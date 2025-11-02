Gói thầu 14,7 tỷ ở Đồng Nai: Duy nhất Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng tham dự

Gói thầu số 05 tại Ban QLDA khu vực 06 chỉ một Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng tham dự, đề xuất giá thầu sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,188%.

Ngày 27/10/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 06 (Đồng Nai) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 05: Xây dựng (Mã TBMT: IB2500459223-00). Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).

Theo biên bản mở thầu, vào thời điểm đóng thầu (09:30 ngày 27/10/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-BQLDAKV06 ngày 08/10/2025 (do ông Trần Đại Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06 ký) là 14.758.446.000 đồng.

Giá dự thầu của nhà thầu duy nhất - Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng là 14.730.655.930 đồng.

Như vậy, nếu nhà thầu này đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và được lựa chọn, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (nguồn vốn Ngân sách tỉnh) là 27.790.070 đồng, tương đương mức tiết kiệm chỉ khoảng 0,188%. Con số này đang đặt ra nhiều dấu hỏi về hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Năng lực nhà thầu và "mối duyên" với đơn vị tư vấn

Theo tìm hiểu, đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao (MST: 0313224135), do ông Phạm Văn Long làm giám đốc, có địa chỉ tại Phường Long Trường, TP HCM.

Dữ liệu lịch sử cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao đã tham gia 20 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 4 gói và 1 gói (gói thầu số 05 nêu trên) chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) được ghi nhận là 41.652.768.574 đồng.

Đáng chú ý, trong 3 gói thầu tham gia với tư cách liên danh (trước gói thầu này), công ty Đỉnh Cao chưa ghi nhận trúng gói nào (1 trượt, 2 chưa có kết quả).

Trong năm 2025, công ty Đỉnh Cao tham gia 3 gói thầu, kết quả: 1 trúng (Gói số 4: Xây lắp, trúng với tư cách độc lập), 1 trượt (Gói thầu Thi công xây dựng công trình, tham gia với tư cách liên danh chính) và 1 gói đang chờ kết quả (Gói thầu số 05 tại Ban Quản lý dự án khu vực 06).

Phân tích sâu hơn về Gói thầu số 05, các tài liệu liên quan cho thấy một thông tin quan trọng. Tại Quyết định số 61/QĐ-BQLDAKV06 (ký ngày 17/10/2025) về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05, đơn vị lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360.

Dữ liệu về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao lại cho thấy một "mối duyên" đặc biệt với chính đơn vị tư vấn này.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao đã tham gia 8 gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360 mời thầu (với tư cách là bên mời thầu). Kết quả, công ty Đỉnh Cao đã trúng cả 8 gói thầu này, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% khi tham dự các gói thầu liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360.

Tổng giá trị của 8 gói thầu mà công ty Đỉnh Cao trúng từ bên mời thầu Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360 là 21.476.835.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này là 99,19%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cũng rất thấp.

Việc đơn vị lập hồ sơ mời thầu (Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360) có lịch sử "ưu ái" với tỷ lệ trúng 100% (8/8 gói) cho nhà thầu duy nhất tham dự (Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao), kết hợp với việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp (0,188%), đang làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch của Gói thầu số 05.

Góc nhìn chuyên gia: Cần đảm bảo "bức tường lửa" giữa nhà thầu và tư vấn

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích: "Mục tiêu hàng đầu của đấu thầu là hiệu quả kinh tế, tức là tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Khi một gói thầu có quy mô gần 15 tỷ đồng mà chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,188%, thì mục tiêu hiệu quả kinh tế rõ ràng là chưa đạt được như kỳ vọng. Luật Đấu thầu mới được ban hành chính là để siết chặt các kẽ hở, ngăn chặn tình trạng 'quân xanh, quân đỏ' và đảm bảo cạnh tranh thực sự".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) chỉ ra một quy định then chốt tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Đấu thầu).

Luật sư Vũ viện dẫn: "Điều 4, khoản 1, điểm a của Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ ràng: Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm cả việc 'lập, thẩm định hồ sơ mời thầu'".

Trong trường hợp Gói thầu số 05, Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360 chính là nhà thầu tư vấn lập E-HSMT. Do đó, Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng (với thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao) bắt buộc phải độc lập về pháp lý và tài chính với Công ty TNHH Xây dựng Công trình 360 theo quy định.

"Mặc dù dữ liệu lịch sử về việc trúng thầu 8/8 gói không phải là bằng chứng pháp lý về việc 'không độc lập' (vốn được định nghĩa tại Điều 6 Luật Đấu thầu, chủ yếu liên quan đến sở hữu cổ phần, vốn góp), nhưng nó cho thấy một mối quan hệ rất khăng khít. Trong bối cảnh gói thầu chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án khu vực 06) càng phải có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng, thẩm định chặt chẽ để đảm bảo không có bất kỳ vi phạm nào về tính độc lập, dù là nhỏ nhất, nhằm bảo đảm sự công bằng và minh bạch tuyệt đối theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu mới", Luật sư Vũ nhấn mạnh.

Gói thầu số 05 hiện vẫn đang trong giai đoạn xét thầu. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban Quản lý dự án khu vực 06. Dư luận mong chờ một kết quả đánh giá khách quan, minh bạch, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới về đấu thầu, và quan trọng nhất là bảo vệ lợi ích kinh tế của nhà nước.

Theo hồ sơ, dự án "Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch" được phê duyệt tại Quyết định 1440/QĐ-UBND ngày 18/05/2023 của UBND huyện Nhơn Trạch, với tổng mức đầu tư 32.349.984.151 đồng. Theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai, kể từ ngày 01/07/2025, xã Vĩnh Thanh được sáp nhập vào xã Phước An. Do đó, địa điểm thực hiện dự án hiện nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.