trúng 51 gói, trượt 37 gói, và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 104.324.414.529 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,39%.

Riêng trong năm 2025 (tính đến 13/10/2025), Tăng Việt Thắng tham gia 22 gói thầu, trúng 8 và trượt 14 gói. Đáng chú ý, doanh nghiệp này dường như "thất thế" khi mở rộng địa bàn, khi trượt 12/13 gói đã tham gia tại TP. Hồ Chí Minh , nhưng lại giữ vững "phong độ" tại thị trường Tây Ninh.

Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Tăng Việt Thắng là tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) tại một bên mời thầu cụ thể. Dữ liệu ghi nhận, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng đã tham gia 7 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm mời thầu và trúng cả 7 gói. Tổng giá trị của 7 gói này là 20.073.001.000 đồng, với tỷ lệ trúng thầu trung bình/giá dự toán là 99,21% (tức tiết kiệm trung bình 0,79%).

Tuy nhiên, mối quan hệ "quen thuộc" nhất của Tăng Việt Thắng lại là với Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam. Dữ liệu cho thấy, Tăng Việt Thắng đã tham gia 30 gói thầu do Công ty Dương Hoàng Nam làm bên mời thầu, và đã trúng 19 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại BMT này đạt 73.387.670.547 đồng.

Điều này có nghĩa, đơn vị tư vấn đánh giá (Công ty Dương Hoàng Nam) cho Gói 1 dự án Nâng cấp đường N28-2 chính là bên mời thầu "thân thiết" nhất (trúng 19/30 gói) của nhà thầu trúng thầu (Công ty Tăng Việt Thắng).

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 tại Điều 17 quy định các trường hợp phải bảo đảm cạnh tranh, trong đó nêu rõ các nhà thầu tham dự phải độc lập về pháp lý và tài chính với đơn vị tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc một đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu lại có mối quan hệ mời thầu - trúng thầu dày đặc (19 gói trúng) với chính nhà thầu được đánh giá "Đạt" trong gói thầu này, trong khi đối thủ duy nhất chào giá cạnh tranh hơn lại bị loại vì lỗi kỹ thuật, đặt ra câu hỏi về tính khách quan, minh bạch và hiệu quả kinh tế thực sự (tiết kiệm 0,6%) của gói thầu.